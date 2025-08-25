|
25.8.2025
Meniny má Ľudovít
Denník - Správy
Kaufland, ktorý oslavuje 25 rokov, priniesol na Slovensko už 25 K Parkov: jubilejný otvoril v Partizánskom
Jubilejný 25.K Park otvoril 24. augusta v Partizánskom, kde sa o zábavu postarali aj známe osobnosti. Darček v podobe atraktívneho ihriska však obyvateľom mesta zostáva. Zoznam K Parkov, ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Jubilejný 25.K Park otvoril 24. augusta v Partizánskom, kde sa o zábavu postarali aj známe osobnosti. Darček v podobe atraktívneho ihriska však obyvateľom mesta zostáva.
Zoznam K Parkov, ktoré prináša do regiónov obchodný reťazec, sa rozšíril o nový areál. Je už 25. v poradí a na Slovensku symbolicky vyrástol práve v roku, keď Kaufland oslavuje 25 rokov pôsobenia na našom trhu. O tom, že bude stáť v Partizánskom, rozhodlo vlaňajšie hlasovanie verejnosti, a tak sa v nedeľu 24. augusta 2025 mesto zmenilo na pulzujúce centrum hudby, športu aj zábavy.
Slávnostné otvorenie K Parku na Ulici pod Šípkom odštartovala tanečnica Lady Mel spolu s moderátorom Osťom, o hudobnú produkciu sa postaral DJ Smart. Basketbalový mág Martin Leco, parkouristka Veron Greiner, majstri so švihadlami z Rope Skipping Academy aj profesionáli z Hangair návštevníkom predviedli, že na dobrú zábavu pod holým nebom stačí len lopta, švihadlo či obľúbená doska na štyroch kolieskach.
V modernom areáli nechýbala ani narodeninová torta, zmrzlina a kreatívne aktivity ako maľovanie na tvár či graffiti na tričko. Ihrisko naplno ožilo hudbou, pretože privítalo aj hostí z hudobnej scény Alana Murina či Separa. Obľúbený raper okrem slávnostného prestrihnutia pásky spolu so zástupcami obchodného reťazca a s vedením mesta všetkých bavil aj na javisku a rozdával autogramy či svoj merch. Ako tvár K Parkov zároveň motivoval mladých, aby namiesto vysedávania v detskej izbe radšej uprednostnili zábavu na čerstvom vzduchu. Atraktívne športoviská sú na to ideálnym miestom. Ich súčasťou je basketbalová plocha, workoutová konštrukcia, lezecká stena, priestor pre stolný tenis, kolobežky či skateboard.
"K Parky sú viac než len ihriská. Vždy nám záležalo na tom, aby boli aj priestorom, kde to žije pohybom, priateľstvami aj stretnutiami s rovesníkmi. Je symbolické, že v roku, kedy oslavujeme 25. narodeniny, sme otvorili aj 25. K Park. Veríme, že aj v Partizánskom sa stane prirodzeným centrom diania pre šport a že ho budú deti, tínedžeri aj celé rodiny využívať ako miesto, kde sa dá aktívne tráviť voľný čas," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Výstavbu moderných K Parkov spustil obchodný reťazec v roku 2022. Ich cieľom je prinášať do slovenských regiónov bezpečné zóny pre mladých, kde môžu oddychovať aktívne a pri pohybe. Sú súčasťou stratégie Kaufland za zdravú výživu, ktorá spája podporu pestrej a vyváženej stravy s motiváciou k aktívnemu životnému štýlu.
Partizánske získalo moderný K Park vďaka silnej angažovanosti svojich obyvateľov. "Naši občania sa do hlasovania pravidelne zapájali a každý deň za nové ihrisko hlasovali stovky z nich. To, že v poradí 25. K Park vznikol práve u nás, je výsledkom spolupatričnosti a spoločného úsilia, ktoré ukázalo, že keď sa spojíme, môžeme rozvíjať mesto k lepšiemu. Ďakujem všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili, aj spoločnosti Kaufland, že do našej komunity priniesla atraktívny priestor, ktorý využije nielen mládež, ale ktokoľvek bez ohľadu na vek," tvrdí primátor PaedDr. Jozef Božik, PhD.
S projektom športovo-oddychových areálov, ktoré sa postupne stávajú centrom oddychu aj spoločenského života miestnych komunít, Kaufland naďalej pokračuje. Počas minulého týždňa okrem jubilejného K Parku v Partizánskom otvoril v spoločnosti Separa, športových profesionálov a zástupcov mesta v poradí 24. K Park vo Veľkom Mederi, kde jeho obyvatelia už naplno využívajú možnosti na aktívny relax a pohyb, ktoré im ponúka nové moderné ihrisko. Do konca roka pribudnú ďalšie aj v Seredi, Komárne a v Humennom. Aktuálne prebieha online hlasovanie, ktoré potrvá do 24. septembra 2025 a rozhodne, v ktorých siedmich mestách alebo mestských častiach vyrastú K Parky v budúcom roku.
Doteraz obchodný reťazec do ich výstavby investoval viac ako dva milióny eur.
Zdroj: SITA.sk - Kaufland, ktorý oslavuje 25 rokov, priniesol na Slovensko už 25 K Parkov: jubilejný otvoril v Partizánskom © SITA Všetky práva vyhradené.
