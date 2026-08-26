Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Samuel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. augusta 2026

Kapitán Manchestru United sa dočkal ďalšieho individuálneho ocenenia. Akú cenu mu udelili?


Tagy: Futbal - Premier League 2025/2026

Výkony Bruna Fernandesa pomohli "Red Devils" k 3. miestu a návratu do Ligy majstrov. Najlepším hráčom anglickej futbalovej Premier League v sezóne 2025/2026 sa podľa Asociácie profesionálnych futbalistov ...



Zdieľať
britain_soccer_premier_league_71810 9ac0e178efbd4d11b9d57f6cb71e0b26 scaled 1 676x450 26.8.2026 (SITA.sk) - Výkony Bruna Fernandesa pomohli "Red Devils" k 3. miestu a návratu do Ligy majstrov.


Najlepším hráčom anglickej futbalovej Premier League v sezóne 2025/2026 sa podľa Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA) stal Bruno Fernandes, kapitán Manchestru United. Portugalský reprezentant v predchádzajúcom ročníku prekonal rekord súťaže v počte gólových prihrávok.

Zaznamenal ich 21 a dostal sa pred v historických rebríčkoch pred Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho. Okrem toho dosiahol aj deväť presných zásahov, čo pomohlo "Red Devils" po slabom začiatku sezóny až k 3. miestu a návratu do Ligy majstrov, to všetko pod vedením nového trénera Michaela Carricka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Fernandes už v máji získal cenu Futbalista roka od Asociácie futbalových novinárov. "Je to pre mňa veľmi hrdý moment, keďže hlasujú hráči, proti ktorým nastupujem, čo nie je jednoduché," uviedol.

Medzi ženami triumfovala Khadija Shawová z Manchestru City, ktorá túto cenu získala už druhýkrát. Už tretíkrát bez prerušenia sa totiž stala najlepšou strelkyňou najvyššej anglickej ženskej futbalovej súťaže s 21 gólmi a pomohla "The Citizens" k premiérovému titulu za ostatnú dekádu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Za najlepšieho mladého hráča vyhlásili Nica O'Reillyho z Manchestru City. Dvadsaťjedenročný mladík prispel dvoma gólmi vo finále Ligového pohára, City v ňom zdolali londýnsky Arsenal. Bol tiež súčasťou víťazného tímu v FA Cupe.

"Som veľmi hrdý na svoju sezónu. Vyhral som dva trofeje s klubom a mohol hrať na majstrovstvách sveta za svoju krajinu, som nadšený," uviedol O'Reilly.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V tíme roka sa okrem neho objavili aj kluboví spoluhráči z Manchestru City Erling Haaland, Rayan Cherki a Antoine Semenyo. Arsenal mal v ideálnej zostave piatich zástupcov (David Raya, Gabriel, William Saliba, Jurrien Timber a Declan Rice), doplnili ich Fernandes a Igor Thiago z Brentfordu.


Zdroj: SITA.sk - Kapitán Manchestru United sa dočkal ďalšieho individuálneho ocenenia. Akú cenu mu udelili? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Futbal - Premier League 2025/2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Neviditeľný hrdina už nie je medzi nami. Počas pracovnej cesty sa nakazil maláriou a onedlho zomrel
<< predchádzajúci článok
Slafkovský chce vyhrať Stanley Cup, no nie iba raz. Najväčším zabávačom v Montreale je on sám – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 