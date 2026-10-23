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 24hod.sk    Šport

23. októbra 2026

V roku 2019 ovládla maratón v Tokiu, teraz ju čaká dlhý trest za doping a manipuláciu vyšetrovania


Tagy: Dištanc Doping

Tridsaťdvaročná Etiópčanka Ruti Agaová mala pozitívny trest na zakázaný metylprednizolón. Etiópska vytrvalkyňa Ruti Agaová dostala dištanc na šesť ...



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doping 23.10.2026 (SITA.sk) - Tridsaťdvaročná Etiópčanka Ruti Agaová mala pozitívny trest na zakázaný metylprednizolón.


Etiópska vytrvalkyňa Ruti Agaová dostala dištanc na šesť rokov užitie zakázanej látky a pokus o zavádzanie vyšetrovateľov. O treste pre víťazku maratónu v Tokiu z roku 2019 informovala Jednotka pre integritu atletiky (AIU).

Tridsaťdvaročná Afričanka tiež finišovala druhá na ďalší troch maratónoch kategórie Major. Bola pozitívne testovaná na metylprednizolón, protizápalový liek bežne používaný na liečbu ťažkej astmy, ktorý je na zozname zakázaných látok. Test po pretekoch v Číne v marci tohto roku odhalil prítomnosť tejto látky.

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Vyšetrovateľov sa pokúsila zmiasť


Podľa AIU sa následne pokúsila zmiasť vyšetrovateľov tým, že počas výsluchu poskytla nepravdivé informácie a predložila zmanipulovaný dokument, ktorý mal údajne "potvrdzovať lekársky predpis na metylprednizolón v čase, keď bola pacientkou v ambulantnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia“.

Agaová tvrdila, že pozitívny výsledok je dôsledkom liečby poranenia kolena, avšak predložený recept pochádzal z neexistujúcej kliniky a bol vystavený 'lekárom', ktorý sa ukázal byť rodinným príslušníkom bez lekárskej registrácie. AIU jej udelila dvojročný zákaz za doping s doplnením o štyri roky za manipuláciu s dôkazmi.

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"Za posledných šesť až sedem rokov sme dosiahli významný pokrok v boji proti dopingu pri vytrvalcoch, no ešte je pred nami veľa práce. Vyšetrovania sú kľúčové na odhaľovanie dopingu a odhaľovanie nepravdivých vysvetlení. Ochrana čistého súťaženia si vyžaduje zdroje, no tento prípad vysiela jasný odkaz - pokusy o podvod budú odhalené,“ uviedol výkonný riaditeľ AIU Brett Clothier.


Zdroj: SITA.sk - V roku 2019 ovládla maratón v Tokiu, teraz ju čaká dlhý trest za doping a manipuláciu vyšetrovania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dištanc Doping
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