Liga majstrov: Arsenal a Inter zvládli odvety a zahrajú si v semifinále

Futbalisti Arsenalu FC sa po šestnástich rokoch predstavia v semifinále Ligy majstrov, v stredu večer postúpili spolu s nimi aj hráči Interu Miláno. „Kanonieri“ po domácom triumfe 3:0 zvládli aj odvetu, keď na pôde úradujúceho šampióna Realu Madrid triumfovali 2:1. „Nerazzurri“ po výhre v Mníchove 2:1 uhrali doma s Bayernom remízu 2:2. Arsenal čaká v semifinále Paríž Saint-Germain, Inter sa stretne s Barcelonou. Prvé zápasy sa odohrajú 29. a 30. apríla a odvety 6. a 7. mája.



Real začal na domácej pôde aktívne a už po pár minútach doklepol loptu do siete Mbappe, no z jasného ofsajdu. Po druhom útočnom výpade domácich mu poslal Vinicius prihrávku na päty a francúzsky kanonier sa ku strele nedostal. Madridčania chceli čo najrýchlejšie ukrojiť z manka, no prehnali to s intenzitou. Už v 4. minúte videl za tvrdý zákrok žltú Alaba a v 11. si zavolal hlavného rozhodcu VAR k obrazovke a Letexier po vzhliadnutí záznamu predchádzajúceho rohového kopu odpískal prísnu penaltu a udelil žltú Asenciovi. Loptu si na biely bod postavil Saka, skúsil nepodarenú „Panenku“ a Courtois jeho pokus vyrazil. Letexier bol v centre diania aj v 23. minúte, keď po centri z pravej strany odpískal penaltu pre domácich za to, že Rice v pokutovom území stiahol Mbappeho. Opäť však zasiahol VAR, nehralo sa viac ako 6 minút, arbiter musel nakoniec k obrazovke a následne rozpažil. V závere polčasu mali tlak domáci, vypracovali si niekoľko štandardiek po sebe, ale šance nedotiahli. Real začal náporom aj po zmene strán, no Arsenal dobre bránil a za polhodinu mu nedovolil ani jednu šancu. Ancelotti reagoval trojitým striedaním a na ihrisko prišli Ceballos, Garcia a Endrick. O pár minút sa však prvý menovaný zabudol pri ofsajdovej pasci, Merino našiel v šestnástke Saku a ten otvoril skóre. Veľká chyba v obrane však prišla vzápätí na druhej strane, keď Vinicius zobral na hranici šestnástky loptu Salibovi a vyrovnal do prázdnej brány - 1:1. Real prišiel v 75. minúte o zraneného Mbappeho, čo ešte zhoršilo jeho vyhliadky na zvrat duelu. Arsenal v závere nepustil súpera do tlaku a po brejku definitívne rozhodol Martinelli.

Bayern prišiel do Milána v zložitej situácii po domácej prehre 1:2 a bez zranených Musialu, Daviesa, Upamecana, Ita a brankára Neuera. Trénerovi Kompanymu sa vrátili aspoň Coman s Pavlovičom, no obaja začali na striedačke. Inter nastúpil v podstate v plnej sile a na ľavé krídlo sa vrátil aj Dimarco, ktorý v prvom dueli pauzoval. Práve on mal prvú šancu zápasu, no v 9. minúte namieril z dobrej pozície len do stredu brány. Bayern sa potom snažil tvoriť, no pozorná obrana domácich ho do veľkých možností nepustila. V 33. minúte namieril Calhanoglu spoza šestnástky tesne vedľa a na druhej strane kryl Saneho pokus Sommer. Po zmene strán sa roztrhlo vrece s gólmi. V 52. minúte vyrovnal stav dvojzápasu krížnou strelou Kane a otočiť ho mohol Müller, no zblízka poslal loptu nad. Ihneď na to udreli domáci a rovno dvakrát po rohoch v priebehu troch minút. Najprv sa presadil kapitán Martinez a po ňom hlavou aj bývalý hráč Bayernu Pavard. V 76. minúte vykresal nádej pre hostí Dier, ktorý trafil hlavou z obrovského uhlu ku pravej žrdi - 2:2. Bayern v závere stupňoval tlak, ale gól, ktorý by ho posunul do predĺženia, už nedal. Veľkú šancu Müllera chytil Sommer.

odvetné zápasy štvrťfinále Ligy majstrov:



Inter Miláno - Bayern Mníchov 2:2 (0:0)



Góly: 58. Martinez, 61. Pavard - 52. Kane, 76. Dier. Rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Kim, Dier.



/prvý zápas: 2:1, postúpil: Inter/



Inter: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni (88. Biseck) - Darmian, Barella (88. Frattesi), Calhanoglu, Mchitarjan, Dimarco (73. Augusto) - Martinez (81. Taremi), Thuram



Bayern: Urbig - Laimer (83. Coman), Dier, Kim (65. Guerreiro), Stanišič - Kimmich, Goretzka (83. Pavlovič) - Olise, Müller, Sane (65. Gnabry) - Kane







Real Madrid - FC Arsenal 1:2 (0:0)



Góly: 67. Vinicius - 65. Saka, 90.+3 Martinelli. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Alaba, Asencio, Rüdiger - Raya, Partey.



/prvý zápas: 0:3, postúpil: Arsenal/



Real: Courtois - Vazquez (61. Garcia), Asencio (73. Modrič), Rüdiger, Alaba (61. Ceballos) - Valverde, Tchouameni, Bellingham - Rodrygo (61. Endrick), Mbappe (75. Diaz), Vinicius



Arsenal: Raya - Timber (90.+4 White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Ödegaard, Partey, Rice (90.+5 Zinčenko) - Saka (77. Trossard), Merino, Martinelli (90.+4 Tierney)







ďalší program:



semifinále - prvé zápasy 29., 30. apríla, odvety 6., 7. mája:



Arsenal FC - Paríž Saint Germain



FC Barcelona - Inter Miláno







finále - 31. mája v Allianz Aréna v Mníchove