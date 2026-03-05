Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.3.2026
 24hod.sk    Z domova

05. marca 2026

Na Záhorí v Moravskom Svätom Jáne horí hala konzervárne


S rozsiahlym požiarom haly konzervárne bojujú vo štvrtok večer hasiči v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Hala je podľa hasičov zachvátená požiarom a je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v ...



645458761_1244692514463684_3566770982428861299_n 676x450 5.3.2026 (SITA.sk) - S rozsiahlym požiarom haly konzervárne bojujú vo štvrtok večer hasiči v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Hala je podľa hasičov zachvátená požiarom a je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu.


Hasiči budú podľa vyjadrenia Hasičského a záchranného zboru správu o požiari aktualizovať


Zdroj: SITA.sk - Na Záhorí v Moravskom Svätom Jáne horí hala konzervárne © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Kandidatúru na post primátorky Trnavy ohlásila už druhá žena, prorektorka z UCM Andrea Čajková
<< predchádzajúci článok
Colníci vykonali akciu Simulátor, riešia prípad nadmerných odpočtov DPH pri dovoze luxusných áut

