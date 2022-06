Kapela Bufet s nadhľadom o živých témach v dvoch novinkách Miešačka a Povrchne a vábivo

Kapela sa poslucháčom prihovára opäť so zaujímavými postrehmi zo života, nechýbajúc metaforického odľahčenia veľkých myšlienok a hravej hudby.

Nahrávky oboch skladieb vznikali postupne v rámci niekoľkých nahrávacích dní. „Obe piesne boli už súčasťou koncertného repertoáru kapely, avšak v poslednom období bolo koncertov kvôli korone pomenej, takže sme sa mohli sústrediť na nahrávanie,“ prezrádza spevák Ján Hurtík a ďalej pokračuje: „V podstate je to klasický rock’n’roll, gitara, basa, bicie, klávesy, spev a množstvo nepokoja a nezmieriteľnosti so stavom vecí v rámci textov.“

Táto novinka kapely Bufet kontrastuje s posledným zverejneným singlom Kamarát, ktorý trio zverejnilo v úplnom začiatku tohto roka a aktuálne single Miešačka a Povrchne a vábivo skôr nadväzujú na ich debutový album Petra, Naďa, deti z roku 2019. „Pieseň Kamarát je taký príjemný folk-rockový, skoro až county popevok, ak sa ale pieseň volá Miešačka, tak je prirodzené, že to bude mať iný drive,“ s úsmevom ozrejmuje Ján Hurtík.

Piesne nesú silný a hĺbavý odkaz, ktorý však spevák vkusne zaobalil do inotaju a odľahčil ich rytmickými tónmi. „Potreboval som si tak trocha pomenovať isté veci, ktoré, pevne verím, vnímajú aj všetci ostatní príčetní ľudia. Samozrejme, všetko zostáva iba v rovine narážok a asociácií, ktoré sú v mojom osobnom vnímaní charakteristické pre dané javy, ktoré som sa rozhodol vo svojich piesňach opísať,“ hovorí Ján Hurtík, ktorý však nemá ambície písať protestsongy.

„Je to stále len rock’n’roll, čiže sa dá na to zabaviť a možno aj do rytmu hýbať rukami, nohami a ak to niekto vie, tak môže aj kývať ušami. V rámci toho si dovolím ale dodať, že keď sa pozorne zasústredíte, budete počuť, ako sa to všetko v miešačke prevaľuje a mieša a budete počuť aj, v čom je podľa mňa gro problému, že sa povrchne a vábivo nechávame učičíkať k ľahostajnosti a zmiereniu sa s vecami, ktoré sú paradoxne s mierom nezmieriteľné,“ uzatvára spevák.

Obe nahrávky vznikli v réžii členov kapely Bufet. Nahrávanie, produkcia, mixáž i mastering prebiehal v štúdiu Pyranoja Studio, ktoré prevádzkuje bubeník kapely Bufet Viktor Gabaj. Basgitaru nahral Martin Bakyta, gitaru, spev a klávesové nástroje Ján Hurtík. Cover art pre kapelu vytvorila slovenská grafička Anabela Sladek.

Kapela plánuje do konca roka vydať minimálne ešte jeden singel a momentálne sa už teší aj na živé vystúpenia v rámci letnej sezóny.