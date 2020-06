Karanténa nehrozí a stačia len dva hodnoverné doklady, podmienky vstupu na Slovensko z Česka a Maďarska sa zmenili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensko majú od utorka 2. júna povolený na 48 hodín vstup všetci ľudia prichádzajúci z Českej a Maďarskej republiky bez nutnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom na Covid-19.Doteraz to mali umožnené len osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v ČR a Maďarsku. Agentúru SITA o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva SR. Ako dodala hovorkyňa Daša Račková, podmienkou vstupu je, aby sa na hranici ľudia preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi.Môže to byť napríklad preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke či poistná zmluva. „Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom,” dodáva Račková.Od utorka 2. júna od 7:00 môžu územím Slovenska bez zastavenia prejsť aj občania štátov Európskej únie , ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo. O výnimku pre tranzit nemusia žiadať Ministerstvo vnútra SR , ako to bolo doteraz. Táto povinnosť ostáva občanom krajín Únie, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú občianstvo, ale len trvalý alebo prechodný pobyt. V oboch prípadoch musia opustiť Slovensko do ôsmich hodín, môžu sa zastaviť na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok.