|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Kandidatúru na post primátorky Trnavy ohlásila už druhá žena, prorektorka z UCM Andrea Čajková
Kandidatúru na post primátorky Trnavy oznámila Andrea Čajková, terajšia prorektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Do volieb pôjde ako nezávislá, podporuje ju však iniciatíva Trnava Plus. Čajková je po ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Kandidatúru na post primátorky Trnavy oznámila Andrea Čajková, terajšia prorektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Do volieb pôjde ako nezávislá, podporuje ju však iniciatíva Trnava Plus. Čajková je po Ľubici Horváthovej (Demokrati) už druhou ženou, ktorá sa bude v komunálnych voľbách uchádzať o hlasy voličov na najvyšší post v meste. Svoju kandidatúru už oznámil aj Branislav Baroš (Trnava pre každého).
Čajková predstavila na stretnutí s novinármi viaceré svoje priority, jednou z nich je rešpekt k hlasu občanov. „Chcem, aby bol v Trnave počuť hlas ľudí nielen z centra, ale aj zo sídlisk, mestských častí, komunít, seniorov či mladých. Rozhodnutia o našom meste sa nemajú rodiť za zatvorenými dverami, majú vzísť z dialógu,“ povedala kandidátka na primátorku.
Priestor na diskusiu by v prípade úspechu vo voľbách vytvárala ešte predtým, ako padnú zásadné rozhodnutia. Prepájať chce univerzity s mestom a podporovať chce vznik nových miest s pridanou hodnotou. „Mladí ľudia mať dôvod zostať v tomto meste a budovať svoju budúcnosť práve tu,“ poznamenala Andrea Čajková.
Aj keď sa k terajšiemu vedeniu mesta, ktoré je reprezentované primátorom Petrom Bročkom nevyjadrovala kriticky, niektoré rozhodnutia by v prípade získania mandátu prehodnotila tak, „aby boli v súlade s potrebami mesta a prinášali skutočný úžitok všetkým obyvateľom.“
O prioritách v meste by v prípade úspechu Čajkovej vo voľbách rozhodovali samotní obyvatelia. „Každý máme svoje priority, preto bude dôležité nastaviť fungovanie mesta tak, aby sme vedeli, na ktorú z tých priorít vôbec budeme mať prostriedky," poznamenala.
Iniciatíva Trnava Plus podľa jej šéfa Patrika Ondrejecha postaví plnú kandidátku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva. Kandidátka na primátorku bude kandidovať aj na miesto poslankyne.
Andrea Čajková pochádza zo Serede, v Trnave žije približne 10 rokov. Do univerzitného mesta ju priviedla práca na Univerzite sv. Cyrila a Metoda.
V Trnave sa od roku 1990 ešte ani raz v komunálnych voľbách nestalo, aby sa o post primátorky uchádzali dve ženy.
Zdroj: SITA.sk - Kandidatúru na post primátorky Trnavy ohlásila už druhá žena, prorektorka z UCM Andrea Čajková © SITA Všetky práva vyhradené.
Čajková predstavila na stretnutí s novinármi viaceré svoje priority, jednou z nich je rešpekt k hlasu občanov. „Chcem, aby bol v Trnave počuť hlas ľudí nielen z centra, ale aj zo sídlisk, mestských častí, komunít, seniorov či mladých. Rozhodnutia o našom meste sa nemajú rodiť za zatvorenými dverami, majú vzísť z dialógu,“ povedala kandidátka na primátorku.
Diskusia pred zásadnými rozhodnutiami
Priestor na diskusiu by v prípade úspechu vo voľbách vytvárala ešte predtým, ako padnú zásadné rozhodnutia. Prepájať chce univerzity s mestom a podporovať chce vznik nových miest s pridanou hodnotou. „Mladí ľudia mať dôvod zostať v tomto meste a budovať svoju budúcnosť práve tu,“ poznamenala Andrea Čajková.
Aj keď sa k terajšiemu vedeniu mesta, ktoré je reprezentované primátorom Petrom Bročkom nevyjadrovala kriticky, niektoré rozhodnutia by v prípade získania mandátu prehodnotila tak, „aby boli v súlade s potrebami mesta a prinášali skutočný úžitok všetkým obyvateľom.“
O prioritách v meste by v prípade úspechu Čajkovej vo voľbách rozhodovali samotní obyvatelia. „Každý máme svoje priority, preto bude dôležité nastaviť fungovanie mesta tak, aby sme vedeli, na ktorú z tých priorít vôbec budeme mať prostriedky," poznamenala.
Kandidovať bude aj na poslankyňu
Iniciatíva Trnava Plus podľa jej šéfa Patrika Ondrejecha postaví plnú kandidátku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva. Kandidátka na primátorku bude kandidovať aj na miesto poslankyne.
Andrea Čajková pochádza zo Serede, v Trnave žije približne 10 rokov. Do univerzitného mesta ju priviedla práca na Univerzite sv. Cyrila a Metoda.
V Trnave sa od roku 1990 ešte ani raz v komunálnych voľbách nestalo, aby sa o post primátorky uchádzali dve ženy.
Zdroj: SITA.sk - Kandidatúru na post primátorky Trnavy ohlásila už druhá žena, prorektorka z UCM Andrea Čajková © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Umiestňovanie balíkoboxov v Košiciach má nové pravidlá, ešte sa však na to pozrie prokuratúra
Umiestňovanie balíkoboxov v Košiciach má nové pravidlá, ešte sa však na to pozrie prokuratúra
<< predchádzajúci článok
Na Záhorí v Moravskom Svätom Jáne horí hala konzervárne
Na Záhorí v Moravskom Svätom Jáne horí hala konzervárne