|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2025
Poľský prezident zablokoval legislatívu o vyplácaní dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov
Tagy: vojna na Ukrajine
Poľský prezident Karol Nawrocki v pondelok zablokoval legislatívu o pokračovaní vyplácania sociálnych dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov v Poľsku. Podľa prezidenta by ich mali dostávať iba deti ...
Zdieľať
25.8.2025 (SITA.sk) - Poľský prezident Karol Nawrocki v pondelok zablokoval legislatívu o pokračovaní vyplácania sociálnych dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov v Poľsku. Podľa prezidenta by ich mali dostávať iba deti tých rodičov, ktorí pracujú.
„Nezmením svoj názor a myslím si, že (táto pomoc) by mala byť obmedzená len na Ukrajincov, ktorí sú odhodlaní v Poľsku pracovať,“ povedal novinárom Nawrocki, ktorý sa hlavou štátu stal tento mesiac.
V závere júna bolo v Poľsku 992 505 ukrajinských utečencov s dočasnou ochranou. V rámci členských krajín Európskej únie to bol po Nemecku druhý najvyšší počet.
Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident zablokoval legislatívu o vyplácaní dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Nezmením svoj názor a myslím si, že (táto pomoc) by mala byť obmedzená len na Ukrajincov, ktorí sú odhodlaní v Poľsku pracovať,“ povedal novinárom Nawrocki, ktorý sa hlavou štátu stal tento mesiac.
V závere júna bolo v Poľsku 992 505 ukrajinských utečencov s dočasnou ochranou. V rámci členských krajín Európskej únie to bol po Nemecku druhý najvyšší počet.
Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident zablokoval legislatívu o vyplácaní dávok pre deti všetkých ukrajinských utečencov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kaufland, ktorý oslavuje 25 rokov, priniesol na Slovensko už 25 K Parkov: jubilejný otvoril v Partizánskom
Kaufland, ktorý oslavuje 25 rokov, priniesol na Slovensko už 25 K Parkov: jubilejný otvoril v Partizánskom
<< predchádzajúci článok
Stanový tábor z Talianska pomohol na Slovensku, teraz slúži na Ukrajine
Stanový tábor z Talianska pomohol na Slovensku, teraz slúži na Ukrajine