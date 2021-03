Karolína Schmiedlová postúpila do štvrťfinále v Mexiku, Andrej Martin vypadol v Čile

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - So striedavými úspechmi sa v stredu darilo Slovákom na tenisových turnajoch na americkom kontinente. Anna Karolína Schmiedlová na turnaji WTA v mexickej Guadalajare postúpila ďalej, Andrej Martin na okruhu ATP v čílskom Santiagu vypadol.Dvadsaťšesťročná Košičanka si v súboji 2. kola dvojhry žien zmerala sily s domácou Renatou Zarazúovou a za 153 minút ju zdolala 6:3, 5:7, 6:1. Slovenka sa prebojovala už do štvrťfinále, v ktorom si ako nenasadená hráčka zmeria sily s dvojkou "pavúka" Mariou Bouzkovou z Česka. V aktuálnom ročníku dosiahla Schmiedlová šiesty triumf z desiatich duelov a bilanciu so spomenutou Mexičankou upravila vo svoj prospech na 2:1.Trifsaťjedenročný Andrej Martin po postupe cez Argentínčana Francisca Cerundola v 1. kole nestačila v druhom na jeho krajana, ôsmemu nasadenému Federicovi Delbonisovi podľahol pomerne hladko 0:6, 3:6. Duel trval len 72 minút a slovenský tenista v ňom raz brejkol súpera, no sám až päťkrát prišiel o servis.