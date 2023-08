Lionel Messi sa gólovo presadil aj v piatom zápase za Inter Miami, jeho tím postúpil do semifinále Leagues Cupu

Messimu stačí iba sekunda

Prišli aj Busquets s Albom

12.8.2023 (SITA.sk) - Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi sa strelecky presadil aj v piatom zápase v drese amerického klubu Inter Miami zo zámorskej MLS.V piatok prispel gólom k víťazstvu 4:0 nad Charlotte FC a k postupu do semifinále play-off v pohárovej súťaži tímov MLS a mexickej Ligy MX. Messi sa tiež dostal na čelo tabuľky strelcov v Leagues Cupe s ôsmimi gólmi.Sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty uzavrel skóre piatkového stretnutia na Floride v 86. minúte. Tridsaťšesťročný úradujúci majster sveta pomohol Interu k prvenstvu v J-skupine Leagues Cupu troma gólmi v dvoch dueloch proti mexickému tímu Cruz Azul (2:1) a Atlante United (4:0).V 1. kole play-off zariadil dvoma gólmi víťazstvo 3:1 nad Orlandom City a v osemfinále skóroval dvakrát pri triumfe nad FC Dallas (4:4 po predĺžení, 5:3 na p.k.)."Keď máte Messiho, tak viete, že mu stačí dostať sa do šance. Potrebuje iba sekundu. Musíte byť veľmi tvrdí, aby ste mu zabránili v čarovaní s loptou, ktoré predvádzal od 16 rokov v Barcelone," vyzdvihol Messiho tréner Charlotte Christian Lattanzio.Inter Miami sa v utorňajšom semifinále Leagues Cupu stretne s Philadelphiou, len dve víťazstvá ho delia od celkového prvenstva v súťaži 47 tímov. V MLS pritom zvíťazil len päťkrát v 22 dueloch tejto sezóny.Lionel Messi po skončení uplynulej sezóny opustil francúzsky klub Paríž Saint-Germain a podpísal s Interom Miami zmluvu na dva a pol roka s priemerným platom 50 až 60 miliónov dolárov ročne.Okrem neho prišli do klubu, ktorého spolumajiteľom je bývalý anglický futbalista David Beckham , aj stredopoliar Sergio Busquets , obranca Jordi Alba a kouč Gerado Martino.Kormidelník s prezývkou "Tata" v minulosti viedol Messiho, Busquetsa i Albu v klube FC Barcelona