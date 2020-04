Ursula von der Leyenová upozornila, že seniori by mohli ostať v izolácii až do konca roka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2020 - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová upozornila, že seniori v Európskej únii by mohli v záujme ich bezpečnosti zostať v izolácii až do konca roka."Viem, že je to náročné a že je izolácia záťažou, ale je to otázka života a smrti. Musíme byť ďalej disciplinovaní a trpezliví. Deti a mladí ľudia si budú môcť užiť viac slobody skôr, ako starší a ľudia s inými zdravotnými problémami," skonštatovala v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.Zároveň tiež dodala, že dúfa, že európske laboratóriá už čoskoro prídu s vakcínou. "Bez vakcíny musíme čo najviac obmedziť kontakt so seniormi," povedala nemeckému denníku Bild.V súvislosti s pandémiou tiež von der Leyenová odporučila, aby si ľudia zatiaľ neplánovali letné dovolenky. Zatiaľ totiž nikto podľa nej nedokáže spoľahlivo predpovedať, aká bude situácia v júli a auguste.