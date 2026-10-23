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23. októbra 2026
Ľudia by nemali robiť závery po úvodných pretekoch v Söldene. Vlhovej jazdy sú už omnoho dravšie, myslí si jej brat – FOTO
Je rád, že jej to ide už lepšie, ako to bolo počas zimných olympijských hier v Taliansku 2026. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa pripravuje na prvý štart vo
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23.10.2026 (SITA.sk) - Je rád, že jej to ide už lepšie, ako to bolo počas zimných olympijských hier v Taliansku 2026.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa pripravuje na prvý štart vo Svetovom pohári po vyše 1 000 dňoch absencie zavinenej zranením na domácich pretekoch v Jasnej 2024.
Nestanovila si žiadne ciele, keďže tie dokázala splniť prakticky ešte pred nešťastným pádom, a chce mať znova len radosť z milovaného športu.
Jej brat Boris, ktorý už dlhší čas nepôsobí v jej realizačnom tíme, sa vyjadril ohľadom jej návratu, šanciach na svahu a ďalších rodinných záležitostiach.
"Videl som jej zopár posledných tréningových jázd a taktiež ich časy, takže to vnímam pozitívne. Držím jej palce. Určite to nebude jednoduché, čo vie aj ona sama, ale jazdiť nezabudla, takže si myslím, že to dobre dopadne," začal.
Na úvodné preteky v rakúskom Söldene osobne nepríde, no bude ich sledovať v televízii. Je rád, že jej to ide už lepšie, ako to bolo počas zimných olympijských hier v Taliansku 2026.
"Jazdy sú už omnoho dravšie a taktiež je vidieť, že popracovala na kondícii. Na druhej strane, ešte stále má na čom makať, ale ak to porovnávam s tým, čo som videl v jej podaní pred olympijskými hrami v Cortine, je to obrovský rozdiel," prezradil pre web sport24.sk.
Fotogaléria: Petra Vlhová
Boris Vlha vníma to, že šport môže byť veľmi pekný, ale aj krutý - jeho sestre sa môže opäť dariť ako v minulosti, no nemusí to tak byť. "Nemenej podstatné bude, aby sa nerobili nejaké závery hneď po prvom podujatí v Söldene, kde je pomaly najťažší kopec v sezóne a kde to zväčša funguje v štýle hop alebo trop," pokračoval.
Vlhovej bývalý tréner Livio Magoni sa vyjadril, že ak by s ním Liptáčka pokračovala v spolupráci, tak by získala viacero veľkých aj malých glóbusov. "Jasné, rovno desať by ich mala doma. Bože môj, ten človek nemá žiadnu sebareflexiu. Pravda je taká, že pri ňom by akurát tak skončila s lyžovaním, lebo by ju načisto zodral."
Borisovi je jasné, že Petra je už dosť skúsená na to, aby vedela pracovať s psychikou. Nejakú nervozitu však očakáva, keďže takúto dlhú pauzu ešte nezažila.
Raz za týždeň si napíšu a nedávno ho bola pozrieť na Liptove. Vlhová už býva v Bratislave, takže nie sú spolu už tak často, ako zvykli.
V januári by rád zavítal na Svetový pohár v Jasnej. "Možno predtým do rakúskeho Flachau, ale to je hudba budúcnosti. Určite jej napíšem, ako som jej predtým písal pred každými pretekmi. Budú to povzbudivé slová, verím, že ju nakopnú a celé to dobre dopadne," dodal ohľadom podujatia v Söldene.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia by nemali robiť závery po úvodných pretekoch v Söldene. Vlhovej jazdy sú už omnoho dravšie, myslí si jej brat – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa pripravuje na prvý štart vo Svetovom pohári po vyše 1 000 dňoch absencie zavinenej zranením na domácich pretekoch v Jasnej 2024.
Nestanovila si žiadne ciele, keďže tie dokázala splniť prakticky ešte pred nešťastným pádom, a chce mať znova len radosť z milovaného športu.
Jej brat Boris, ktorý už dlhší čas nepôsobí v jej realizačnom tíme, sa vyjadril ohľadom jej návratu, šanciach na svahu a ďalších rodinných záležitostiach.
Veľký rozdiel
"Videl som jej zopár posledných tréningových jázd a taktiež ich časy, takže to vnímam pozitívne. Držím jej palce. Určite to nebude jednoduché, čo vie aj ona sama, ale jazdiť nezabudla, takže si myslím, že to dobre dopadne," začal.
Na úvodné preteky v rakúskom Söldene osobne nepríde, no bude ich sledovať v televízii. Je rád, že jej to ide už lepšie, ako to bolo počas zimných olympijských hier v Taliansku 2026.
"Jazdy sú už omnoho dravšie a taktiež je vidieť, že popracovala na kondícii. Na druhej strane, ešte stále má na čom makať, ale ak to porovnávam s tým, čo som videl v jej podaní pred olympijskými hrami v Cortine, je to obrovský rozdiel," prezradil pre web sport24.sk.
Fotogaléria: Petra Vlhová
Zodral by ju
Boris Vlha vníma to, že šport môže byť veľmi pekný, ale aj krutý - jeho sestre sa môže opäť dariť ako v minulosti, no nemusí to tak byť. "Nemenej podstatné bude, aby sa nerobili nejaké závery hneď po prvom podujatí v Söldene, kde je pomaly najťažší kopec v sezóne a kde to zväčša funguje v štýle hop alebo trop," pokračoval.
Vlhovej bývalý tréner Livio Magoni sa vyjadril, že ak by s ním Liptáčka pokračovala v spolupráci, tak by získala viacero veľkých aj malých glóbusov. "Jasné, rovno desať by ich mala doma. Bože môj, ten človek nemá žiadnu sebareflexiu. Pravda je taká, že pri ňom by akurát tak skončila s lyžovaním, lebo by ju načisto zodral."
Napíše jej a povzbudí ju
Borisovi je jasné, že Petra je už dosť skúsená na to, aby vedela pracovať s psychikou. Nejakú nervozitu však očakáva, keďže takúto dlhú pauzu ešte nezažila.
Raz za týždeň si napíšu a nedávno ho bola pozrieť na Liptove. Vlhová už býva v Bratislave, takže nie sú spolu už tak často, ako zvykli.
V januári by rád zavítal na Svetový pohár v Jasnej. "Možno predtým do rakúskeho Flachau, ale to je hudba budúcnosti. Určite jej napíšem, ako som jej predtým písal pred každými pretekmi. Budú to povzbudivé slová, verím, že ju nakopnú a celé to dobre dopadne," dodal ohľadom podujatia v Söldene.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia by nemali robiť závery po úvodných pretekoch v Söldene. Vlhovej jazdy sú už omnoho dravšie, myslí si jej brat – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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