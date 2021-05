Peter Sagan vyhral etapu na Giro d´Italia, po úspešnom špurte je lídrom bodovacej súťaže (video)

aktualizované 17. mája 17:34



Sagan na čele šprintérskej súťaže

Bora výborne pracovala na čele

17.5.2021 (Webnoviny.sk) -Piaty pokus v šprintérskej koncovke etapy na tohtoročnom Giro d'Italia už Peter Sagan premenil na víťazstvo. Slovenský líder tímu Bora-Hansgrohe ovládol desiatu etapu na trase L'Aquila - Foligno, ktorá merala iba 139 km a bola vôbec najkratšia v 104. ročníku Gira. Etapa mala šprintérsky, ale zároveň technický záver s viacerými zákrutami.Sagan sa po poslednej z nich dostal na čelo a už nepustil nikoho pred seba vrátane kolumbijského súpera Fernanda Gaviriu (UAE Team Emirates), ktorý skončil druhý. Sagan ho zdolal o necelú dĺžku bicykla, jeho čas bol 3:10:56 h. Tretí finišoval Talian Davide Cimola (Israel Start-Up Nation). Jeden z favoritov, ďalší Talian Elia Viviani (Cofidis, Solutions Crédits), záver nezvládol a skončil až deviaty.Trojnásobný majster sveta Peter Sagan sa zároveň dostal na čelo šprintérskej súťaže, na konte má 108 bodov a náskok 17 bodov pred Gaviriom a Cimolaiom. "Skvelý deň pre náš tím. Musím sa poďakovať tímu, ktorý pre mňa urobil veľmi veľa. Bola to úžasná robota. Som veľmi šťastný. Mal som viac šťastia ako v predchádzajúcich etapách, ale chýbala mi lepšia pozícia, takmer som raz skončil aj na zemi. Dnes som však dokázal zvíťaziť a to je podstatné. Mám aj bodovací dres, ale stále je pred nami ešte polovica pretekov. Uvidíme, ako to pôjde ďalej," uviedol Peter Sagan v prvej reakcii na Eurosporte.Sagan dosiahol druhé etapové víťazstvo v kariére na Giro d'Italia, to prvé slávil vlani v októbri, keď rovnako najrýchlehšie zvládol desiatu etapu. Vtedy mal na slávnych talianskych pretekoch premiéru. Celkovo má 31-ročný Žilinčan na konte už 117 triumfov v profipelotóne na ceste a aktuálne tri v sezóne 2021.Druhý týždeň na Giro d'Italia sa začal nezvyčajne krátkou etapou s mierne zvlneným profilom na trase L'Aquila - Foligno. Sprevádzal ju nepríjemný vietor. Tím Bora-Hansgrohe mal veľký podiel na zlikvidovaní úniku dňa, ktorý bol v zložení Simon Pellaud (Androni-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizane), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) a Kobe Gossens (Lotto Soudal). Táto pätica mala v istom čase vyše dvojminútový náskok, ale 43 km pred cieľom sa ich pokus skončil.Do záverečných piatich kilometrov išiel "balík" pokope a šprintérske tímy si vylepšovali pozície pre svojich lídrov. Bora-Hansgrohe bola predtým dlhé kilometre na čele s piatimi či šiestimi mužmi a kilometer pred cieľom bol stále na špici jej poľský jazdec Maciej Bodnar. Pol kilometra pred cieľom Sagan naskočil do háku Kolumbijčanovi Juanovi Molanovi, ktorý mal potiahnuť k víťazstvu krajana Gaviriu. Napokon sa tak nestalo, lebo ten sa cez Sagana už nedostal. Cyklisti na Giro d'Italia sa do Foligna vrátili po piatich rokoch a tentoraz to bolo v znamení úspechu tímu Bora-Hansgrohe.V utorok čaká na pelotón Giro d'Italia prvý voľný deň.