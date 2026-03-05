|
Štvrtok 5.3.2026
Meniny má Fridrich
|Denník - Správy
05. marca 2026
Na Záhorí v Moravskom Svätom Jáne horí hala konzervárne
S rozsiahlym požiarom haly konzervárne bojujú vo štvrtok večer hasiči v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Hala je podľa hasičov zachvátená požiarom a je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v ...
5.3.2026 (SITA.sk) - S rozsiahlym požiarom haly konzervárne bojujú vo štvrtok večer hasiči v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Hala je podľa hasičov zachvátená požiarom a je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu.
Zdroj: SITA.sk - Na Záhorí v Moravskom Svätom Jáne horí hala konzervárne © SITA Všetky práva vyhradené.
