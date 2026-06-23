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23. júna 2026
Kedy sa budú konať komunálne a župné voľby? Raši oznámil oficiálny termín a ministerstvo vnútra priblížilo podrobnosti – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby Predseda parlamentu Voľby do orgánov samospráv obcí Vyhlásenie volieb Župné voľby
Predseda parlamentu upozornil, že do financovania kampane sa podľa platnej legislatívy započítavajú aj výdavky vynaložené 280 dní pred vyhlásením volieb v Zbierke zákonov. Predseda
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23.6.2026 (SITA.sk) - Predseda parlamentu upozornil, že do financovania kampane sa podľa platnej legislatívy započítavajú aj výdavky vynaložené 280 dní pred vyhlásením volieb v Zbierke zákonov.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v utorok vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 24. októbra 2026. Konať sa budú od 7:00 do 20:00. Rozhodnutie bude zverejnené v Zbierke zákonov SR 24. júna, keď sa zároveň začne oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, starostov obcí a poslancov zastupiteľstiev.
Ako informoval Raši vo svojom verejnom vyhlásení, posledným dňom na podávanie kandidátnych listín bude 25. august. Predseda parlamentu upozornil, že do financovania kampane sa podľa platnej legislatívy započítavajú aj výdavky vynaložené 280 dní pred vyhlásením volieb v Zbierke zákonov, teda výdavky realizované od 26. decembra 2025.
Kandidujúce subjekty sú zároveň povinné uvádzať údaje o objednávateľoch a dodávateľoch kampane a financovať ju prostredníctvom transparentného účtu. Rozhodnutie stanovuje aj ďalšie zákonné lehoty.
Obce, mestá a samosprávne kraje musia určiť a zverejniť volebné obvody, počty poslancov a sídla obvodných volebných komisií do 21. júla 2026. Lehota na vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 31. júla.
Miestne volebné komisie a volebné komisie samosprávnych krajov musia byť vytvorené do 25. augusta, pričom ich prvé zasadnutie sa má uskutočniť najneskôr do 3. septembra. Okresné volebné komisie majú byť vytvorené do 17. septembra a prvýkrát zasadnúť do 30. septembra.
Raši pri vyhlásení volieb zdôraznil význam samospráv pre fungovanie štátu. Podľa jeho slov sú samosprávy inštitúciami, ktoré najlepšie poznajú potreby ľudí, keďže s nimi žijú v bezprostrednom kontakte. Ich rozhodnutia majú priamy vplyv na kvalitu života v regiónoch a predstavujú nenahraditeľný pilier verejnej správy.
"Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy nie je len technická povinnosť. Je to ústavný akt, ktorý demokratickej spoločnosti otvára súťaž myšlienok a výmenu názorov," povedal predseda parlamentu.
Občanov zároveň vyzval, aby sa na komunálnych a regionálnych voľbách zúčastnili. Zdôraznil, že každý hlas má rovnakú váhu a prispieva k tomu, aby samospráva zostala pevnou a dôveryhodnou súčasťou verejnej moci.
"Verím, že spoločným rozhodnutím posunieme naše obce, mestá a kraje dopredu tak, aby boli dobrým miestom pre život, prácu či podnikanie, a najmä pre budúcnosť našich detí," uzavrel Raši.
Ako ďalej informovalo ministerstvo vnútra, voliči budú v jeden deň a v jednej volebnej miestnosti na štvorročné obdobie vyberať starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov obecných, mestských, miestnych a župných zastupiteľstiev.
Ministerstvo vnútra informovalo, že kandidátne listiny možno podávať do 25. augusta. Okrem politických strán a ich koalícií sa môžu o funkcie uchádzať aj nezávislí kandidáti, ktorí ku kandidatúre predložia listinu s podpismi voličov.
Pri kandidovaní na predsedu samosprávneho kraja je pritom potrebných 1 000 podpisov a pri kandidatúre do zastupiteľstva samosprávneho kraja ich treba 400. Ak ide o orgány obcí, tam počet podpisov závisí od počtu obyvateľov. Napríklad v prípade malých obcí do 50 obyvateľov stačí desať podpisov, no pre Bratislavu či Košice až tisíc.
Rezort vnútra prichádza aj s novinkou. Je to elektronický register kandidátov. Voliči sa tak k informáciám o kandidátoch dostanú jednoduchšie a rýchlejšie.
"Po prvý raz nájdu zoznam všetkých zaregistrovaných kandidátov zo všetkých obcí na jednom centrálnom mieste, a to na webe ministerstve vnútra. Okrem toho budú naďalej tieto informácie zverejňované aj na webových sídlach jednotlivých obcí, prípadne na úradných tabuliach obcí," spresnilo ministerstvo.
