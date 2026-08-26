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26. augusta 2026
Neviditeľný hrdina už nie je medzi nami. Počas pracovnej cesty sa nakazil maláriou a onedlho zomrel
Tagy: Choroba komár Malária pracovná cesta Úmrtie
Rus vo FIDE začal pracovať v roku 2021 a rýchlo sa stal neoddeliteľnou súčasťou na významných medzinárodných podujatiach. Medzinárodná šachová federácia (FIDE) na sociálnej sieti oznámila náhlu ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Rus vo FIDE začal pracovať v roku 2021 a rýchlo sa stal neoddeliteľnou súčasťou na významných medzinárodných podujatiach.
Medzinárodná šachová federácia (FIDE) na sociálnej sieti oznámila náhlu smrť prevádzkového manažéra Sergeja Indejkina po rýchlej chorobe.
Rus vo FIDE začal pracovať v roku 2021 a rýchlo sa stal neoddeliteľnou súčasťou na významných medzinárodných podujatiach.
"Počas uplynulých piatich rokov pracoval v zákulisí majstrovstiev sveta, Svetových pohárov, Turnaja kandidátov, ako aj mnohých ďalších turnajov vrátane šampionátov pre seniorov, juniorov a amatérov," napísala federácia.
"Cestoval po celom svete, aby zabezpečil profesionálne, efektívne podujatia v súlade so štandardmi FIDE. Veľká časť tejto práce je len zriedka viditeľná pre verejnosť, ale každý, kto so Sergejom pracoval, vedel, koľko zodpovednosti, energie a starostlivosti do toho vkladal," uviedla FIDE.
Indejkin bol aj štedrým človekom, keď podporoval sirotinec a kamkoľvek ho jeho práca zaviedla, privážal darčeky pre deti z rôznych častí sveta.
"Na Sergeja budeme spomínať ako na skutočného profesionála, spoľahlivého kolegu a láskavého človeka, ktorý nesmierne prispel k práci FIDE. Naša najhlbšia sústrasť patrí Sergejovej manželke, jeho dcére, rodine, priateľom a všetkým, ktorí mali tú česť s ním spolupracovať. Bude nám veľmi chýbať," dodala federácia vo vyhlásení.
Rus bol na služobnej ceste v Nigérii, kde sa mal podľa informácií nakaziť maláriou, keď ho uštipol komár. Prvé príznaky sa objavili v Uzbekistane a po návrate do Ruska skončil v nemocnici, no už sa nepodarilo zachrániť jeho život.
Zdroj: SITA.sk - Neviditeľný hrdina už nie je medzi nami. Počas pracovnej cesty sa nakazil maláriou a onedlho zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná šachová federácia (FIDE) na sociálnej sieti oznámila náhlu smrť prevádzkového manažéra Sergeja Indejkina po rýchlej chorobe.
Rus vo FIDE začal pracovať v roku 2021 a rýchlo sa stal neoddeliteľnou súčasťou na významných medzinárodných podujatiach.
"Počas uplynulých piatich rokov pracoval v zákulisí majstrovstiev sveta, Svetových pohárov, Turnaja kandidátov, ako aj mnohých ďalších turnajov vrátane šampionátov pre seniorov, juniorov a amatérov," napísala federácia.
"Cestoval po celom svete, aby zabezpečil profesionálne, efektívne podujatia v súlade so štandardmi FIDE. Veľká časť tejto práce je len zriedka viditeľná pre verejnosť, ale každý, kto so Sergejom pracoval, vedel, koľko zodpovednosti, energie a starostlivosti do toho vkladal," uviedla FIDE.
Indejkin bol aj štedrým človekom, keď podporoval sirotinec a kamkoľvek ho jeho práca zaviedla, privážal darčeky pre deti z rôznych častí sveta.
We are deeply saddened by the passing of our colleague Sergei Indeikin, FIDE Operational Manager, following a sudden illness.
Sergei started working at FIDE events in 2021 and quickly became an integral part of our operations at major international events. Over the past five… pic.twitter.com/9fvVGuKHuO
— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 23, 2026
"Na Sergeja budeme spomínať ako na skutočného profesionála, spoľahlivého kolegu a láskavého človeka, ktorý nesmierne prispel k práci FIDE. Naša najhlbšia sústrasť patrí Sergejovej manželke, jeho dcére, rodine, priateľom a všetkým, ktorí mali tú česť s ním spolupracovať. Bude nám veľmi chýbať," dodala federácia vo vyhlásení.
Rus bol na služobnej ceste v Nigérii, kde sa mal podľa informácií nakaziť maláriou, keď ho uštipol komár. Prvé príznaky sa objavili v Uzbekistane a po návrate do Ruska skončil v nemocnici, no už sa nepodarilo zachrániť jeho život.
Zdroj: SITA.sk - Neviditeľný hrdina už nie je medzi nami. Počas pracovnej cesty sa nakazil maláriou a onedlho zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Choroba komár Malária pracovná cesta Úmrtie
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