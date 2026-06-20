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20. júna 2026

Meloniová ma opakovane prosila o spoločnú fotografiu, vyhlásil Trump


Tagy: Americký prezident Talianska premiérka Taliansko-americké vzťahy

Šéf Bieleho domu tvrdí, že talianska premiérka naňho na samite G7 opakovane naliehala, aby sa s ňou odfotil. Americký prezident



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france_g7_summit_32_29 676x468 20.6.2026 (SITA.sk) - Šéf Bieleho domu tvrdí, že talianska premiérka naňho na samite G7 opakovane naliehala, aby sa s ňou odfotil.

Americký prezident Donald Trump v sobotu opäť zaútočil na taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú a ďalej vyostril nezvyčajný diplomatický spor medzi dvoma tradičnými spojencami.



Chcela len spoločnú fotku


Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Meloniová ho počas nedávneho samitu skupiny G7 vo Francúzsku opakovane žiadala o spoločnú fotografiu.


„Meloniová ma na stretnutí G7 znova a znova žiadala o fotografiu so mnou,“ uviedol Trump. Zároveň tvrdil, že talianska premiérka čelí poklesu popularity vo vlastnej krajine.


„V Taliansku sa jej nedarí, pokiaľ ide o popularitu, možno aj preto, že odmietla Spojené štáty americké, krajinu, ktorá Taliansko skutočne miluje a chráni,“ dodal americký prezident.



Trump zaútočil


Trumpove vyjadrenia predstavujú ďalšiu eskaláciu napätia, ktoré vypuklo po samite G7. Podľa médií sa spor začal po tom, čo Meloniová odmietla podporiť niektoré Trumpove návrhy týkajúce sa obchodnej a bezpečnostnej politiky.


Obe strany si následne vymenili sériu kritických vyjadrení prostredníctvom médií a sociálnych sietí.


Vzťahy medzi Trumpom a Meloniovou pritom boli ešte donedávna považované za mimoriadne blízke.



Bývalá spojenkyňa


Talianska premiérka patrila medzi európskych lídrov, ktorí po Trumpovom návrate do Bieleho domu stavali na úzkych osobných kontaktoch s Washingtonom a podporovali užšiu transatlantickú spoluprácu.


Spor vyvolal pozornosť aj preto, že prichádza v čase citlivých rokovaní medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ) o obchode, obrane a ďalšej podpore Ukrajiny.


Analytici upozorňujú, že verejná výmena útokov medzi lídrami dvoch spojeneckých krajín môže oslabiť spoločný postup Západu v období rastúceho medzinárodného napätia.




Zdroj: SITA.sk - Meloniová ma opakovane prosila o spoločnú fotografiu, vyhlásil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Talianska premiérka Taliansko-americké vzťahy
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