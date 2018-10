Katarína Knechtová a Šarišan štartujú o mesiac turné PUTO, prvé dva koncerty sú už vypredané Foto: Dominik Besler Katarína Knechtová a Šarišan štartujú o mesiac turné PUTO, prvé dva koncerty sú už vypredané Foto: Dominik Besler

Foto: Dominik Besler

Katarína Knechtová a Šarišan PUTO 2018

23.10. PREŠOV - Divadlo J. Záborského

24.10. PREŠOV - Divadlo J. Záborského

27.10. ŽILINA - Dom odborov

29.10. KOŠICE - Spoločenský pavilón

5.11. BRATISLAVA - Istropolis

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (OTS) - O mesiac štartuje jedinečný projekt na slovenskej hudobnej scéne! Speváčka Katarína Knechtová sa spojila s folklórnym súborom Šarišan a predstaví sa na svojom doteraz najväčšom výpravnom turné. Na piatich koncertoch v štyroch slovenských mestách zatancuje a zaspieva na jednom pódiu spolu takmer 50 účinkujúcich. Poponáhľajte sa so vstupenkami, prvé dve zastávky turné sú už vypredané!Projekt Puto je moderná hudobno-tanečná šou, ktorej nosnými piliermi sú spev, tanec, ale hlavne emóciami a virtuozitou nabitá hudba v bravúrnej interpretácii Kataríny Knechtovej. To všetko s fúziou popredného slovenského folklórneho súboru Šarišan a jeho vynikajúcej ľudovej hudby. Scenár, dramaturgiu, choreografiu a réžiu má na konte popredný slovenský choreograf a režisér Jaroslav Moravčík.„Je to silné puto, ktoré nás spája s odkazom našich predkov. Naše predstavenie chce preto originálnym umeleckým pohľadom poukázať na silu lásky k zemi, k domovine, k priateľom, k rodine, k ľuďom, k tradíciám. Ale i lásky ľudskej či mileneckej. Lebo ako spieva Katka v jednej zo svojich piesní „Prežijú len milenci“...“ hovorí o projekte PutoOriginalita projektu spočíva v tom, že je koncipovaný tak, aby svojím prepojením modernej a ľudovej hudby oslovil takmer všetky vekové kategórie, doma i v zahraničí.„Musím povedať, že na začiatku som mala obavy, ako to celé zvládnem a cítila som veľkú zodpovednosť. Úprimne, je to výzva spájať takéto dva rozdielne svety. Ale po skúškach som veľmi milo prekvapená energiou, ktorú tanečníci a muzikanti zo Šarišanu vyžarujú. A po ďalších skúškach, ktoré sme nedávno absolvovali a kde sme sa už aj lepšie všetci spoznali, som nabitá energiou a spokojná. Veľmi sa na tento náš spoločný projekt teším,“ prezradilaV hudobno-tanečnej šou sa na pódiu stretne 50 účinkujúcich a zaznejú ľudové piesne a skladby Kataríny Knechtovej v nových aranžmánoch. Všetci účinkujúci makajú v skúšobni.„Spoločne skúšame v troch turnusoch s časovým odstupom. Ale každá skupina, či už Šarišan, hudobná alebo tanečná zložka, skúša ešte aj osobitne, rovnako aj moja kapela. Prizvali sme si dvoch scénických tanečníkov, ktorí budú sprevádzať celým dejom. Je to projekt náročný produkčne, logisticky, umelecky a aj hudobne. Ale stojí za to, byť jeho súčasťou a zažiť to. Je to doteraz moje najväčšie turné, čo sa týka výpravy a účinkujúcich,“ konštatujeV programe účinkuje Katarína Knechtová so skupinou, folklórny súbor Šarišan a tanečný pár zo skupiny Atašé Jara Moravčíka. Úpravu hudobných čísiel si zobrali na starosť Ľubomír Šebej a Adam Kuruc. Keďže program pripravuje inscenačný tím vynikajúcich profesionálnych umelcov, má ambíciu stať sa kultúrnou a spoločenskou udalosťou roka. Turné PUTO zavíta do Prešova, Žiliny, Košíc a do Bratislavy. Nenechajte si ujsť unikátne spojenie skvelej speváčky Kataríny Knechtovej a folklórneho súboru Šarišan, vstupenky sa predávajú v sieti Ticketportal na https://www.ticketportal.sk/NEvent/Katarina_Knechtova_a_Sarisan_PUTO . Poponáhľajte sa so vstupenkami, prvé dve zastávky turné sú už vypredané!Všetky informácie nájdete na www.katarinaknechtova.com a na https://www.facebook.com/katarinaknechtovaofficial?fref=ts