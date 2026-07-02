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02. júla 2026

Kapitulík ohlásil kandidatúru na župana Žilinského kraja, prioritou je modernizovať kraj a udržať mladých doma – VIDEO


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku

Jeho rozhodnutie vyvolala rozsiahla štúdia s viac ako 11-tisíc respondentmi, ktorá ukazuje kritickú situáciu. Bývalý viceprimátor Žiliny a odborník na regionálny rozvoj



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martin kapitulik 2 676x435 2.7.2026 (SITA.sk) - Jeho rozhodnutie vyvolala rozsiahla štúdia s viac ako 11-tisíc respondentmi, ktorá ukazuje kritickú situáciu.


Bývalý viceprimátor Žiliny a odborník na regionálny rozvoj Martin Kapitulík ohlásil svoju kandidatúru na predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Jeho rozhodnutie vyvolala rozsiahla štúdia s viac ako 11-tisíc respondentmi, ktorá ukazuje kritickú situáciu: len 22 percent maturantov plánuje ostať doma, zatiaľ čo až tretina uvažuje o odchode do zahraničia. Až 56 percent opýtaných by presvedčili zostať vyššie platy, 42,5 percenta dostupnejšie bývanie.

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Odchod mladých


Prieskum, ktorý vznikol v rámci súťaže tablo2026.sk o najkrajšie maturitné tablo Žilinského kraja, odhalil znepokojujúce údaje o nedostatku dobre platených pracovných príležitostí a dostupnom bývaní. Výrazné problémy zaznamenali najmä okresy Martin a Kysucké Nové Mesto, ktoré vykazujú najvyššie plány odchodu do zahraničia.

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Žilinský kraj má štyri univerzity, úžasnú prírodu, najrýchlejší rast HDP na Slovensku a čoskoro priame diaľničné spojenie s 38-miliónovým poľským trhom. A predsa jeho mladí ľudia chcú utiecť preč. Pre mňa to nie je štatistika, to je veľký výkričník," vysvetľuje Kapitulík.

Vízia pre kraj


Svoj vstup do volieb sprevádza originálnou kampaňou: prechádza celý kraj s kamerou a hudobným klipom, ktorý predstavuje región a ľudí, ktorí v ňom žijú. Tento klip zdôrazňuje jeho odhodlanie byť tam, kde sú obyvatelia, a nie len v kancelárii.

Jeho program zahŕňa konkrétne priority: zvyšovanie platov prostredníctvom vyššej pridanej hodnoty priemyslu, podporu SMART technológií a duálneho vzdelávania, rozvoj dostupného bývania cez krajský fond a nájomné byty v nevyužitých objektoch, modernizáciu dopravy a infraštruktúry a zlepšenie zdravotníctva vrátane stabilizácie platov v sociálnej oblasti.

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Dôraz kladie aj na bezpečnosť, moderné riadenie samosprávy pomocou dát a digitálnych nástrojov, komunitnú energetiku inšpirovanú Žilinou, podporu športu a kultúrnych podujatí, ako je krajší cyklistický región a celoročný turizmus v lyžiarskych strediskách.

Nezávislý kandidát


Martin Kapitulík je zakladateľom iniciatívy Žilina Innovation Valley, ktorá prepája priemyselné firmy, výskumníkov a samosprávy s cieľom udržať talenty v regióne. Jeho vízia sa pritom netýka len mladých, ale aj starších obyvateľov, ktorým chce zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, dôstojné verejné priestory a lacnejšiu čistú energiu.

Má bohaté skúsenosti z mestskej a krajinskej politiky i z akademickej oblasti, pôsobil ako poradca ministra dopravy a je držiteľom koncepcií v oblasti mestskej energetiky a SMART technológií. V kampani stavia na konkrétnych argumentoch a realizovateľných plánoch, kandiduje ako nezávislý.


Zdroj: SITA.sk - Kapitulík ohlásil kandidatúru na župana Žilinského kraja, prioritou je modernizovať kraj a udržať mladých doma – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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