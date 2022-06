Silný program pre všetky generácie vo Family parku na Pohode 2022

„Aj pankáči majú deti“ znelo jedno z vysvetlení, prečo od roku 1999 funguje na Pohode priestor pre najmenších. Family park je v súčasnosti samostatným festivalom na festivale so silným programom pre všetky generácie. Toddler punk príde s novým vinylom i pesničkami z kultového muzikálu Neberte nám princeznú. Braňo Jobus pokrstí svoju dvadsiatu knihu, predstaví sa s Vrbovskými víťazmi a Komorným orchestrom Mesta Trenčín a spoločne uvedú aj svetovú premiéru opery Slava Solovica Muflón Anciáš. Dano Heriban zahrá pesničky z projektu Čosi úsmevné, tradičné umenie ukáže trenčiansky detský folklórny súbor Kornička a Jubileum Tomáša Janovica oslávime s Funny Fellows v ich projekte Kto sa nehrá, z kola von.

S ekologickou bábkarskou show Lovec plastov Zero Waste príde divadlo Morgonrock, Fedor z krajiny Mala naučí deti nebáť sa malých tvorov na lúke, gastronomické prekvapenie sľubuje interaktívna inscenácia Rozprávky o Malej tučnej víle a deti sa naučia, ako ochrániť úsmev preed Kazizúbkami. Po veľkom úspechu na Pohode on the Ground sa vráti medzinárodný cirkusový kolektív sformovaný pri francúzskej škole Ésacto'Lido, tentokrát s programom Cabaret Citronato. Skúsení muzikanti z hudobno-vzdelávacieho programu Superar si pripravili „koncerto-workshop“ Recyklovaný orchester a workshopov bude viac v samostatnom stane. Viac sa už o hudbe, divadle i cirkuse vo Family parku na Pohode 2022 dočítate nižšie.

Toddler Punk – Neberte nám princeznú

Toddler Punk odohral svoj úplne prvý koncert na Pohode 2019, kde kapela tiež pokrstila debut. Teraz sa vrátia pri skutočne mimoriadnej príležitosti – naživo zahrajú piesne z muzikálu Neberte nám princeznú. „Bude to koncertná premiéra kultového diela, ktoré malo vlani 40. výročie, no pre pandémiu sa nedalo poriadne pripomenúť. Takže kedy a kde to napraviť, keď nie na Pohode? Neberte nám princeznú považujeme za to najlepšie, čo u nás doteraz vzniklo v rámci tvorby pre deti. Jeho čaro funguje dodnes, naprieč generáciami. Fantastická hudba Deža Ursinyho, rovnako nadčasové texty Jána Štrassera. Vyrastali sme na týchto pesničkách, milujeme ich. Počúvame a spievame si ich aj s našimi deťmi, plánovali sme si ich raz zahrať naživo aj s Mekym Žbirkom ako celá kapela. Tento koncert bude venovaný jemu. Aby sme sa priblížili k originálu čo najbližšie, na pódiu budú s nami aj deti zo speváckeho zboru Superar a speváčka Eva Šušková, ktorá bude zároveň Marika Gombitová aj Marie Rottrová. Večer sme nazvali Neberte nám princeznú a iné pesničky, pretože by sme chceli predstaviť aj niekoľko skladieb z nášho nového albumu, ktorý práve vyšiel na vinyle. A zároveň hráme v novej zostave, kapela Toddler Punk má troch nových členov. Takže po všetkých stránkach to bude naozaj špeciálny večer, už sa naň veľmi tešíme," hovorí o chystanom koncerte kapela Toddler Punk.

Svetová premiéra opery Muflón Anciáš, Vrbovskí víťazi s orchestrom a krst knihy Chrontulienka Braňa Jobusa

