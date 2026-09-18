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18. septembra 2026
Kariéru mu pribrzdili zranenia. Nkunku sa pokúsi o reštart v milovanom Lipsku a chce opäť hrať za reprezentáciu – VIDEO, FOTO
Christopher Nkunku bol súčasťou tímu RB Lipsko, ktoré sa v roku 2020 prebojovalo do semifinále Ligy majstrov. Tri roky po odchode do FC Chelsea sa francúzsky útočník Christopher Nkunku vrátil do ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Christopher Nkunku bol súčasťou tímu RB Lipsko, ktoré sa v roku 2020 prebojovalo do semifinále Ligy majstrov.
Tri roky po odchode do FC Chelsea sa francúzsky útočník Christopher Nkunku vrátil do bundesligového klubu RB Lipsko, pričom hľadá opäť radosť z hry, ktorá mu na Stamford Bridge chýbala.
Dvadsaťosemročný útočník sa vrátil do Nemecka s nádejou, že oživí svoju pribrzdenú kariéru, ktorá v istom momente naznačovala, že bude patriť k tým najlepším vo svete futbalu.
Okrem toho, že sa chce opäť etablovať ako nebezpečný a univerzálny ofenzívny hráč – čo z neho predtým urobilo stálicu vo francúzskej reprezentácii –, Nkunku tvrdí, že chce v milovanom športe znovu nájsť radosť.
"Myslím si, že v tejto chvíli si potrebujem futbal opäť užívať. Chcem myslieť len na neho a samotné zápasy. Chcem mať radosť z hry na ihrisku a robiť to, čo chcem," prezradil pre agentúru AFP.
Nkunku, ktorý prišiel v roku 2019 zo svojho materského klubu Paríž Saint-Germain, bol súčasťou tímu Lipska, ktorý sa v roku 2020 prebojoval do semifinále Ligy majstrov.
Skóroval v oboch finálových dueloch, v ktorých Lipsko v rokoch 2022 a 2023 získalo Nemecký pohár – čo sú doteraz jediné významné trofeje tohto klubu podporovaného spoločnosťou Red Bull.
V roku 2022 získal ocenenie pre najlepšieho hráča sezóny v Bundeslige a dostal sa aj do užšieho výberu pre zisk Zlatej lopty.
Dočkal sa aj pozvánky do francúzskej reprezentácie a nastúpil do každého súboja, až kým mu zranenie kolena tesne pred turnajom nezmarilo nádeje na účasť na majstrovstvách sveta v Katare.
Jeho skvelá forma viedla v roku 2023 k lukratívnemu prestupu do Premier League. V Chelsea sa však Nkunku nedokázal presadiť do základnej zostavy v preplnenom kádri. V napredovaní ho brzdili aj zranenia či nestabilita na trénerskom poste.
Po zranení kolena, ktoré si vyžiadalo prvú operáciu v jeho kariére, čakal Nkunku päť mesiacov na svoj debut v drese Chelsea, no priznal, že návrat uponáhľal.
"Chcel som sa vrátiť rýchlo a nepočúval som svoje telo. Potom som mal množstvo drobných zranení, napríklad svalových problémov alebo zranení členka," spomínal.
Pred jeho druhou sezónou angažovala Chelsea Enza Marescu, trénera známeho svojím nekompromisným dôrazom na hernú štruktúru. "Mal som dobrú prípravu. Myslím si však, že kouč mal v tom čase inú predstavu. A to treba akceptovať," uviedol 28-ročný futbalista.
"Uprednostňoval iných hráčov alebo ma staval na inú pozíciu. Povedal som, že možno môžem hrať inde, ale on je šéf, takže rozhodol on," priblížil.
Jeho pôsobenie v Chelsea sa po dvoch ročníkoch skončilo prestupom do AC Miláno. Mal to byť nový začiatok, no opäť sa mu nedarilo vyniknúť v rámci prísne nastaveného systému a v 35 stretnutiach zaznamenal len osem gólov a tri asistencie.
"V Taliansku tímy hrajú tak, aby neinkasovali. Je to defenzívnejšie. Ak niekto strelí prvý gól, nerozmýšľa nad tým, že pridá druhý. Musíte zostať vzadu a brániť vlastnú svätyňu," konštatoval Nkunku.
Nezaváhal, keď dostal ponuku na návrat do Lipska, kam prišiel na sezónne hosťovanie s opciou na trvalý prestup. V prvom zápase sa mu dostalo vrúcneho prijatia – krátko po príchode na ihrisko pripravil gól pre spoluhráča –, no klub pristupuje k očakávaniam realisticky.
"Jeho kvalita a charakter – to je to, čo nám momentálne chýba. Nečakám, že bude opäť hráčom ročníka, hoci by som si to želal, ale nie je to moja priorita či očakávanie," povedal športový riaditeľ Lipska Marcel Schaefer.
V mladej kabíne Lipska prevezme Nkunku úlohu lídra. "Teraz je čas, aby som sa podelil o skúsenosti, pretože mladá generácia musí pochopiť, čo obnáša hra na vysokej úrovni, a ja im v tom musím pomôcť."
Prezradil, že jeho hlavným cieľom je návrat do francúzskej reprezentácie, kde by sa chcel ešte viac zlepšiť pod vedením Zinedinea Zidanea.
"Bol to ofenzívny hráč. Keď vám niečo povie, počúvate ho, pretože vie, čo vám hovorí. Nenaučil sa to, prežil to," dodal Nkunku dúfajúci v reštart kariéry v milovanom klube.
