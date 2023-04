Kandráčovci a Čechomor predstavia v Bratislave spoločný album

Dve známe skupiny Kandráčovci a Čechomor predstavia v sobotu večer na spoločnom koncerte v bratislavskom Edison Parku album Kandráčomor.





Kapely Kandráčovci a Čechomor v roku 2022 spojili svoje sily a prvýkrát vyrazili na spoločné česko-slovenské turné. Po veľkom úspechu sa rozhodli v spolupráci pokračovať a tohtoročné leto opäť strávia v spoločnosti svojich fanúšikov. Skôr než vyrazia do jednotlivých slovenských miest, odpália zábavu na veľkolepom krste v hlavnom meste, na ktorom pokrstia spoločný album Kandráčomor. Album uvedú do života herci Nela Pocisková a Braňo Deák.Album Kandráčomor je živá nahrávka zo spoločného koncertu oboch kapiel 27. augusta 2022 v prostredí zámockej záhrady v Telči. Obe skupiny stavajú na folklóre, majú naň trochu iný pohľad a práve tento fakt ich vzájomne obohacuje a ponúka atraktívne možnosti. Album ponúka desať skladieb, sú nimi titulná Kandráčomor, Hoja hoja, Pole, Branisko, Mamko nedávej mě, Sokoly, Mezi horami, Gorale & Včelín, Voják a Aj čo ně dáš."Fanúšikovia sa môžu tešiť na tri silné hudobné vnemy v jednom, pretože nie je to obyčajný koncert. Bude to uvedenie do života nového albumu s názvom Kandráčomor. My Kandráčovci odohráme samostatný koncert, potom odohrá kapela Čechomor samostatný koncert a na záver to bude spoločný koncert. Takže budú to tri koncerty v jednom. Veľmi sa na to teším, pretože z tohto spojenia ide obrovská emócia," hovorí kapelník Ondrej Kandráč.Slovenské turné Kandráčomor odštartuje 16. júna vo Východnej, ďalšími budú koncerty 14. júla v Nových Zámkoch, 15. júla v Detve, 20. júla v Starom Tekove a 11. augusta na Šírave.Skupina Čechomor vznikla v roku 1988. Svojich priaznivcov a rešpekt kritikov si získala predovšetkým nápaditým aranžmánmi a osobitou interpretáciou hudby, ktorej základom boli a sú ľudové piesne. Prelomovým rokom bol pre skupinu rok 2001, keď získal tri ceny Anděl vďaka albumu Proměny.Slovenskú skupinu Kandráčovci založil v roku 2004 primáš Ondrej Kandráč. Jej členmi sú bývalí hudobníci z rôznych folklórnych súborov. Ako jediní na Slovensku získali Platinovú platňu za ľudovú hudbu, a to celkom štyrikrát, za albumy A čija to chyža, Sinu muj, Oj, zabava a Dva duby.