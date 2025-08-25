Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

25. augusta 2025

Poľský prezident zablokoval legislatívu o vyplácaní dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov


Poľský prezident Karol Nawrocki v pondelok zablokoval legislatívu o pokračovaní vyplácania sociálnych dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov v Poľsku. Podľa prezidenta by ich mali dostávať iba deti ...



poland_new_president_11264 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Poľský prezident Karol Nawrocki v pondelok zablokoval legislatívu o pokračovaní vyplácania sociálnych dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov v Poľsku. Podľa prezidenta by ich mali dostávať iba deti tých rodičov, ktorí pracujú.


Nezmením svoj názor a myslím si, že (táto pomoc) by mala byť obmedzená len na Ukrajincov, ktorí sú odhodlaní v Poľsku pracovať,“ povedal novinárom Nawrocki, ktorý sa hlavou štátu stal tento mesiac.

V závere júna bolo v Poľsku 992 505 ukrajinských utečencov s dočasnou ochranou. V rámci členských krajín Európskej únie to bol po Nemecku druhý najvyšší počet.


Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident zablokoval legislatívu o vyplácaní dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov © SITA Všetky práva vyhradené.

