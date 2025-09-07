|
07. septembra 2025
US Open 2025: Španielsky tenista Carlos Alcaraz vyhral druhýkrát v kariére US Open a v pondelok bude svetovou jednotkou
Vo finále zdolal v pozícii turnajovej dvojky najvyššie nasadeného obhajcu titulu Taliana Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.
Alcaraz získal celkovo šiestu trofej z podujatí veľkej štvorky, v New Yorku prvýkrát zvíťazil v roku 2022.
Správu budeme aktualizovať
