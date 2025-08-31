|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 31.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2025
Putin sa v Číne stretne s Ficom, oznámil Kremeľ
Kremeľ v nedeľu oznámil, že ruský vládca Vladimir Putin sa v najbližších dňoch v Číne stretne so slovenským premiérom Robertom Ficom. Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov ...
Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Kremeľ v nedeľu oznámil, že ruský vládca Vladimir Putin sa v najbližších dňoch v Číne stretne so slovenským premiérom Robertom Ficom.
Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov novinárom povedal, že „plánované“ je stretnutie Putina a Ficom. Neposkytol však podrobnejšie informácie, o čom budú hovoriť alebo, kedy presne sa stretnú.
Fico má odcestovať do Pekingu na stredajšiu prehliadku pri príležitosti konca druhej svetovej vojny v Ázii. Putin je v čínskom meste Tchien-ťin na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu a na prehliadke v Pekingu má sedieť vedľa čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Zdroj: SITA.sk - Putin sa v Číne stretne s Ficom, oznámil Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov novinárom povedal, že „plánované“ je stretnutie Putina a Ficom. Neposkytol však podrobnejšie informácie, o čom budú hovoriť alebo, kedy presne sa stretnú.
Fico má odcestovať do Pekingu na stredajšiu prehliadku pri príležitosti konca druhej svetovej vojny v Ázii. Putin je v čínskom meste Tchien-ťin na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu a na prehliadke v Pekingu má sedieť vedľa čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Zdroj: SITA.sk - Putin sa v Číne stretne s Ficom, oznámil Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kasína bijú na poplach, vyššie dane zničia prevádzky a prinesú menej peňazí do rozpočtu
Kasína bijú na poplach, vyššie dane zničia prevádzky a prinesú menej peňazí do rozpočtu
<< predchádzajúci článok
Šokujúci čin na východe Slovenska, syn brutálne zavraždil matku. Sám zavolal na tiesňovú linku
Šokujúci čin na východe Slovenska, syn brutálne zavraždil matku. Sám zavolal na tiesňovú linku