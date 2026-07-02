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Z Rap Game rovno na Hip Hop Žije. DOC BNG si splnil sen a vystúpil pred tisíckami nadšených fanúšikov
Tagy: Hip Hop Žije PR Rap
Ešte pred pár dňami bojoval vo finále Rap Game powered by Ploom o svoju životnú príležitosť. Dnes už má za sebou vystúpenie na najväčšom hip-hopovom festivale na Slovensku. Víťaz tohtoročnej Rap ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Ešte pred pár dňami bojoval vo finále Rap Game powered by Ploom o svoju životnú príležitosť.
Dnes už má za sebou vystúpenie na najväčšom hip-hopovom festivale na Slovensku. Víťaz tohtoročnej Rap Game DOC BNG sa v piatok predstavil na pódiu festivalu Hip Hop Žije, kde svojím vystúpením potvrdil, že budúcnosť slovenského rapu je v dobrých rukách.
Rap Game powered by Ploom vznikla s jednoduchou myšlienkou: dať mladým interpretom reálnu šancu dostať sa z klubových pódií pred tisíce ľudí. Pre DOC BNG znamenalo piatkové vystúpenie oveľa viac než len ďalší koncert. Bol to moment, ktorým oznámil svoj príchod na slovenskú rapovú scénu.
"Bol to splnený sen, cítil som sa ako v bavlnke. Trošku som cítil stres, ale keď som prišiel na pódium, koniec, som tu iba ja a tento big stage. Bola to krása," opísal svoje pocity bezprostredne po vystúpení.
Atmosféra festivalu opäť nesklamala a potvrdila, prečo je Hip Hop Žije dlhodobo najväčším sviatkom domácej rapovej scény. Na jednom mieste sa stretli etablované mená aj nastupujúca generácia interpretov a práve DOC BNG bol dôkazom, že cesta na hlavný stage nemusí trvať roky. Stačí talent, neúnavná poctivá práca a odvaha ukázať vlastnú tvorbu.
Víťaz Rap Game zaujal už počas finále svojou energiou, prirodzeným kontaktom s publikom a charizmou. Rovnaké kvality predviedol aj na festivale, kde sa aj napriek vysokým horúčavám predstavil pred nadšeným davom ľudí.
"Hovoril som si, že je 40 stupňov a bude tam tak 6 mojich kamarátov, ja sám by som pod ten stage nešiel, keby toho človeka nepoznám. Ale bolo to perfektné. Ľudia žili, ľudia skandovali, užívali si to. Som vďačný. Nikto na svete nie je momentálne vďačnejší ako ja," sršal nadšením DOC BNG.
Ploom okrem talentovaného víťaza Rap Game potešil návštevníkov Hip Hop Žije aj Ploom zónou a vlastným pódiom. Na Ploom stage počas dvoch dní vystúpilo 21 interpretov vrátane mien ako Strapo či Moja reč.
Rap Game je platforma, ktorá mladým umelcom ponúka spätnú väzbu od rešpektovaných mien slovenského rapu a zároveň konkrétnu príležitosť posunúť svoju kariéru dopredu. Práve vystúpenie na Hip Hop Žije je momentom, ktorý dokáže zmeniť kariéru začínajúceho interpreta.
"Rap Game ako partner podporujeme preto, aby talentovaní mladí interpreti dostali skutočnú príležitosť ukázať čo v nich je. Vystúpenie DOC BNG na Hip Hop Žije je krásnym dôkazom, že keď sa spojí talent, tvrdá práca, autenticita a odvaha, môžu sa sny veľmi rýchlo zmeniť na realitu. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tejto cesty a podporovať novú generáciu slovenskej hudobnej scény," hovorí Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI, ktorá stojí za značkou Ploom.
Príbeh DOC BNG sa jeho festivalovým vystúpením nekončí. Naopak, je začiatkom novej kapitoly. Rap Game powered by Ploom ukázala, že na Slovensku vyrastá silná generácia mladých interpretov a že keď dostanú príležitosť, dokážu ju naplno využiť.
