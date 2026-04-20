 Tlačové správy

Kaufland rozširuje sortiment o značky Silvercrest, Crivit, Livarno, Esmara a Lupilu


Tagy: PR

Kaufland posilňuje svoju ponuku nepotravinového tovaru a prináša zákazníkom rozšírený výber produktov pre každodenný život, šport či domácnosť. Obľúbené značky SILVERCREST, CRIVIT, LIVARNO, ESMARA a LUPILU ...



foto 1 676x449 20.4.2026 (SITA.sk) - Kaufland posilňuje svoju ponuku nepotravinového tovaru a prináša zákazníkom rozšírený výber produktov pre každodenný život, šport či domácnosť. Obľúbené značky SILVERCREST, CRIVIT, LIVARNO, ESMARA a LUPILU budú dostupné v jeho predajniach aj na Kaufland online trhovisku. Nové značky bude Kaufland do ponuky zaraďovať postupne a nahradí nimi doterajšie privátne značky nepotravinového tovaru.


Ako prvé sa v regáloch objavia výrobky SILVERCREST a CRIVIT. Kým SILVERCREST prináša sortiment elektrických spotrebičov či kuchynské pomôcky, CRIVIT ponúka cenovo dostupné vybavenie a oblečenie pre športových nadšencov. V nasledujúcich mesiacoch ich doplnia značky LIVARNO so sortimentom pre bývanie a domácnosť, ESMARA zameraná na módu a doplnky, a tiež LUPILU s dojčenskými a detskými potrebami. Doterajšie privátne značky NEWCENTIAL, SPICE&SOUL, SWITCH ON, OYANDA, LIV&BO a KUNIBOO z predajní postupne zmiznú.

"Značky SILVERCREST, CRIVIT, LIVARNO, ESMARA a LUPILU našu ponuku spotrebného tovaru prirodzene rozšíria. Na našich pultoch budú trvalo dostupné a pravidelne ich budeme dopĺňať o novinky v rámci akciových ponúk. V kombinácii so sortimentom známych značkových výrobcov tak zákazníkom môžeme prinášať ešte širší výber kvalitných produktov za výhodné ceny, na aké sú v našich predajniach zvyknutí," vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Fungovanie toho konceptu potvrdzuje aj úspech privátnej značky PARKSIDE, ktorá je v predajniach reťazca a na Kaufland online trhovisku dostupná od roku 2023. Jej produkty zákazníci pravidelne vyhľadávajú naprieč Európou, preto Kaufland plánuje tento potenciál využiť aj v iných kategóriách spotrebného tovaru.

"Sektor nepotravinového sortimentu prechádza dynamickými zmenami a množstvo rôznych značiek často vedie k neprehľadnosti trhu. My sa aj v tomto prostredí chceme sústrediť na jasnú viditeľnosť a jednoduchšiu orientáciu pre zákazníka, čo prinášajú práve značky s najväčším potenciálom," zdôrazňuje Richard Bendík.

Zmena nepotravinového sortimentu sa týka predajní vo všetkých krajinách, v ktorých Kaufland pôsobí.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kaufland rozširuje sortiment o značky Silvercrest, Crivit, Livarno, Esmara a Lupilu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
