 Štvrtok 12.3.2026
12. marca 2026

Výbor pre kultúru stroskotal na neprítomnosti koalície, opozícia hovorí o bezprecedentnom správaní – VIDEO


Tagy: Ministerka kultúry SR

Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá vo štvrtok nebol uznášaniaschopný z dôvodu neprítomnosti koaličných poslancov. Podľa poslankyne za



sni mka obrazovky 2026 03 12 o 16.18.40 676x357 12.3.2026 (SITA.sk) - Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá vo štvrtok nebol uznášaniaschopný z dôvodu neprítomnosti koaličných poslancov. Podľa poslankyne za Progresívne Slovensko Zory Jaurovej je to absolútne arogantné. Situácia je podľa poslankyne taká vážna, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom.SNS) po dvoch rokoch prišla na výbor, no vzápätí z neho doslova ušiel jeho predseda.

Predseda výboru mal odísť


„Ja osobne považujem za absolútne arogantné a do neba volajúce to, že hoci sem prišlo desať až dvanásť riaditeľov národných kultúrnych inštitúcií a iných inštitúcií pod ministerstvom kultúry, tak poslanci koalície s výnimkou Romana Malatinca (Strana vidieka) sa neunúvali na výbor prísť. Predseda výboru Roman Michelko (SNS), keď zistil, že výbor je uznášaniaschopný, tak odišiel. Je to bezprecedentné správanie sa poslancov koalície,“ vyhlásila Jaurová.

Michelko údajne odišiel na veľmi dôležité stretnutie. Na otázku, čo je dôležitejšie ako výbor s ministerkou a inštitúciami v hlbokej kríze spôsobenej ministerstvom, podľa Jaurovej neodpovedal. To, že sa Smer aj Hlas len prizerajú na to, ako niekoľko nominantov SNS likviduje kultúru a snaží sa vytunelovať peniaze, ktoré sú v kultúre, sa podľa Jaurovej začína obracať aj proti nim.

Radikálne zníženie rozpočtov


Jaurová poukázala na to, že to, že je kultúra na Slovensku na kolenách, už dnes nehovorí len opozícia, kultúrna obec a riaditelia kultúrnych inštitúcií. „Už aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) hovorí, že ministerstvo kultúry absolútne zlyháva v manažmente kultúry na Slovensku,“ zdôraznila poslankyňa s tým, že to je to, o čom v stredu chceli diskutovať so zástupcami NKÚ a ministerstva kultúry. Správa NKÚ totiž vyzýva výbor pre kultúru a médiá, aby prijal uznesenie, ktorým zaviaže ministerstvo kultúry ku koncepčnej činnosti v oblasti rekonštrukcie pamiatok a investícií do kultúrnej infraštruktúry.

Ako ďalej Jaurová upozornila, viacerí riaditelia kultúrnych pamiatok majú problém s tým, že ministerstvo kultúry im vo februári a marci radikálne skrátilo rozpočty oproti schváleným kontraktom do takej miery, že je ohrozená základná činnosť inštitúcií. Keď totiž vyplatia platy a základné služby, tak im nezostáva nič na reálnu činnosť.

„Napriek tomu, že rokovali s ministerstvom kultúry, tak sa im nepodarilo túto vec vyriešiť. Preto sme si chceli vypočuť to, v akom stave sú kultúrne inštitúcie a ako vidia rok, ktorý je pred nimi. Nepodarilo sa to, lebo nám koaliční poslanci neumožnili výbor otvoriť,“ uzavrela poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Výbor pre kultúru stroskotal na neprítomnosti koalície, opozícia hovorí o bezprecedentnom správaní – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