Ďalší hip-hopový zážitok vám Ploom prinesie už čoskoro na festivale Hudba Žije v Prešove a na Zelenej vode.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Z Rap Game rovno na Hip Hop Žije. DOC BNG si splnil sen a vystúpil pred tisíckami nadšených fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.
Dnes už má za sebou vystúpenie na najväčšom hip-hopovom festivale na Slovensku. Víťaz tohtoročnej Rap Game DOC BNG sa v piatok predstavil na pódiu festivalu Hip Hop Žije, kde svojím vystúpením potvrdil, že budúcnosť slovenského rapu je v dobrých rukách.
Rap Game powered by Ploom vznikla s jednoduchou myšlienkou: dať mladým interpretom reálnu šancu dostať sa z klubových pódií pred tisíce ľudí. Pre DOC BNG znamenalo piatkové vystúpenie oveľa viac než len ďalší koncert. Bol to moment, ktorým oznámil svoj príchod na slovenskú rapovú scénu.
"Bol to splnený sen, cítil som sa ako v bavlnke. Trošku som cítil stres, ale keď som prišiel na pódium, koniec, som tu iba ja a tento big stage. Bola to krása," opísal svoje pocity bezprostredne po vystúpení.
Ľudí neodradili ani horúčavy
Atmosféra festivalu opäť nesklamala a potvrdila, prečo je Hip Hop Žije dlhodobo najväčším sviatkom domácej rapovej scény. Na jednom mieste sa stretli etablované mená aj nastupujúca generácia interpretov a práve DOC BNG bol dôkazom, že cesta na hlavný stage nemusí trvať roky. Stačí talent, neúnavná poctivá práca a odvaha ukázať vlastnú tvorbu.
Víťaz Rap Game zaujal už počas finále svojou energiou, prirodzeným kontaktom s publikom a charizmou. Rovnaké kvality predviedol aj na festivale, kde sa aj napriek vysokým horúčavám predstavil pred nadšeným davom ľudí.
"Hovoril som si, že je 40 stupňov a bude tam tak 6 mojich kamarátov, ja sám by som pod ten stage nešiel, keby toho človeka nepoznám. Ale bolo to perfektné. Ľudia žili, ľudia skandovali, užívali si to. Som vďačný. Nikto na svete nie je momentálne vďačnejší ako ja," sršal nadšením DOC BNG.
Ploom okrem talentovaného víťaza Rap Game potešil návštevníkov Hip Hop Žije aj Ploom zónou a vlastným pódiom. Na Ploom stage počas dvoch dní vystúpilo 21 interpretov vrátane mien ako Strapo či Moja reč.
Cesta pre mladé talenty
Rap Game je platforma, ktorá mladým umelcom ponúka spätnú väzbu od rešpektovaných mien slovenského rapu a zároveň konkrétnu príležitosť posunúť svoju kariéru dopredu. Práve vystúpenie na Hip Hop Žije je momentom, ktorý dokáže zmeniť kariéru začínajúceho interpreta.
"Rap Game ako partner podporujeme preto, aby talentovaní mladí interpreti dostali skutočnú príležitosť ukázať čo v nich je. Vystúpenie DOC BNG na Hip Hop Žije je krásnym dôkazom, že keď sa spojí talent, tvrdá práca, autenticita a odvaha, môžu sa sny veľmi rýchlo zmeniť na realitu. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tejto cesty a podporovať novú generáciu slovenskej hudobnej scény," hovorí Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI, ktorá stojí za značkou Ploom.
Príbeh DOC BNG sa jeho festivalovým vystúpením nekončí. Naopak, je začiatkom novej kapitoly. Rap Game powered by Ploom ukázala, že na Slovensku vyrastá silná generácia mladých interpretov a že keď dostanú príležitosť, dokážu ju naplno využiť.
Ďalší hip-hopový zážitok vám Ploom prinesie už čoskoro na festivale Hudba Žije v Prešove a na Zelenej vode.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Z Rap Game rovno na Hip Hop Žije. DOC BNG si splnil sen a vystúpil pred tisíckami nadšených fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hip Hop Žije PR Rap
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