Rezort vnútra zároveň upozorňuje, že voliť je možné len v mieste trvalého bydliska a nie je možné požiadať o hlasovací preukaz, ako je to v prípade iných druhov volieb. Hlasovať pritom môžu aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Voliči po vstupe do volebnej miestnosti dostanú dve obálky a štyri hlasovacie lístky.
Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací lístok pritom bude pre voľby do krajského zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Voliči dostanú aj bielu obálku, do ktorej voliči vložia dva biele hlasovacie lístky. Jeden bude pre voľby do obecného či mestského zastupiteľstva a druhý pre voľby starostu alebo primátora.
V Bratislave a v Košiciach dostanú voliči až šesť hlasovacích lístkov pre voľby do orgánov samosprávneho kraja, mesta aj mestskej časti. "V Bratislave a Košiciach dostane volič pre komunálne voľby až štyri hlasovacie lístky. Pre voľby do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele. Pre voľby do mestského zastupiteľstva a primátora budú hlasovacie lístky označené na ľavom okraji sivým pruhom," priblížilo ministerstvo vnútra. Vo volebnej miestnosti tak budú dve volebné schránky, ktoré budú tiež farebne rozlíšené.
Ministerstvo v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami upozornilo, že volebnú kampaň môžu viesť iba kandidujúce politické strany a politické hnutia, kandidáti uvedení na kandidátnych listinách politických strán a nezávislí kandidáti. Podľa zákona nesmie viesť platenú kampaň tretia strana.
Ak ide o úhradu nákladov na kampaň, tak na to sa smú použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom účte. Takúto povinnosť majú politické strany a kandidáti na funkciu predsedu samosprávneho kraja a tiež kandidáti na primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5 000.
Platí pritom, že politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť maximálne 1,5 milióna eur. Kandidát na predsedu samosprávneho kraja a primátora Bratislavy a Košíc môže na kampaň vynaložiť najviac 250-tisíc eur.
V prípade menších miest, obcí či mestských častí sa tento limit stanovuje v závislosti od počtu obyvateľov. Ak má mesto od 60-tisíc do 120-tisíc obyvateľov, tak je limit 100-tisíc eur. Ak ide o obec do 2 000 obyvateľov, tak je limit 2 000 eur.
Volebná kampaň skončí 48 hodín pred dňom konania volieb. Až kým nebude ukončené hlasovanie, bude platiť moratórium, a teda obdobie, v ktorom je zákaz vedenia volebnej kampane a zverejňovania výsledkov prieskumov.
Zdroj: SITA.sk - Kedy sa budú konať komunálne a župné voľby? Raši oznámil oficiálny termín a ministerstvo vnútra priblížilo podrobnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v utorok vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 24. októbra 2026. Konať sa budú od 7:00 do 20:00. Rozhodnutie bude zverejnené v Zbierke zákonov SR 24. júna, keď sa zároveň začne oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest, starostov obcí a poslancov zastupiteľstiev.
Ako informoval Raši vo svojom verejnom vyhlásení, posledným dňom na podávanie kandidátnych listín bude 25. august. Predseda parlamentu upozornil, že do financovania kampane sa podľa platnej legislatívy započítavajú aj výdavky vynaložené 280 dní pred vyhlásením volieb v Zbierke zákonov, teda výdavky realizované od 26. decembra 2025.
Financovanie cez transparentný účet
Kandidujúce subjekty sú zároveň povinné uvádzať údaje o objednávateľoch a dodávateľoch kampane a financovať ju prostredníctvom transparentného účtu. Rozhodnutie stanovuje aj ďalšie zákonné lehoty.
Obce, mestá a samosprávne kraje musia určiť a zverejniť volebné obvody, počty poslancov a sídla obvodných volebných komisií do 21. júla 2026. Lehota na vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 31. júla.
Miestne volebné komisie a volebné komisie samosprávnych krajov musia byť vytvorené do 25. augusta, pričom ich prvé zasadnutie sa má uskutočniť najneskôr do 3. septembra. Okresné volebné komisie majú byť vytvorené do 17. septembra a prvýkrát zasadnúť do 30. septembra.
Potreby občanov
Raši pri vyhlásení volieb zdôraznil význam samospráv pre fungovanie štátu. Podľa jeho slov sú samosprávy inštitúciami, ktoré najlepšie poznajú potreby ľudí, keďže s nimi žijú v bezprostrednom kontakte. Ich rozhodnutia majú priamy vplyv na kvalitu života v regiónoch a predstavujú nenahraditeľný pilier verejnej správy.
"Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy nie je len technická povinnosť. Je to ústavný akt, ktorý demokratickej spoločnosti otvára súťaž myšlienok a výmenu názorov," povedal predseda parlamentu.
Účasť na komunálnych voľbách
Občanov zároveň vyzval, aby sa na komunálnych a regionálnych voľbách zúčastnili. Zdôraznil, že každý hlas má rovnakú váhu a prispieva k tomu, aby samospráva zostala pevnou a dôveryhodnou súčasťou verejnej moci.
