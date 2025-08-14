Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
14. augusta 2025

Trump varoval, že druhá schôdzka s Putinom už nemusí byť


Pred schôdzkou s ruským vodcom na Aljaške americký prezident Donald Trump upozornil, že druhé takéto stretnutie už nemusí byť. „Druhé stretnutie sa nemusí uskutočniť, pretože ak budem mať pocit, že nie ...



trump_93036 676x452 14.8.2025 (SITA.sk) - Pred schôdzkou s ruským vodcom na Aljaške americký prezident Donald Trump upozornil, že druhé takéto stretnutie už nemusí byť. „Druhé stretnutie sa nemusí uskutočniť, pretože ak budem mať pocit, že nie je vhodné ho mať, pretože som nedostal odpovede, ktoré potrebujeme, potom druhé stretnutie nebudeme mať,“ povedal Trump novinárom.


Trump sa s Vladimirom Putinom má stretnúť v piatok na leteckej základni Elmendorf s cieľom dosiahnuť mier na Ukrajine. Základňa v najľudnatejšom meste Aljašky Anchorage zohrávala kľúčovú úlohu pri monitorovaní Sovietskeho zväzu počas studenej vojny.

Nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským stretol v Berlíne, povedal, že Ukrajina je pripravená rokovať „o územných otázkach“, ale zdôraznil, že právne uznanie ruskej okupácie „nebude predmetom diskusie“. „Lopta je teraz na Putinovej strane ihriska," vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte.


Zdroj: SITA.sk - Trump varoval, že druhá schôdzka s Putinom už nemusí byť © SITA Všetky práva vyhradené.

