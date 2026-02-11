|
Streda 11.2.2026
|Denník - Správy
11. februára 2026
Kapela ICONITO & Folklórny súbor ZEMPLÍN mieria s predstavením KORENE na Zimné olympijské hry do Milána!
Slovenský folklór v modernej podobe zaznie na jednom z najprestížnejších svetových podujatí.
ICONITO a Folklórny súbor ZEMPLÍN predstavia svoj spoločný projekt KORENE počas Zimných olympijských hier v Miláne. Multižánrové edukatívne predstavenie odohrajú už zajtra (vo štvrtok 12. februára o 18:00) v Slovenskom dome – Casa Slovacca počas Národného dňa Slovenska.
Obrovská pocta pre našich umelcov! Predstavenie KORENE, ktoré vytvorila kapela ICONITO spolu s folklórnym súborom ZEMPLÍN bude súčasťou toho najlepšieho zo slovenskej kultúry na ZOH v Miláne! KORENE sú veľkolepou multižánrovou show prepájajúcou ľudovú hudbu, tanec, spev, moderné aranžmány, vizuálne projekcie a herecké vstupy.
„Reprezentovať našu krajinu na takom významom podujatí, akým sú Zimné olympijské hry, je pre nás všetkých nesmierna česť. Uvedomujeme si túto zodpovednosť a prijímame ju s pokorou. Je krásne vidieť akým spôsobom sa môže kultúra a športový svet spojiť, keď sa to týka národa, vlasti, či našich koreňov. Umelcov a športovcov spája jedno: ukázať, že aj malý národ sa môže pýšiť tým odkiaľ pochádza. Kiežby bolo aj predstavenie KORENE počas národného dňa pre našich športovcov motivačným krédom a dodalo by im ešte väčší impulz bojovať za našu krajinu. Držíme im všetkým palce!“ vraví líder kapely ICONITO Kristián Dufinec.
Projekt KORENE od svojej premiéry v roku 2022 zaznamenáva výrazné úspechy. Medzi jeho doterajšie míľniky patrí vypredaná mestská športová hala v Michalovciach, dvakrát vypredané Stars Auditorium v Bratislave, vystúpenie na najväčšom folklórnom festivale na Slovensku vo Východnej, ako aj na Festivale Európske ľudové remeslo EĽRO Kežmarok. K nim sa teraz pridáva dosiaľ azda najväčšia pocta – reprezentácia na ZOH v Miláne.
„KORENE predstavujú šesť regiónov Slovenska z pohľadu hudby, tanca, spevu, krojov aj zvykoslovia. Každý z nich je spracovaný prostredníctvom silnej dejovej linky, ktorá pracuje s univerzálnymi témami ako práca, rodina, radosť zo života, smrť, odlúčenie či návrat domov. Súčasťou sú aj videoprojekcie približujúce regionálne dominanty slovenského kultúrneho dedičstva, vrátane prvkov zapísaných v zozname UNESCO,“ pripomína Kristián Dufinec.
Okrem hlavného predstavenia počas Slovenského dňa budú môcť návštevníci olympijských hier stretnúť členov FS Zemplín v Slovenskom dome počas celého trvania podujatia. Každý deň prinesú rozmanitý sprievodný program v podobe workshopov, kvízov, prehliadok krojov a krátkych tanečných ukážok jednotlivých slovenských regiónov – v rovnakom duchu, ako je postavený projekt KORENE.
Kapela ICONITO pricestuje do Milána spoločne so zvyšnou časťou tanečného súboru a ľudovým orchestrom už dnes (11. februára). Registrácia do Slovenského domu je možná prostredníctvom stránky www.casaslovacca.sk, kde stačí vyplniť formulár pre vstup na vybraný deň.
