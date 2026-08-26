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26. augusta 2026
Kapitán Manchestru United sa dočkal ďalšieho individuálneho ocenenia. Akú cenu mu udelili?
Výkony Bruna Fernandesa pomohli "Red Devils" k 3. miestu a návratu do Ligy majstrov. Najlepším hráčom anglickej futbalovej Premier League v sezóne 2025/2026 sa podľa Asociácie profesionálnych futbalistov ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Výkony Bruna Fernandesa pomohli "Red Devils" k 3. miestu a návratu do Ligy majstrov.
Najlepším hráčom anglickej futbalovej Premier League v sezóne 2025/2026 sa podľa Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA) stal Bruno Fernandes, kapitán Manchestru United. Portugalský reprezentant v predchádzajúcom ročníku prekonal rekord súťaže v počte gólových prihrávok.
Zaznamenal ich 21 a dostal sa pred v historických rebríčkoch pred Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho. Okrem toho dosiahol aj deväť presných zásahov, čo pomohlo "Red Devils" po slabom začiatku sezóny až k 3. miestu a návratu do Ligy majstrov, to všetko pod vedením nového trénera Michaela Carricka.
Fernandes už v máji získal cenu Futbalista roka od Asociácie futbalových novinárov. "Je to pre mňa veľmi hrdý moment, keďže hlasujú hráči, proti ktorým nastupujem, čo nie je jednoduché," uviedol.
Medzi ženami triumfovala Khadija Shawová z Manchestru City, ktorá túto cenu získala už druhýkrát. Už tretíkrát bez prerušenia sa totiž stala najlepšou strelkyňou najvyššej anglickej ženskej futbalovej súťaže s 21 gólmi a pomohla "The Citizens" k premiérovému titulu za ostatnú dekádu.
Za najlepšieho mladého hráča vyhlásili Nica O'Reillyho z Manchestru City. Dvadsaťjedenročný mladík prispel dvoma gólmi vo finále Ligového pohára, City v ňom zdolali londýnsky Arsenal. Bol tiež súčasťou víťazného tímu v FA Cupe.
"Som veľmi hrdý na svoju sezónu. Vyhral som dva trofeje s klubom a mohol hrať na majstrovstvách sveta za svoju krajinu, som nadšený," uviedol O'Reilly.
V tíme roka sa okrem neho objavili aj kluboví spoluhráči z Manchestru City Erling Haaland, Rayan Cherki a Antoine Semenyo. Arsenal mal v ideálnej zostave piatich zástupcov (David Raya, Gabriel, William Saliba, Jurrien Timber a Declan Rice), doplnili ich Fernandes a Igor Thiago z Brentfordu.
Zdroj: SITA.sk - Kapitán Manchestru United sa dočkal ďalšieho individuálneho ocenenia. Akú cenu mu udelili? © SITA Všetky práva vyhradené.
Najlepším hráčom anglickej futbalovej Premier League v sezóne 2025/2026 sa podľa Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA) stal Bruno Fernandes, kapitán Manchestru United. Portugalský reprezentant v predchádzajúcom ročníku prekonal rekord súťaže v počte gólových prihrávok.
Zaznamenal ich 21 a dostal sa pred v historických rebríčkoch pred Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho. Okrem toho dosiahol aj deväť presných zásahov, čo pomohlo "Red Devils" po slabom začiatku sezóny až k 3. miestu a návratu do Ligy majstrov, to všetko pod vedením nového trénera Michaela Carricka.
Fernandes už v máji získal cenu Futbalista roka od Asociácie futbalových novinárov. "Je to pre mňa veľmi hrdý moment, keďže hlasujú hráči, proti ktorým nastupujem, čo nie je jednoduché," uviedol.
Medzi ženami triumfovala Khadija Shawová z Manchestru City, ktorá túto cenu získala už druhýkrát. Už tretíkrát bez prerušenia sa totiž stala najlepšou strelkyňou najvyššej anglickej ženskej futbalovej súťaže s 21 gólmi a pomohla "The Citizens" k premiérovému titulu za ostatnú dekádu.
Za najlepšieho mladého hráča vyhlásili Nica O'Reillyho z Manchestru City. Dvadsaťjedenročný mladík prispel dvoma gólmi vo finále Ligového pohára, City v ňom zdolali londýnsky Arsenal. Bol tiež súčasťou víťazného tímu v FA Cupe.
"Som veľmi hrdý na svoju sezónu. Vyhral som dva trofeje s klubom a mohol hrať na majstrovstvách sveta za svoju krajinu, som nadšený," uviedol O'Reilly.
V tíme roka sa okrem neho objavili aj kluboví spoluhráči z Manchestru City Erling Haaland, Rayan Cherki a Antoine Semenyo. Arsenal mal v ideálnej zostave piatich zástupcov (David Raya, Gabriel, William Saliba, Jurrien Timber a Declan Rice), doplnili ich Fernandes a Igor Thiago z Brentfordu.
Zdroj: SITA.sk - Kapitán Manchestru United sa dočkal ďalšieho individuálneho ocenenia. Akú cenu mu udelili? © SITA Všetky práva vyhradené.
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