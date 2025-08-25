|
25.8.2025
|
25. augusta 2025
Pozorný taxikár v Skalici upozornil políciu na možný podvod, seniori o peniaze neprišli
Taxikár, ktorý viezol v sobotu 75 ročnú ženu z Trenčianskeho kraja do Holíča v Trnavskom kraji nahlásil polícii, že má podozrenie na podvod. Klientka taxislužby si mala v Holíči v okrese Skalica prevziať 4000 ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Taxikár, ktorý viezol v sobotu 75 ročnú ženu z Trenčianskeho kraja do Holíča v Trnavskom kraji nahlásil polícii, že má podozrenie na podvod. Klientka taxislužby si mala v Holíči v okrese Skalica prevziať 4000 eur od neznámeho muža. Policajti ihneď vyrazili na miesto, kde sa osoby mali stretnúť.
„Po príchode taxislužby staršia pani vystúpila a smerovala k seniorovi sediacemu na lavičke. Práve ten jej mal sumu odovzdať. Obaja boli pritom kontaktovaní neznámou osobou s cudzokrajným prízvukom, ktorá ich pod rôznymi legendami usmerňovala,“ informovala trnavská polícia. Policajná hliadka zakročila a po ukončení hovoru zistila, že na mobilnom telefóne staršej pani má neznáma osoba vzdialený prístup. Ovládala tak nielen prijímanie hovorov, ale aj fotoaparát, cez ktorý sa snažila monitorovať situáciu. Policajti preto mobil vypli, vybrali SIM kartu a zabránili tak ďalšej aktivite podvodníkov. Prípadom sa zaoberá kriminálna polícia.
Polícia apeluje aj na ďalších ľudí, aby neboli ľahostajní, všímali si okolie a v prípade podozrenia na páchanie trestnej činnosti okamžite kontaktovali políciu.
Zdroj: SITA.sk - Pozorný taxikár v Skalici upozornil políciu na možný podvod, seniori o peniaze neprišli © SITA Všetky práva vyhradené.
