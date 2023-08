Kapustová strieborná v šprinte junioriek, Christovová zlatá

Slovenská reprezentantka Ema Kapustová vybojovala striebro v šprinte junioriek na MS v letnom biatlone v Osrblí. V sobotňajších pretekoch na 6 km urobila jednu chybu na ležke a do cieľa prišla s mankom 26,2 s na víťaznú Bulharsku Loru Christovovú. Ďalšia Bulharka Valentina Dimitrovová získala bronz. Kategóriu juniorov ovládli Ukrajinci, časom 19:05,5 minúty triumfoval Bogdan Borovskij.





Kapustová mala na dosah medailu už vo štvrtkovom superšprinte, po nevydarenej streľbe v ľahu však napokon skončila štvrtá. "Konečne som sa dočkala medaily. Som rada, že to dnes klaplo na druhé miesto. Jedna chyba v ležke zamrzí, mohol to byť najvyšší stupienok, ale užívam si aj druhé miesto pred domácimi fanúšikmi a rodinou," uviedla 20-ročná pretekárka pre mediálny tím podujatia.V najlepšej desiatke skončila aj Kapustovej krajanka Kristína Makovínyová, ktorá predviedla čistú streľbu a do cieľa dobehla ôsma. Veronika Michalechová obsadila po troch chybách 17. priečku. Tamara Molentová a Alžbeta Garguláková absolvovali štyri trestné okruhy a skončili na 19., respektíve 25. mieste. Michaela Straková sa po šiestich chybách umiestnila na 29. priečke.Všetky slovenské reprezentantky mali už pred štartom istý postup do stíhacích pretekov, ktoré sú na programe v nedeľu o 10.30 h.Medzi juniormi získal striebro Ukrajinec Stepan Kinaš, za víťazom zaostal o 0,5 sekundy. Bronz vybojoval Vitalij Mandžin. Spomedzi šiestich Slovákov sa najviac darilo Martinovi Cienikovi, ktorý obsadil ôsme miesto. Na strelnici chyboval dvakrát a do cieľa prišiel s mankom 1:04,8 minúty na Borovského. Ďalší Slovák Benjamín Belicaj obsadil 16. miesto, Jakub Borguľa bol po štyroch chybách sedemnásty. Bruno Melicer skončil 28. a Matej Badáň s Markusom Sklenárikom obsadili 34., respektíve 35. priečku.Rovnako ako juniorky, aj všetci šiesti Slováci mali pred štartom zabezpečenú miestenku v nedeľných stíhacích pretekoch. Tie sú na programe o 12.15 h.

Letné MS v biatlone (Osrblie/SR) - šprint



juniori (7,5 km):



1. Bogdan Borovskij 19:05,5 min (1), 2. Stepan Kinaš +0,5 s (0), 3. Vitalij Mandžin (všetci Ukr.) +11,9 (1), ..., 8. Martin CIENIK +1:04,8 min (2), 16. Benjamín BELICAJ +1:44,2 (1), 17. Jakub BORGUĽA +1:46,1 (4), 28. Bruno MELICHER +3:09,5 (3), 34. Matej BADÁŇ +3:32,1, 35. Markus SKLENÁRIK (všetci SR) +3:33,6 (obaja 4)



juniorky (6 km):



1. Lora Christovová (Bul.) 17:00,6 min (1), 2. Ema KAPUSTOVÁ (SR) +26,2 s, 3. Valentina Dimitrovová (Bul.) +45,3 (obe 1), ..., 8. Kristína MAKOVÍNYOVÁ +1:24,5 (0), 17. Veronika MICHALECHOVÁ +3:12,2 (3), 19. Tamara MOLENTOVÁ +3:14,7, 25. Alžbeta GARGULÁKOVÁ +3:54,4 (obe 4), 29. Michaela STRAKOVÁ (všetky SR) +4:26,5 (6)