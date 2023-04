Let's Dance 2023: Zo šou Let's Dance vypadol herec Richard Autner

Dvere do semifinále tanečnej šou zostali zatvorené pre herca Richarda Autnera a Dominiku Roškovú. „Ďakujem všetkým televíznym divákom, ktorí nám poslali hlasy, dostali nás až do ôsmeho kola. S Dominikou si zo šou odnášame veľké víťazstvo, naše kamarátstvo,“ týmito slovami sa Autner so šou rozlúčil. V semifinále tak budúci týždeň uvidíme štyri páry v zložení – Vratko Sirági a Anna Riebauerová, Gabriela Marcinková a Matyáš Adamec, Marián Gáborík a Ivana Gáborík, Jana Kovalčiková a Vilém Šír.