Mimoriadne nabitú hodinu ponúkne vo Family parku Braňo Jobus s priateľmi. Najprv sa predstaví hudobno-pracovná skupina Vrbovskí víťazi s Komorným orchestrom mesta Trenčín. Zoskupenie vzniklo pri príležitosti výročí oboch významných telies a vo svetovej premiére vystúpili na Pohode in the Air. O aranžmány sa postaral Slavo Solovic, ktorý je mimochodom autorom hudby ku každoročnému rozhlasovému pohodovskému spotu a zároveň sa vždy oplatí citovať, viď nesledovné: „Kto ešte nehral s orchestrom, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu. Dnes, kedy celospoločenské úsilie za rovnoprávnosť vrcholí, je zarážajúce, že žáner industriálny folklór ostal bez povšimnutia a s orchestrom doteraz nikdy nezaznel! My sa toto pokúsime napraviť a vytvoriť tomuto žánru cestu z olejových montážnych hál a dielní do nablýskaných koncertných sál a filharmónii, ktoré ešte stále okupuje privilegovaná, takzvaná vážna hudba. Obzvlášť v tejto progresívnej dobe, kedy oslava práce, ktorou sa industriálny folklór tematicky hlavne zaoberá, získava znova na aktuálnosti.“ Aby toho nebolo málo, s Jobusom a odvážnym orchestrom pripravili ďalší unikátny projekt – v opere Muflón Anciáš ožije najznámejšia postavička z Braňuškových kníh. Slavo Solovic o nej hovorí: „Je to spojenie hudby pre radosť poslucháčov a obľúbeného rozprávkara v novej úlohe libretistu – v spoločnom hľadaní zmysluplného života, plnení snov a šírenia radosti v opere, z ktorej posolstva by sa mal poučiť nejeden dospelý. Hudba v klasicistickom štýle je skomponovaná pre sláčikový orchester, flautu a čembalo.“ K obom spoluprácam sa vyjadril aj šéf orchestra Peter Kocnár: „Už 32 rokov sa stretávame kvôli starej hudbe, radi však podporíme akýkoľvek netradičný hudobný projekt, ak sú za ním také mená ako Slávo Solovic a Braňo Jobus. Konečne, aj dobrá zábava môže byť motiváciou k muzicírovaniu. Obzvlášť, ak ide o festival Pohoda, ktorý je našou srdcovou záležitosťou.“ Súčasťou dvojkoncertu bude aj krst knihy Chrontulienka. Ide o jubilejnú dvadsiatu knihu Braňa Jobusa, ktorému, mimochodom, koncom minulého roka vytlačili stotisíci výtlačok rozprávkovej knihy. „Je to obživnutá znôžka špiny a moja najnovšia láska. Začal som ju vymýšľať počas korony, keď sa mi narodil tretí syn Jonáš,” vraví o svojej najnovšej knihe Braňo Jobus.

Funny Fellows – Kto sa nehrá, z kola von

Kto sa nehrá, z kola von je básnická zbierka majstra Tomáša Janovica, ktorá síce nie je nová, ale nadčasová. Múdre a vtipné básne dávkujú niekoľko potrebných a satirických podnetov. Je síce určená pre deti, ale aj dospeláci sa k nej môžu vrátiť a nechať sa inšpirovať. Koniec-koncov, ako v dobrej a múdrej rozprávke.

„Pozvali sme aj niekoľko osobností a v prvej vlne sme si tak navzájom pomáhali. Kritériom bol hlavne vkus a miera spievaného prejavu. Som rád, že sa podarilo vytvoriť pestrú mozaiku skladieb, ktoré sú poučné a zábavné súčasne,“ hovorí o albume kapelník Roman Féder. Na Pohode sa predstavia v koncertnej verzii s Funny Fellows Katarína Aulitisová, Bibiana Ondrejková, Juraj Kemka a Csongor Kassai. Pôjde tiež o neformálnu oslavu 85 narodenín Tomáša Janovica.

Dano Heriban – Čosi úsmevné

Dano Heriban prináša deťom v projekte Čosi úsmevné plno dobrodružstiev a príbehov. Detský album ale osloví aj rodičov, ktorí majú radi funky alebo jazz. Pesničky zložil Dano Heriban a okrem hudby sa autorsky podieľal aj na textoch. Súčasťou nového koncertného programu sú aj pesničky z druhého albumu s názvom Chipsy King (Čosi úsmevné vol. 2). V pesničkách sa vám predstavia aj nové postavičky. Kým na prvom albume to boli Slon Emil, Sladká Safaládka či Korytnačka Dačka, teraz prichádzajú ďalšie: MC Laco, Chipsy King, Dedko, Mrož Maroš, a dokonca i známy Muflón Ancijáš, „Moji noví kamoši mi pomôžu s témami ako napríklad Pyžamový deň, Mobily či Brata, sestru chcem, čo je spoveď jedináčika," približuje Dano Heriban.

Recyklovaný orchester

Recyklovaný orchester je hudobný „koncerto-workshop“ pre deti, ako i pre ich starších kolegov (napr. rodičov). Pripravili ho skúsení muzikanti z hudobno-vzdelávacieho programu Superar. Pod taktovkou speváčky Evy Šuškovej, skladateľa Tomáša Boroša a učiteľky hudby Lenky Brádňanskej sa tu bude hudba: vymýšľať, počúvať, sprevádzať pohybom, hrou na všeličom i sledovať s nemým úžasom. Eva a spol. ukážu, že aj zvuky nosia hodinky, že vedia kresliť, kráčať, skákať, utekať i spať a hlavne objavia miesta, kde sa schovávajú tie najkrajšie kúsky. No a nakoniec spolu všetci vytvoria veľkolepý orchester

DSF Kornička

Detský folklórny súbor Kornička vznikol v roku 1999. Spočiatku malý kolektív sa rozrástol a dnes ho tvorí približne 140 detí vo veku od 6 do 16 rokov z Trenčína a okolia. Dôraz kladie na osvojenie si princípov tanca, spevu, hudby a prirodzený detský prejav. Počas svojej relatívne krátkej 20-ročnej existencie sa súbor stal výrazným reprezentantom regiónu na najvýznamnejších slovenských folklórnych festivaloch (Východná, Myjava, Detva...), ale aj na mnohých festivaloch v zahraničí.

