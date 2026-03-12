Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. marca 2026

Karel Hirman sa uchádza o post predsedu Košického kraja. Naď v ňom vidí skvelého kandidáta, nie len prijateľnú voľbu – VIDEO


Mimoparlamentná strana Demokrati predstavila svojho kandidáta na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). ...



Zdieľať
demokrati hirman 676x507 12.3.2026 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Demokrati predstavila svojho kandidáta na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Je ním Karel Hirman, bývalý minister hospodárstva SR. Predstavitelia strany o tom informovali na tlačovej besede v Košiciach. Ako uviedol samotný Hirman, jeho motiváciou pre kandidatúru bol i fakt, že je rodený Košičan a žije tam celý život, prechodený má i Košický kraj. Rozhodnutie kandidovať podľa neho nebolo náhle.


Jeho program je zameraný najmä na bezpečnosť, lepšie cesty a efektívnejšie hospodárenie kraja. V súvislosti s bezpečnosťou tvrdil, že počet policajtov v uliciach klesá, no ľudia podľa neho pociťujú zvýšenie kriminality.

"Som si vedomý toho, že župy doteraz nemajú právomoci v tejto oblasti. Ale keď už táto vláda vytvorila žandársky zbor, tak nech má zmysel,” uviedol a objasnil, že spolu so stranou Demokrati chcú presadzovať, aby zbor žandárov prešiel pod samosprávne kraje aj s príslušnými kompetenciami a financovaním.

Veľká príležitosť


Dôraz chce klásť aj na efektívnejšie hospodárenie kraja, avizoval, že v prípade zvolenia chce realizovať hĺbkový audit procesov výstavby a opráv ciest. Spomenul i rozvoj regiónu ako takého, napríklad v súvislosti s pracovnými miestami, ale aj stredoškolským vzdelávaním, ktoré by podľa neho malo byť prispôsobené potrebám pracovného trhu, aby mladí ľudia mali perspektívne pracovné uplatnenie priamo v regióne.

Poukázal tiež na potrebu dôsledne využívať eurofondy a pripraviť KSK na nové programové obdobie. Menoval aj kultúru, či riešenia pre marginalizované rómske komunity. Ako veľkú príležitosť pre región Hirman označil aj budúcu obnovu Ukrajiny.

"V tomto vidím veľkú príležitosť. Obnova Ukrajiny s pomocou zdrojov EÚ je reálnou šancou na zlepšenie infraštruktúry aj v našom kraji, vrátane dotiahnutia diaľnice až na Zemplín. Projekty cezhraničnej spolupráce prinesú nové investície a stovky pracovných miest nielen do prihraničných oblastí, ale do celého košického regiónu," uviedol.

Skvelý kandidát


Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď na tlačovej besede doplnil, že Košický kraj má veľký potenciál, či už v podobe ľudského kapitálu, alebo prírody. "Ten potenciál nie je využitý tak, ako by mohol byť," vravel. Dôvodov vidí viacero, menoval napríklad stratu dôvery občanov voči vedeniu kraja a apeloval na prinesenie profesionality na kraj.

"Prinášame skvelého kandidáta, nie len prijateľnú voľbu," deklaroval, vyzdvihol aj Hirmanove skúsenosti a expertízu. Ide podľa jeho slov o nomináciu, na ktorej sa vie spojiť celé demokratické spektrum. Okrem Hirmana zatiaľ oficiálne ohlásil kandidatúru Marián Porvažník za Progresívne Slovensko.

Spomedzi kandidátov strán súčasnej opozície sa tiež spomína kandidatúra Lucie Gurbáľovej z KDH, ktorá je v súčasnosti viceprimátorkou Košíc. Naď v súvislosti s tým ozrejmil, že s ostatnými stranami demokratickej opozície rokujú už prinajmenšom trištvrte roka o tom, ako mať jedného spoločného kandidáta.

"Ten, ktorý bude mať v prieskume, ktorý bude urobený ešte pred letom, najsilnejšiu podporu, ostane v súťaži a ostatní ho podporia. Tak je to správne. To neznamená, že nemôžeme ponúknuť do tejto demokratickej súťaže vynikajúceho kandidáta,” povedal s tým, že takto to komunikoval i partnerom.

Kandidatúru označil za férovú


Hirman ho doplnil, že definitívne rozhodovanie o kandidatúre prišlo súbežne s rokovaniami, svoju kandidatúru označil za férovú vo vzťahu k partnerom, ktorí ju podľa jeho slov očakávali. Podľa Naďa ostatným opozičným stranám hovorili o Hirmanovej kandidatúre ešte v lete minulého roka, a teda o nej vedeli skôr, ako sami postavili kandidátov.

"Môžem povedať za stranu Demokrati, že my na primátora Košíc vlastného kandidáta, ktorý by bol z radov Demokratov, stavať nebudeme,” prezradil Naď. Doplnil, že rokujú o podpore s kandidátmi, ktorí už ohlásili kandidatúru. Rokovania podľa Naďa intenzívne prebiehajú, jeho strana plánuje postaviť kandidátov vo viacerých samosprávnych krajoch, a tiež krajských a okresných mestách.

Hirman spresnil, že súčasťou dohody na kraji by malo byť aj sformovanie spoločnej kandidátnej listiny z jednotlivých strán, a to nielen do zastupiteľstva KSK, ale aj Košíc či ich mestských častí. Pokiaľ ide o financovanie Hirmanovej kampane, kandidát uviedol, že jeho kampaň bude nízkonákladová a primárne zameraná na sociálne siete, v mnohom svojpomocná.

"Primárne sa chcem rozprávať s ľuďmi,” uviedol. Transparentný účet má zriadený. Naď spresnil, že ho čiastočne podporia aj z prostriedkov strany, apeloval však aj na Hirmanových priaznivcov, aby mu prípadne finančne pomohli.


Zdroj: SITA.sk - Karel Hirman sa uchádza o post predsedu Košického kraja. Naď v ňom vidí skvelého kandidáta, nie len prijateľnú voľbu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby
