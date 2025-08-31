Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.8.2025
 Meniny má Nora
 Zo zahraničia

31. augusta 2025

Putin sa v Číne stretne s Ficom, oznámil Kremeľ



Kremeľ v nedeľu oznámil, že ruský vládca Vladimir Putin sa v najbližších dňoch v Číne stretne so slovenským premiérom Robertom Ficom. Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov ...



Kremeľ v nedeľu oznámil, že ruský vládca Vladimir Putin sa v najbližších dňoch v Číne stretne so slovenským premiérom Robertom Ficom.


Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov novinárom povedal, že „plánované“ je stretnutie Putina a Ficom. Neposkytol však podrobnejšie informácie, o čom budú hovoriť alebo, kedy presne sa stretnú.

Fico má odcestovať do Pekingu na stredajšiu prehliadku pri príležitosti konca druhej svetovej vojny v Ázii. Putin je v čínskom meste Tchien-ťin na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu a na prehliadke v Pekingu má sedieť vedľa čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.



Zdroj: SITA.sk - Putin sa v Číne stretne s Ficom, oznámil Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.