Cabaret Citronato

Nepísaným headlinerom minuloročnej Pohody on the Ground sa stal nový cirkus v podaní študentiek a študentov francúzskej cirkusovej školy Ésacto'Lido. Táto bláznivá partia príde so svojou pohybovou oslavou radosti a zábavy aj na Pohodu 2022, tentokrát ako šťavnatý Cabaret Citronato. Medzinárodný cirkusový kolektív uzavrie piatkový i sobotný program vo Family parku, no kto ich zažil pre rokom vie, že dobrú náladu budú šíriť po celom areáli. Opäť ponúknu mix žonglovania, balansovania, akrobacie, tanca, čísel na čínskych tyčiach, trapézach a lanách i klaunských kúskov. Cabaret Citronato spája päť rôznych svetov v prevedení artistov, ktorými sú Joel Medina, Sofia Zambano, Ramiro Erburu, Flavia Savi a zastúpenie má aj Slovensko v podobe žonglérky Zuzky Drobnej.

Bratislavské bábkové divadlo: Rozprávky o Malej tučnej víle

V rozprávkach o Malej tučnej víle, účinkujú aj ďalšie originálne postavičky ako Trpajzel, Prechladnutá rybička, Prasisko, Špinavý zajac. Tento svet hračiek je citlivou paródiou svojráznych ľudských vlastností a jednania. Ako povedať niekomu nepríjemnú pravdu a zároveň ho neuraziť? A ako si ju vypočuť? Uvidíte krátke príbehy o tom, ako zvládať hnev, naučiť sa prijímať kritiku a pracovať so svojimi nepeknými vlastnosťami. Tie sú zároveň tlmočené s detskou logikou a obrazným pohľadom na svet.

Divadlo Na Hojdačke: Fedor z krajiny Mala

Fedor z krajiny Mala je autorská rozprávka o chlapcovi, ktorý sa tak veľmi bál všetkého, že si prial zmenšiť sa, aby ho nikto viac nevidel. Zrazu ho po pleci poklepe mravec a tu sa začína Fedorove dobrodružstvo na lúke, kde stretne mnoho kamarátov z ríše hmyzu. Podarí sa mu spolu s mravcom a pavúkom zachrániť včelí úľ pred útokom potkana? Viac uvidíte vo veselej bábkovej rozprávke s pesničkami, ktorá vedie k láske k prírode a živým tvorom. Inscenácia získala Cenu detskej poroty na Medzinárodnom festivale hier a bábkového divadla Virvar v Košiciach v roku 2020.

Divadlo Morgonrock: Lovec plastov Zero Waste (Ekologická bábkarská show)

Vetrom ošľahaný pútnik Zero Waste, ktorý povstal zo záplavy nevytriedeného a nerozložiteľného odpadu, je vždy všade tam, kde treba zlikvidovať čiernu skládku či zachrániť v odpade uviaznutú zver. Proti nemu stojí na šumení igelitu závislý výrobca jednorázových plastových hračiek a mikroténových vreciek Consumencio Consumini. Je to nerovný boj, Zero Waste starne a vie, že sám Consumencia nikdy neporazí. Proroctvo hovorí, že zastaviť ho dokáže iba bytosť celá vyrobená z dreva. Zero sa nechá viesť svojou protézou na zber odpadu a tá ho privedie k vyvolenému a nie je ním nikto iný ako celodrevená marioneta – čert Kolofón. Ten je však opakom uvedomelého bojovníka proti slepému konzumu. Kolofón ani len netriedi odpad, o bezobalovom nákupe ani nechyroval a stravuje sa tými ekologicky najzávadnejšími maškrtami. Zero neverí, že tento lenivý čert má byť vyvoleným v poslednom ťažení proti Consumenciovi. Nezostáva mu však nič iné, len pokúsiť sa vytesať z Kolofóna lovca plastov, ktorý bude poslednou šancou na záchranu sveta pred ekologickou apokalypsou. Dobrodružné bábkové predstavenie interaktívnym a humorným spôsobom vysvetľuje základné princípy triedenia odpadu, bezobalového nákupu a ekologického správania.

Divadlo Curaprox – Kazizúbkovia

Kazizúbkovia sa vedia šikovne skryť do medzierok medzi zúbkami. Detský chrup je ich obľúbené ihrisko, hlavne keď ich deti zásobujú sladkosťami. Našťastie prichádzajú dvaja obávaní čističi Lili a Lolo so svoju výbavou kefiek, šablí a nití, aby zúbky pred Kazizúbkami zachránili. Interaktívna klauniáda o záchrane zubnej skloviny pre celú rodinu, po ktorej zostane svieži pocit na jazyku.