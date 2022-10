Protimonopolný úrad vyšetruje možné machinácie pri verejnom obstarávaní, podnikateľom hrozí mastná pokuta

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Protimonopolný úrad SR (PMÚ) vykonal neohlásenú inšpekciu v priestoroch podnikateľa pôsobiaceho v IT sektore. A to na základe dôvodného podozrenia, že podnikatelia pôsobiaci v oblasti vývoja softvéru mohli uzavrieť dohodu obmedzujúcu súťaž v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejných obstarávaniach na migráciu informačných systémov. PMÚ o tom informoval v piatok v tlačovej správe.„Keďže by mohlo ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel, v prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie,“ uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. V tejto fáze úrad neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.