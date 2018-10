V Prahe pátrajú po prudko jedovatom hadovi: Mambe zelenej

Na archívnej snímke mamba zelená. Foto: TASR Zoltan Takacs Na archívnej snímke mamba zelená. Foto: TASR Zoltan Takacs

Praha 3. októbra (TASR) - Smrteľne jedovatý had - mamba zelená - ušiel v utorok večer z bytu v pražskej mestskej časti Hlubočepy, v dôsledku čoho polícia evakuovala obyvateľov dvojdomu v inkriminovanej ulici a požiadala o pomoc špecialistov na odchyt nebezpečných plazov.Ako informovala Česká televízia, mamba uštipla aj majiteľku, ktorú previezli do nemocnice najskôr v Motole a následne na Karlovom námestí.Žena, ktorú predtým resuscitovali a v nemocnici jej podali antisérum, je aktuálne v umelom spánku. Čaká sa na účinok antiséra, ktorý by sa mal prejaviť vo večerných alebo nočných hodinách. Lekári tvrdia, že o zdravotnom stave pacientky budú vedieť povedať viac už vo štvrtok.Jedovatého hada sa zatiaľ nepodarilo chytiť, polícia preto vyzvala na obozretnosť.Experti však upozornili, že vzhľadom na súčasné nízke teploty je veľmi nepravdepodobné, aby mamba opustila byt, prípadne dom, v ktorom ju držali.Pôvodným domovom rýchleho, útočného a prudko jedovatého hada je tropická Afrika. V dôsledku toxického jedu hada pacient môže bez liečby zomrieť na následky udusenia spôsobeného ochrnutím dýchacieho svalstva.