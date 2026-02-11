Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dezider
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Radíme

11. februára 2026

Elektronické prihlášky na stredné školy odštartovali: Na čo si dať pozor?



Rodič musí byť v systéme zaregistrovaný. Následne vyberie školy, zoradené od najviac po najmenej preferovanú.



Zdieľať
Elektronické prihlášky na stredné školy odštartovali: Na čo si dať pozor?

V elektronickej prihláške na strednú školu (SŠ) treba určiť záväzné poradie škôl podľa priority. Vyhodnocovací automat na základe tohto poradia v kombinácii so splnením kritérií na prijatie označí, na ktorú školu bude dieťa prijaté. Prihlášku možno cez elektronický systém ePrihlášky podať do 20. februára.


Rodič musí byť v systéme zaregistrovaný. Následne vyberie školy, zoradené od najviac po najmenej preferovanú. Ak sa dieťa dostane na školu s vyššou prioritou, systém automaticky uvoľní miesta na menej preferovaných školách ďalším deťom.

Prioritu škôl treba určiť bez ohľadu na to, či ide o talentovú alebo netalentovú SŠ. Ak je prioritnou netalentová škola a druhá talentová, systém zatiaľ nerozhodne o prijatí či neprijatí, keďže prijímacie skúšky na talentové stredné školy prebiehajú skôr. Ak rodičia určia ako prioritnú talentovú školu a dieťa úspešne absolvuje prijímacie skúšky, bude automaticky prijaté a už nebude pokračovať v prijímacom konaní na netalentovej škole.

V prípade podania prihlášky cez oficiálny portál majú rodičia po podaní prihlášky dostupné aj ďalšie funkcionality - prehľad o stave vybavenia prihlášky či e-mailové notifikácie o zmenách. Zároveň bude možné z portálu online podať odvolanie alebo prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok pre tých, ktorým sa nepodarilo uspieť v prvom kole.

Prihlášky je možné aj naďalej podávať v papierovej podobe. Ministerstvo školstva však odporúča rodičom zvoliť elektronickú prihlášku. Po novom ju rodič bude môcť podať aj do základných škôl od 1. apríla do 30. apríla a do materských škôl od 1. mája do 31. mája 2026. Zaregistrovať v systéme sa však môže už v súčasnosti.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Kúpiť alebo prenajať byt? Toto radí odborník (10. 2. 2026)
 Viete, ako efektívne obmedziť šírenie vírusov? Toto radia odborníci (26. 1. 2026)
 Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém (24. 1. 2026)
 Radíme: Cukor nie je nepriateľ, ak ho konzumujeme s mierou a vedome (12. 1. 2026)
 Nízke teploty môžu škodiť zdraviu, ohrozené sú najmä deti (7. 1. 2026)
 PODVODNÍCI ÚTOČIA: Na toto si dávajte pred Vianocami pozor (9. 12. 2025)
 Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky (10. 11. 2025)
 Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy (25. 8. 2025)
 Radíme: Čo robiť pri alergickej reakcii po bodnutí hmyzom? (18. 8. 2025)
 Letný hit v kuchyni aj kúpeľni: Uhorka podporuje krásu a zdravie (4. 8. 2025)



nasledujúci článok >>
Kapela ICONITO & Folklórny súbor ZEMPLÍN mieria s predstavením KORENE na Zimné olympijské hry do Milána!
<< predchádzajúci článok
Recenzia: Príhody tuláka po Slovensku v Divadle Astorka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 