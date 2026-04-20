|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marcel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Kaufland rozširuje sortiment o značky Silvercrest, Crivit, Livarno, Esmara a Lupilu
Tagy: PR
Kaufland posilňuje svoju ponuku nepotravinového tovaru a prináša zákazníkom rozšírený výber produktov pre každodenný život, šport či domácnosť. Obľúbené značky SILVERCREST, CRIVIT, LIVARNO, ESMARA a LUPILU ...
Zdieľať
20.4.2026 (SITA.sk) - Kaufland posilňuje svoju ponuku nepotravinového tovaru a prináša zákazníkom rozšírený výber produktov pre každodenný život, šport či domácnosť. Obľúbené značky SILVERCREST, CRIVIT, LIVARNO, ESMARA a LUPILU budú dostupné v jeho predajniach aj na Kaufland online trhovisku. Nové značky bude Kaufland do ponuky zaraďovať postupne a nahradí nimi doterajšie privátne značky nepotravinového tovaru.
Ako prvé sa v regáloch objavia výrobky SILVERCREST a CRIVIT. Kým SILVERCREST prináša sortiment elektrických spotrebičov či kuchynské pomôcky, CRIVIT ponúka cenovo dostupné vybavenie a oblečenie pre športových nadšencov. V nasledujúcich mesiacoch ich doplnia značky LIVARNO so sortimentom pre bývanie a domácnosť, ESMARA zameraná na módu a doplnky, a tiež LUPILU s dojčenskými a detskými potrebami. Doterajšie privátne značky NEWCENTIAL, SPICE&SOUL, SWITCH ON, OYANDA, LIV&BO a KUNIBOO z predajní postupne zmiznú.
"Značky SILVERCREST, CRIVIT, LIVARNO, ESMARA a LUPILU našu ponuku spotrebného tovaru prirodzene rozšíria. Na našich pultoch budú trvalo dostupné a pravidelne ich budeme dopĺňať o novinky v rámci akciových ponúk. V kombinácii so sortimentom známych značkových výrobcov tak zákazníkom môžeme prinášať ešte širší výber kvalitných produktov za výhodné ceny, na aké sú v našich predajniach zvyknutí," vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Fungovanie toho konceptu potvrdzuje aj úspech privátnej značky PARKSIDE, ktorá je v predajniach reťazca a na Kaufland online trhovisku dostupná od roku 2023. Jej produkty zákazníci pravidelne vyhľadávajú naprieč Európou, preto Kaufland plánuje tento potenciál využiť aj v iných kategóriách spotrebného tovaru.
"Sektor nepotravinového sortimentu prechádza dynamickými zmenami a množstvo rôznych značiek často vedie k neprehľadnosti trhu. My sa aj v tomto prostredí chceme sústrediť na jasnú viditeľnosť a jednoduchšiu orientáciu pre zákazníka, čo prinášajú práve značky s najväčším potenciálom," zdôrazňuje Richard Bendík.
Zmena nepotravinového sortimentu sa týka predajní vo všetkých krajinách, v ktorých Kaufland pôsobí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland rozširuje sortiment o značky Silvercrest, Crivit, Livarno, Esmara a Lupilu © SITA Všetky práva vyhradené.
