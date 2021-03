FC Barcelona nevyužil šance a končí v Lige majstrov, Liverpool zdolal Lipsko aj v odvete (video)

Inkasovali iba raz

Muž zápasu

Dôležitý triumf

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - K portugalského tímu FC Porto a nemeckej Borussii Dortmund sa v stredu medzi štvrťfinalistov futbalovej Ligy majstrov 2020/2021 pridali aj francúzske mužstvo Paríž Saint-Germain a anglický FC Liverpool. Oba kluby boli favoritmi na postup už pred stredajšími odvetami a tieto predpoklady napokon aj naplnili.Parížania si domov priniesli pohodlný trojgólový náskok z prvého súboja na pôde španielskeho FC Barcelona za triumf 4:1, v odvete tak mali základnú úlohu - ubrániť ofenzívnu silu súpera. Počas stredajšieho duelu síce boli jeho väčšiu časť pod tlakom, inkasovali však iba raz a po remíze 1:1 postupujú ďalej.Premenou penaltou Kyliana Mbappého dokonca viedli 1:0, vzápätí však vyrovnal Lionel Messi , ktorý v závere prvého polčasu nepremenil pokutový kop. Po zmene strán sa už skóre nezmenilo napriek viacerým šanciam najmä na strane Kataláncov."Som veľmi šťastný, keďže to bol náročný duel. Barca u nás zahrala veľmi dobre, poriadne nás zatlačila. My sme však chceli pokračovať v súťaži a urobili všetko pre postup," povedal podľa webu uefa.com domáci brankár Keylor Navas, ktorého vyhlásili za muža zápasu."V Paríži sme zanechali dobrý dojem, podali sme tu výborný výkon. Mali sme mnoho gólových šancí, najmä v prvom polčase, ale nepremenili sme ich. Mali sme štyri čisté šance a ešte aj pokutový kop. Ak niečo také v prvej časti nevyužijete, s pribúdajúcim časom to máte ťažšie. Bol to však úplne iný duel ako prvý na našej pôde," zhodnotil francúzsky útočník hostí Antoine Griezmann. Anglický Liverpool zvíťazil v prvom súboji nad nemeckým Lipskom 2:0 a rovnakým triumfom "The Reds" sa skončila aj odveta. Obe stretnutia sa hrali na neutrálnej pôde v Budapešti, keďže obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu znemožnili konanie týchto stretnutí v Nemecku či Anglicku bez nutnosti účastníkov absolvovať karanténu . Zaujímavosťou je, že v oboch dueloch sa gólovo presadila rovnaká dvojica - Mohamed Salah "Okrem postupu je najväčším pozitívom skutočnosť, že moji chlapci urobili maximum pre to, aby nik nemal možnosť vidieť skutočnú silu Lipska. Ubránili sme ich v oboch dueloch," poznamenal na webe uefa.com nemecký kouč anglického tímu Jürgen Klopp . Nadviazal na neho egyptský útočník Salah: "Dosiahli sme dôležitý triumf. Do Budapešti sme cestovali po ďalšej domácej prehre v Premier League . Náš tím síce nie je v ideálnej forme, no chceme bojovať o čo najlepší výsledok v Lige majstrov."Odvety zostávajúcich štyroch duelov osemfinále LM sú na programe počas nasledujúceho týždňa.