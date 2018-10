Horkýže Slíže odštartovali turné vypredaným koncertom

Horkýže Slíže odštartovali jesennú časť turné Pustite Karola vypredaným koncertom v Považskej Bystrici Foto: Pavol Karell Horkýže Slíže odštartovali jesennú časť turné Pustite Karola vypredaným koncertom v Považskej Bystrici Foto: Pavol Karell

Pustite Karola – Horkýže Slíže tour 2018

16.11.2018 - Športová hala, Levice

17.11.2018 - Mestská športová hala, Partizánske

23.11.2018 - Aréna Poprad

24.11.2018 - Športová hala Podháj, Martin

30.11.2018 - Mestská športová hala, Detva

01.12.2018 - ENCORE the club, Prešov

Bratislava 3. októbra (OTS) - Vypredaná športová hala a úžasná atmosféra! Tak vyzeral koncert skupiny Horkýže Slíže v Považskej Bystrici, ktorým kapela odštartovala jesenné turné Pustite Karola. Fanúšikovia odspievali s Kukom a spol. skladby z nového albumu, ale aj pecky „L.A.G. Song“, „Horí ti maštaľ“, „Malá Žužu“ či „A ja sprostá“. Kapela si na turné zobrala špičkovú zvukovú a svetelnú techniku a predviedla takmer dvojhodinový nášup rockovej energie! Nenechajte si ujsť našu najlepšiu koncertnú kapelu, stretneme sa v šiestich mestách od Levíc až po Prešov!Peter Hrivňák - Kuko, Mário Sabo – Sabotér, Juraj Štefánik – Doktor a Marek Viršík – Vandel odpálili jesennú časť Pustite Karola Horkýže Slíže tour vypredaným koncertom v Považskej Bystrici!„Nadviazali sme na jarné turné a myslím, že veľmi úspešne. Čo sa týka počtu ľudí, bolo to veľmi slušné a aj atmosféra bola vynikajúca. Mali sme dobré ohlasy na vizuálnu časť nášho koncertu. Bol to prvý koncert turné a tak máme nejaké drobnosti, ktoré chceme doladiť,“ hovorí o štarte turné gitaristaHorkýže Slíže si pre fanúšikov pripravili takmer dvojhodinovú šou, jej súčasťou sú okrem našľapanej hudby aj vizuálne efekty.„Na šnúre odznejú skladby, ktoré sme na jarnej časti nehrali. Urobili sme viaceré zmeny, aby sa fanúšikovia mali na čo tešiť. Z albumu „Pustite Karola“ zahráme „Nervy“, „Starý Čočil“ a „Kozy, Husle, Rooney“. Nemôžu chýbať všetky veľké hity, ktoré majú ľudia radi „L.A.G. Song“, „Horí ti maštaľ“, „Malá Žužu“, „A ja sprostá“ alebo „Silný refrén“. Je to naša šou, ktorá sa odlišuje od koncertu na festivale. Každá pesnička má na mieru ušitú vizuálnu stránku, svetlá aj efekty,“ prezradilHorkýže Slíže majú nové klipy k skladbám „Nervy“ a „Kozy, Husle, Rooney“ a teraz pripravujú pre fanúšikov ďalšie prekvapenie. Chystajú vydanie špeciálneho 4CD.„Reedícia bude obsahovať prvé tri albumy a úplne prvé demo, ktoré vyšlo výlučne na kazete v počte 500 kusov. Box úplne prvých štyroch albumov by mal prísť na vianočný trh. Okrem toho máme pripravený nový vizuál na naše tričká, ktorý nám maľuje výtvarník Jozef Gertli Danglár. Veľmi sa tešíme,“ plánuje bubeníkHorkýže Slíže odohrali vyše 2000 koncertov, vydali 15 albumov a na Youtube majú vyše 100 miliónov videní. V českej ankete Zlatý Slávik ich ocenili ako druhú najobľúbenejšiu slovenskú kapelu.„Sme radi, že nás považujú za naj koncertnú kapelu. Je to celé o tom, že nás stále baví hrať, koncerty si užívame a keď ide energia od nás, tak ju potom dostávame od ľudí naspäť. A to nás vždy poriadne nakopne,“ uzatváraNa jarnej šnúre sa so Slížami po prvýkrát objavila nová basgitaristka Veronika Smetanová, ktorá do kapely absolútne zapadla. Teraz ich čaká 13 koncertov po českých mestách a pokračovanie slovenského turné. Nenechajte si ujsť nášup energie v podaní Horkýže Slíže, stretneme sa na šiestich koncertoch od Levíc až po Prešov! Vstupenky na Pustite Karola – Horkýže Slíže tour 2018 si môžete kúpiť v sieti Ticketportal a Predpredaj. Všetky informácie o kapele nájdete na www.horkyzeslize.sk