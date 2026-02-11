Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dezider
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

11. februára 2026

Svetová Tina Turner Show prichádza do Bratislavy


Tagy: Tina Turner

Za úspechom projektu stojí aj precízne zostavený tím - živá kapela, špičkoví tanečníci, výrazná choreografia a rock’n’rollová energia, ktorá sa okamžite prenáša na publikum.



Zdieľať
Svetová Tina Turner Show prichádza do Bratislavy

Simply The Best - Tina Turner Show, jedna z najúspešnejších hudobných šou, mieri na Slovensko a 1. mája sa predstaví v bratislavskej Peugeot aréne. Šou, ktorá pravidelne vypredáva koncertné sály naprieč Európou, prinesie na Slovensko energiu, emóciu a hudobnú silu ikonickej kráľovnej rock’n’rollu. 

Hlavnou hviezdou večera bude britská speváčka Rebecca O’Connor, ktorej výnimočný hlasový aj pódiový prejav ocenila samotná Tina Turner slovami: „Rebecca je taká dobrá, že ma to až desí.“ Práve toto osobné uznanie ju zaradilo medzi najrešpektovanejšie interpretky hudby Tiny Turner na svete.

Rebecca O’Connor, pochádzajúca z Írska s jamajsko-írskymi koreňmi, sa hudbe Tiny Turner venuje s hlbokým rešpektom a pokorou. Jej vystúpenie nie je imitáciou, ale silnou interpretáciou postavenou na autentickej energii, hudobnej kvalite a emócii.

„Ak chcete spievať jej piesne presvedčivo, musíte sa s nimi spojiť. Tina mala dar rozprávať príbehy prostredníctvom hudby. Fakt, že ma samotná Tina podporila v tom, aby som jej hudbu udržiavala pri živote, mi dáva obrovskú motiváciu,“ hovorí Rebecca.

Za úspechom projektu stojí aj precízne zostavený tím - živá kapela, špičkoví tanečníci, výrazná choreografia a rock’n’rollová energia, ktorá sa okamžite prenáša na publikum. Produkcia je známa vysokou profesionalitou, technickou kvalitou a výnimočnou atmosférou na každom jednom vystúpení.

Bratislavské publikum sa môže tešiť na viac než dvojhodinovú živú šou, počas ktorej zaznejú najväčšie hity Tiny Turner Nutbush City Limits, Proud Mary, River Deep - Mountain High, Private Dancer, When the Heartache Is Over, Better Be Good to Me či ikonická hymna Simply The Best.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Tina-Turner-Show-with-Rebecca-OConnor?ID_partner=60

 

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Tina-Turner-Show-with-Rebecca-OConnor?ID_partner=60


Tagy: Tina Turner
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Para pripravuje akustické koncerty Prepojení a rozširuje koncertný program o ďalšie vystúpenia
<< predchádzajúci článok
Kapela ICONITO & Folklórny súbor ZEMPLÍN mieria s predstavením KORENE na Zimné olympijské hry do Milána!

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 