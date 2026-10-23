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23. októbra 2026
Kapitán Edmontonu McDavid má už 31 bodov a poškuľuje po Gretzkého rekorde – VIDEO
Connor McDavid sa rozbehol v NHL smerom k historickým rekordom. Iba štyria hráči v celej histórii NHL nazbierali v prvých desiatich zápasoch sezóny 30 a viac bodov.
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23.10.2026 (SITA.sk) - Connor McDavid sa rozbehol v NHL smerom k historickým rekordom.
Iba štyria hráči v celej histórii NHL nazbierali v prvých desiatich zápasoch sezóny 30 a viac bodov. Mariovi Lemieuxovi sa to podarilo trikrát a dokonca pri menšom počte zápasov, Mikovi Bossymu a Wayneovi Gretzkému raz.
Štvrtým do exkluzívnej partie je kapitán Edmontonu Connor McDavid, ktorý sa vďaka štvrtkovému 5-bodovému zásahu proti Caroline aktuálne dostal na 31 bodov.
Najmä vďaka produktívnej útočnej dvojičke Connor McDavid - Leon Draisaitl Edmonton zmazal dvojgólové manko proti obhajcovi Stanleyho pohára a z 2:4 otočil na 6:5 po nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Ryan Nugent-Hopkins, ktorý odohral prvý zápas v tejto sezóne so zápisom 1+1 a víťazným gólom.
"Hrali sme dobre, bojovali sme, ale vylúčenia a niekoľko mentálnych chýb nás stáli víťazstvo. Proti takej útočnej sile, akou disponuje Edmonton, sa nemôžeme nechať často vylučovať," zhodnotil útočník Caroliny Seth Jarvis. Hráči hostí boli päťkrát na trestnej lavici, z toho trikrát domáci využili presilovú hru.
Čo sa týka McDavida, ak by pokračoval v súčasnom trende zbierania bodov počas celej sezóny, na jej konci by mal 260 bodov, čím by o 45 bodov prekonal historický rekord profiligy v podaní Gretzkého. Legendárny Kanaďan mal v sezóne 1985/1986 na konci základnej časti 215 bodov za 52 gólov a 163 asistencií v 80 zápasoch.
McDavid navyše predviedol sedemnásty päťbodový zápas kariéry, dostal sa pred legendárne trio Marcel Dionne, Steve Yzerman a Jari Kurri. Viac päťbodových zápasov majú na konte iba Phil Esposito (19), Mario Lemieux (51) a nedostihnuteľný Gretzky (96).
Hokejisti Edmontonu sú po desiatich zápasoch sezóny na čele Západnej konferencie so ziskom 17 bodov. Jedinú prehru v riadnom hracom čase im uštedril Utah (2:4). V celej NHL je lepšia iba Carolina s 18 bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Kapitán Edmontonu McDavid má už 31 bodov a poškuľuje po Gretzkého rekorde – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Iba štyria hráči v celej histórii NHL nazbierali v prvých desiatich zápasoch sezóny 30 a viac bodov. Mariovi Lemieuxovi sa to podarilo trikrát a dokonca pri menšom počte zápasov, Mikovi Bossymu a Wayneovi Gretzkému raz.
Štvrtým do exkluzívnej partie je kapitán Edmontonu Connor McDavid, ktorý sa vďaka štvrtkovému 5-bodovému zásahu proti Caroline aktuálne dostal na 31 bodov.
Edmonton zmazal dvojgólové manko
Najmä vďaka produktívnej útočnej dvojičke Connor McDavid - Leon Draisaitl Edmonton zmazal dvojgólové manko proti obhajcovi Stanleyho pohára a z 2:4 otočil na 6:5 po nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Ryan Nugent-Hopkins, ktorý odohral prvý zápas v tejto sezóne so zápisom 1+1 a víťazným gólom.
"Hrali sme dobre, bojovali sme, ale vylúčenia a niekoľko mentálnych chýb nás stáli víťazstvo. Proti takej útočnej sile, akou disponuje Edmonton, sa nemôžeme nechať často vylučovať," zhodnotil útočník Caroliny Seth Jarvis. Hráči hostí boli päťkrát na trestnej lavici, z toho trikrát domáci využili presilovú hru.
Nábeh na Gretzkého rekord
Čo sa týka McDavida, ak by pokračoval v súčasnom trende zbierania bodov počas celej sezóny, na jej konci by mal 260 bodov, čím by o 45 bodov prekonal historický rekord profiligy v podaní Gretzkého. Legendárny Kanaďan mal v sezóne 1985/1986 na konci základnej časti 215 bodov za 52 gólov a 163 asistencií v 80 zápasoch.
Už len trio pred ním
McDavid navyše predviedol sedemnásty päťbodový zápas kariéry, dostal sa pred legendárne trio Marcel Dionne, Steve Yzerman a Jari Kurri. Viac päťbodových zápasov majú na konte iba Phil Esposito (19), Mario Lemieux (51) a nedostihnuteľný Gretzky (96).
Hokejisti Edmontonu sú po desiatich zápasoch sezóny na čele Západnej konferencie so ziskom 17 bodov. Jedinú prehru v riadnom hracom čase im uštedril Utah (2:4). V celej NHL je lepšia iba Carolina s 18 bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Kapitán Edmontonu McDavid má už 31 bodov a poškuľuje po Gretzkého rekorde – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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