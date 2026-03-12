|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gregor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. marca 2026
Slovensko potrebuje reformu fungovania štátu, zhodujú sa zástupcovia zamestnávateľov a kontrolórov – FOTO
Slovensko čelí vážnym systémovým problémom, potrebuje zásadnú reformu fungovania štátu. Zhodli sa na tom na spoločnom stretnutí zástupcovia
Zdieľať
12.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko čelí vážnym systémovým problémom, potrebuje zásadnú reformu fungovania štátu. Zhodli sa na tom na spoločnom stretnutí zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Na stretnutí diskutovali o stave verejných politík, fungovaní štátu či kvalite legislatívneho procesu na Slovensku. Informovala o tom RÚZ.
Zamestnávatelia upozornili na zhoršujúcu sa kvalitu legislatívneho procesu, časté zneužívanie skráteného legislatívneho konania a formálnosť verejných konzultácií pri kľúčových rozhodnutiach štátu.
"Legislatívny chaos sa stal jedným z najväčších problémov podnikateľského prostredia. Skrátené legislatívne konanie sa bežne používa v prípadoch, kde naň neexistujú dôvody. Každá vláda síce pred voľbami sľubuje nápravu, ale realita sa nemení. Nestačí konštatovať, že systém nefunguje – musíme nájsť spôsob, ako dosiahnuť reálnu zmenu," uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Na spoločnom stretnutí upozornili aj na degradáciu sociálneho dialógu. Obe strany sa zhodli, že zásadné materiály, medzi nimi aj návrh štátneho rozpočtu, sú čoraz častejšie predkladané sociálnym partnerom a pripomienkujúcim subjektom v extrémne krátkych lehotách, ktoré znemožňujú reálnu odbornú diskusiu.
"Kedysi bola diskusia o štátnom rozpočte reálnou celospoločenskou diskusiou o tom, ako má štát v ďalšom roku rozdeľovať verejné zdroje. Dnes dostanete viac ako 600 strán materiálu na pripomienkovanie s termínom na vyjadrenie do 72 hodín. Takýto prístup štátu znehodnocuje dialóg a robí z neho len formálnu procedúru," zdôraznil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Obe strany sa zhodli na tom, že treba mať jasne vymedzené hranice, ktoré vláda – bez ohľadu na jej aktuálne politické zloženie – nemôže prekračovať. "Ak majú pravidlá fungovať, musia byť aj vymožiteľné. Nie je možné, aby sa výnimočné legislatívne postupy používali ako univerzálny nástroj na presadzovanie akýchkoľvek rozhodnutí. Ak chceme obnoviť dôveru v štát, tieto pravidlá musia platiť pre každú vládu," doplnil Andrassy.
Zástupcovia zamestnávateľov a NKÚ tiež poukázali na rastúce výdavky štátu bez zodpovedajúceho navýšenia efektívnosti verejných služieb. "Len za posledné desaťročie vzrástli náklady na fungovanie štátu z približne 35 miliárd eur na viac ako 60 miliárd eur ročne, no efektívnosť štátu nerastie. Vláda zaťažuje podnikateľské prostredie ďalšími a ďalšími odvodmi, aby mohla financovať nové sociálne balíčky, a mylne to nazýva konsolidáciou. Takýto stav je neudržateľný," priblížil Kiraľvarga. S predsedom NKÚ sa zhodli, že tento stav môže zvrátiť len zásadná a komplexná reforma štátu.
RÚZ a NKÚ zároveň našli viacero spoločných tém, kde podľa nich existuje priestor na ďalšiu odbornú spoluprácu. RÚZ možnú spoluprácu vidí pri zvyšovaní transparentnosti verejných politík, zlepšovaní kvality legislatívneho procesu a hodnotení efektívnosti verejných politík.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko potrebuje reformu fungovania štátu, zhodujú sa zástupcovia zamestnávateľov a kontrolórov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zamestnávatelia upozornili na zhoršujúcu sa kvalitu legislatívneho procesu, časté zneužívanie skráteného legislatívneho konania a formálnosť verejných konzultácií pri kľúčových rozhodnutiach štátu.
"Legislatívny chaos sa stal jedným z najväčších problémov podnikateľského prostredia. Skrátené legislatívne konanie sa bežne používa v prípadoch, kde naň neexistujú dôvody. Každá vláda síce pred voľbami sľubuje nápravu, ale realita sa nemení. Nestačí konštatovať, že systém nefunguje – musíme nájsť spôsob, ako dosiahnuť reálnu zmenu," uviedol prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
Degradácia sociálneho dialógu
Na spoločnom stretnutí upozornili aj na degradáciu sociálneho dialógu. Obe strany sa zhodli, že zásadné materiály, medzi nimi aj návrh štátneho rozpočtu, sú čoraz častejšie predkladané sociálnym partnerom a pripomienkujúcim subjektom v extrémne krátkych lehotách, ktoré znemožňujú reálnu odbornú diskusiu.
"Kedysi bola diskusia o štátnom rozpočte reálnou celospoločenskou diskusiou o tom, ako má štát v ďalšom roku rozdeľovať verejné zdroje. Dnes dostanete viac ako 600 strán materiálu na pripomienkovanie s termínom na vyjadrenie do 72 hodín. Takýto prístup štátu znehodnocuje dialóg a robí z neho len formálnu procedúru," zdôraznil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Treba mať jasne vymedzené hranice
Obe strany sa zhodli na tom, že treba mať jasne vymedzené hranice, ktoré vláda – bez ohľadu na jej aktuálne politické zloženie – nemôže prekračovať. "Ak majú pravidlá fungovať, musia byť aj vymožiteľné. Nie je možné, aby sa výnimočné legislatívne postupy používali ako univerzálny nástroj na presadzovanie akýchkoľvek rozhodnutí. Ak chceme obnoviť dôveru v štát, tieto pravidlá musia platiť pre každú vládu," doplnil Andrassy.
Zástupcovia zamestnávateľov a NKÚ tiež poukázali na rastúce výdavky štátu bez zodpovedajúceho navýšenia efektívnosti verejných služieb. "Len za posledné desaťročie vzrástli náklady na fungovanie štátu z približne 35 miliárd eur na viac ako 60 miliárd eur ročne, no efektívnosť štátu nerastie. Vláda zaťažuje podnikateľské prostredie ďalšími a ďalšími odvodmi, aby mohla financovať nové sociálne balíčky, a mylne to nazýva konsolidáciou. Takýto stav je neudržateľný," priblížil Kiraľvarga. S predsedom NKÚ sa zhodli, že tento stav môže zvrátiť len zásadná a komplexná reforma štátu.
RÚZ a NKÚ zároveň našli viacero spoločných tém, kde podľa nich existuje priestor na ďalšiu odbornú spoluprácu. RÚZ možnú spoluprácu vidí pri zvyšovaní transparentnosti verejných politík, zlepšovaní kvality legislatívneho procesu a hodnotení efektívnosti verejných politík.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko potrebuje reformu fungovania štátu, zhodujú sa zástupcovia zamestnávateľov a kontrolórov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Karel Hirman sa uchádza o post predsedu Košického kraja. Naď v ňom vidí skvelého kandidáta, nie len prijateľnú voľbu – VIDEO
Karel Hirman sa uchádza o post predsedu Košického kraja. Naď v ňom vidí skvelého kandidáta, nie len prijateľnú voľbu – VIDEO