Zdroj: SITA.sk - Kariéru mu pribrzdili zranenia. Nkunku sa pokúsi o reštart v milovanom Lipsku a chce opäť hrať za reprezentáciu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri roky po odchode do FC Chelsea sa francúzsky útočník Christopher Nkunku vrátil do bundesligového klubu RB Lipsko, pričom hľadá opäť radosť z hry, ktorá mu na Stamford Bridge chýbala.
Dvadsaťosemročný útočník sa vrátil do Nemecka s nádejou, že oživí svoju pribrzdenú kariéru, ktorá v istom momente naznačovala, že bude patriť k tým najlepším vo svete futbalu.
Okrem toho, že sa chce opäť etablovať ako nebezpečný a univerzálny ofenzívny hráč – čo z neho predtým urobilo stálicu vo francúzskej reprezentácii –, Nkunku tvrdí, že chce v milovanom športe znovu nájsť radosť.
Skóroval v dvoch finále
"Myslím si, že v tejto chvíli si potrebujem futbal opäť užívať. Chcem myslieť len na neho a samotné zápasy. Chcem mať radosť z hry na ihrisku a robiť to, čo chcem," prezradil pre agentúru AFP.
Nkunku, ktorý prišiel v roku 2019 zo svojho materského klubu Paríž Saint-Germain, bol súčasťou tímu Lipska, ktorý sa v roku 2020 prebojoval do semifinále Ligy majstrov.
Skóroval v oboch finálových dueloch, v ktorých Lipsko v rokoch 2022 a 2023 získalo Nemecký pohár – čo sú doteraz jediné významné trofeje tohto klubu podporovaného spoločnosťou Red Bull.
Vynechal MS 2022
V roku 2022 získal ocenenie pre najlepšieho hráča sezóny v Bundeslige a dostal sa aj do užšieho výberu pre zisk Zlatej lopty.
Dočkal sa aj pozvánky do francúzskej reprezentácie a nastúpil do každého súboja, až kým mu zranenie kolena tesne pred turnajom nezmarilo nádeje na účasť na majstrovstvách sveta v Katare.
Jeho skvelá forma viedla v roku 2023 k lukratívnemu prestupu do Premier League. V Chelsea sa však Nkunku nedokázal presadiť do základnej zostavy v preplnenom kádri. V napredovaní ho brzdili aj zranenia či nestabilita na trénerskom poste.
Iná predstava trénera
Po zranení kolena, ktoré si vyžiadalo prvú operáciu v jeho kariére, čakal Nkunku päť mesiacov na svoj debut v drese Chelsea, no priznal, že návrat uponáhľal.
"Chcel som sa vrátiť rýchlo a nepočúval som svoje telo. Potom som mal množstvo drobných zranení, napríklad svalových problémov alebo zranení členka," spomínal.
Pred jeho druhou sezónou angažovala Chelsea Enza Marescu, trénera známeho svojím nekompromisným dôrazom na hernú štruktúru. "Mal som dobrú prípravu. Myslím si však, že kouč mal v tom čase inú predstavu. A to treba akceptovať," uviedol 28-ročný futbalista.
Defenzívna taktika mu nesedí
"Uprednostňoval iných hráčov alebo ma staval na inú pozíciu. Povedal som, že možno môžem hrať inde, ale on je šéf, takže rozhodol on," priblížil.
Jeho pôsobenie v Chelsea sa po dvoch ročníkoch skončilo prestupom do AC Miláno. Mal to byť nový začiatok, no opäť sa mu nedarilo vyniknúť v rámci prísne nastaveného systému a v 35 stretnutiach zaznamenal len osem gólov a tri asistencie.
"V Taliansku tímy hrajú tak, aby neinkasovali. Je to defenzívnejšie. Ak niekto strelí prvý gól, nerozmýšľa nad tým, že pridá druhý. Musíte zostať vzadu a brániť vlastnú svätyňu," konštatoval Nkunku.
Bude lídrom
Nezaváhal, keď dostal ponuku na návrat do Lipska, kam prišiel na sezónne hosťovanie s opciou na trvalý prestup. V prvom zápase sa mu dostalo vrúcneho prijatia – krátko po príchode na ihrisko pripravil gól pre spoluhráča –, no klub pristupuje k očakávaniam realisticky.
"Jeho kvalita a charakter – to je to, čo nám momentálne chýba. Nečakám, že bude opäť hráčom ročníka, hoci by som si to želal, ale nie je to moja priorita či očakávanie," povedal športový riaditeľ Lipska Marcel Schaefer.
V mladej kabíne Lipska prevezme Nkunku úlohu lídra. "Teraz je čas, aby som sa podelil o skúsenosti, pretože mladá generácia musí pochopiť, čo obnáša hra na vysokej úrovni, a ja im v tom musím pomôcť."
Prezradil, že jeho hlavným cieľom je návrat do francúzskej reprezentácie, kde by sa chcel ešte viac zlepšiť pod vedením Zinedinea Zidanea.
"Bol to ofenzívny hráč. Keď vám niečo povie, počúvate ho, pretože vie, čo vám hovorí. Nenaučil sa to, prežil to," dodal Nkunku dúfajúci v reštart kariéry v milovanom klube.
Zdroj: SITA.sk - Kariéru mu pribrzdili zranenia. Nkunku sa pokúsi o reštart v milovanom Lipsku a chce opäť hrať za reprezentáciu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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