"Verím, že spoločným rozhodnutím posunieme naše obce, mestá a kraje dopredu tak, aby boli dobrým miestom pre život, prácu či podnikanie, a najmä pre budúcnosť našich detí," uzavrel Raši.
Podávanie kandidátnych listín
Ako ďalej informovalo ministerstvo vnútra, voliči budú v jeden deň a v jednej volebnej miestnosti na štvorročné obdobie vyberať starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov obecných, mestských, miestnych a župných zastupiteľstiev.
Ministerstvo vnútra informovalo, že kandidátne listiny možno podávať do 25. augusta. Okrem politických strán a ich koalícií sa môžu o funkcie uchádzať aj nezávislí kandidáti, ktorí ku kandidatúre predložia listinu s podpismi voličov.
Pri kandidovaní na predsedu samosprávneho kraja je pritom potrebných 1 000 podpisov a pri kandidatúre do zastupiteľstva samosprávneho kraja ich treba 400. Ak ide o orgány obcí, tam počet podpisov závisí od počtu obyvateľov. Napríklad v prípade malých obcí do 50 obyvateľov stačí desať podpisov, no pre Bratislavu či Košice až tisíc.
Elektronický register kandidátov
Rezort vnútra prichádza aj s novinkou. Je to elektronický register kandidátov. Voliči sa tak k informáciám o kandidátoch dostanú jednoduchšie a rýchlejšie.
"Po prvý raz nájdu zoznam všetkých zaregistrovaných kandidátov zo všetkých obcí na jednom centrálnom mieste, a to na webe ministerstve vnútra. Okrem toho budú naďalej tieto informácie zverejňované aj na webových sídlach jednotlivých obcí, prípadne na úradných tabuliach obcí," spresnilo ministerstvo.
Priebeh hlasovania
Rezort vnútra zároveň upozorňuje, že voliť je možné len v mieste trvalého bydliska a nie je možné požiadať o hlasovací preukaz, ako je to v prípade iných druhov volieb. Hlasovať pritom môžu aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Voliči po vstupe do volebnej miestnosti dostanú dve obálky a štyri hlasovacie lístky.
Pre župné voľby bude slúžiť modrá obálka, do ktorej volič vloží dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Jeden hlasovací lístok pritom bude pre voľby do krajského zastupiteľstva a jeden pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Voliči dostanú aj bielu obálku, do ktorej voliči vložia dva biele hlasovacie lístky. Jeden bude pre voľby do obecného či mestského zastupiteľstva a druhý pre voľby starostu alebo primátora.
V Bratislave a v Košiciach dostanú voliči až šesť hlasovacích lístkov pre voľby do orgánov samosprávneho kraja, mesta aj mestskej časti. "V Bratislave a Košiciach dostane volič pre komunálne voľby až štyri hlasovacie lístky. Pre voľby do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele. Pre voľby do mestského zastupiteľstva a primátora budú hlasovacie lístky označené na ľavom okraji sivým pruhom," priblížilo ministerstvo vnútra. Vo volebnej miestnosti tak budú dve volebné schránky, ktoré budú tiež farebne rozlíšené.
Volebná kampaň
Ministerstvo v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami upozornilo, že volebnú kampaň môžu viesť iba kandidujúce politické strany a politické hnutia, kandidáti uvedení na kandidátnych listinách politických strán a nezávislí kandidáti. Podľa zákona nesmie viesť platenú kampaň tretia strana.
Ak ide o úhradu nákladov na kampaň, tak na to sa smú použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom účte. Takúto povinnosť majú politické strany a kandidáti na funkciu predsedu samosprávneho kraja a tiež kandidáti na primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5 000.
Platí pritom, že politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť maximálne 1,5 milióna eur. Kandidát na predsedu samosprávneho kraja a primátora Bratislavy a Košíc môže na kampaň vynaložiť najviac 250-tisíc eur.
V prípade menších miest, obcí či mestských častí sa tento limit stanovuje v závislosti od počtu obyvateľov. Ak má mesto od 60-tisíc do 120-tisíc obyvateľov, tak je limit 100-tisíc eur. Ak ide o obec do 2 000 obyvateľov, tak je limit 2 000 eur.
Volebná kampaň skončí 48 hodín pred dňom konania volieb. Až kým nebude ukončené hlasovanie, bude platiť moratórium, a teda obdobie, v ktorom je zákaz vedenia volebnej kampane a zverejňovania výsledkov prieskumov.
Zdroj: SITA.sk - Kedy sa budú konať komunálne a župné voľby? Raši oznámil oficiálny termín a ministerstvo vnútra priblížilo podrobnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby Predseda parlamentu Voľby do orgánov samospráv obcí Vyhlásenie volieb Župné voľby
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