Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Umenie, ktoré spája ľudí: Prievidzský výtvarník Roman Turcel otvorí výstavu v Slovenskom dome v Prahe
Slovenský dom v Prahe privíta v apríli nevšednú výstavu, ktorá je výsledkom viac než dvadsaťročného hľadania dialógu.
Slovenský dom v Prahe privíta v apríli nevšednú výstavu, ktorá je výsledkom viac než dvadsaťročného hľadania dialógu. Výtvarník z Prievidze, Roman Turcel, tu 14. apríla otvorí expozíciu s názvom „Podajme si ruky/Uniting hands“. Projekt prináša umelecké svedectvá o stretnutiach s osobnosťami, ktoré formovali náš svet.
Roman Turcel, dlhoročný kultúrny aktivista z hornej Nitry, stavia vo svojej tvorbe na fascinácii ľudskou rukou – symbolom pomoci a gesta. Jeho projekt spočíva vo vytváraní diel venovaných známym osobnostiam, ktoré autor následne s pokorou oslovuje so žiadosťou o vlastnoručné vpísanie myšlienky priamo do obrazu. V priestoroch Slovenského domu tak návštevníci nájdu plátna, do ktorých svoje posolstvo vložili hudobník Sting, režisér Miloš Forman, operný majster Peter Dvorský či Jeho Svätosť Dalajláma.
Cesta k posolstvu trvá niekedy roky
Autor priznáva, že získať pár slov od zaneprázdnených osobností si vyžaduje nesmiernu dávku trpezlivosti. Kým k Dalajlámoviviedla cesta cez zašifrované e-maily a roky čakania, futbalové ikony Marek Hamšíka Juraj Kucka svoje posolstvá vpísali počas autorovej jubilejnej výstavy k päťdesiatke.
Nie každý príbeh však končí úspechom. Už viac ako desať rokov trvá komunikácia s okolím cyklistu Petra Sagana, kde administratívne prekážky zatiaľ neumožnili dielo dokončiť.
Podobne tajuplné sú osudy obrazov určených pre svetových lídrov, ktoré pohltila vysoká politika. Obrazy pre Busha, Putinači Havlasa stratili v labyrintoch svetových ambasád a dielo pre Fidela Castradodnes odpočíva v Havane, kam ho autor osobne doručil ako oficiálny hosť osláv jubilea kubánskeho lídra.
Neustávajúci dialóg
Napriek prekážkam Roman Turcel v projekte pokračuje ďalej. V súčasnosti sa pokúša nadviazať kontakt s osobnosťami ako Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Paul Simon či hokejista Jaromír Jágr. Výstava v Prahe tak nie je len galériou hotových diel, ale skôr otvoreným rozprávaním o tom, že za každým obrazom stojí človek a jeho ochota podať ruku.
-
Vernisáž: utorok 14. apríla 2026 o 18:00 hod.
-
Miesto: Slovenský dom v Prahe (Soukenická 3, Praha 1).
-
Trvanie výstavy: do 15. mája 2026.
