Katedrála Notre-Dame stále nie je zachránená, hrozí jej zrútenie stropov

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Parížska katedrála Notre-Dame, ktorú vlani v apríli poškodil požiar, ešte nie je zachránená, pretože hrozí, že sa zrútia jej stropy. V nedeľu to pre CNews povedal generál francúzskej armády Jean-Louis Georgelino, ktorý je šéfom celej rekonštrukcie."Katedrála je stále v nebezpečenstve. Pred nami je extrémne dôležitý krok, a tým je odstránenie lešenia, ktoré postavili okolo veže," vysvetlil.Správca katedrály biskup Patrick Chauvet pre agentúru AP minulý mesiac povedal, že stavba je "krehká" a existuje 50-percentná možnosť, že sa im ju nepodarí zachrániť, pretože lešenie môže spadnúť na stropy.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že chce rekonštrukciu dokončiť do roku 2024, keď sa budú v Paríži konať letné olympijské hry. Experti sa však zhodujú, že to nie je možné stihnúť.