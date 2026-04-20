 Z domova

20. apríla 2026

Slovenská pošta pokračuje v digitalizácii, elektronické overovanie identity posúva na vyššiu úroveň


Tagy: Digitalizácia eDoklady Mobilná aplikácia QR kód Služby

Slovenská pošta pokračuje v digitalizácii. Elektronické overovanie identity posúva teraz na vyššiu úroveň. Práve Slovenská pošta bola tá, ktorá ...



posta 676x451 20.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta pokračuje v digitalizácii. Elektronické overovanie identity posúva teraz na vyššiu úroveň. Práve Slovenská pošta bola tá, ktorá ako prvá na Slovensku zaviedla elektronické overovanie identity prostredníctvom eDokladov formou vizuálnej kontroly.

Rýchly a jednoduchý proces


Dnes však bude vďaka technologickému vybaveniu všetkých pobočiek fungovať ešte rýchlejšie, a to cez mobilnú aplikáciu eDoklady alebo občiansky preukaz z čipom. Nebude už viac potrebné manuálne prepisovanie údajov.

„Cieľom nového spôsobu overovania je zjednodušiť a urýchliť obsluhu pri väčšine poštových služieb a zároveň zvýšiť komfort zákazníkov aj zamestnancov. Elektronické overenie totožnosti eliminuje potrebu manuálneho prepisovania údajov, čím sa skracuje čas vybavenia a znižuje riziko chýb,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Celý proces bude fungovať veľmi rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Dve možnosti


Zákazníci si môžu pritom zvoliť spôsob, ktorý im viac vyhovuje. Overenie totožnosti pri vybavovaní služieb bude fungovať prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, ktorý zákazník vloží do zariadenia, pričom údaje sa automaticky zamestnancovi načítajú cez čítačku.

Druhou možnosťou je mobilná aplikácia eDoklady, kde zákazník potvrdí žiadosť pošty o overenie totožnosti a vygenerovaný QR kód overí zamestnanec pošty cez čítačku.

„V oboch prípadoch sa údaje zobrazia priamo v počítači zamestnanca pošty bez potreby ich ručného zadávania. Celý proces zrýchľuje vybavenie klienta aj pri službách, ktoré si na vybavenie vyžadujú viac času. Na overenie identity na pošte rýchlo a bezpečne sú technologicky pripravené všetky priehradky na každej pobočke,“ priblížila pošta.

Každé pracovisko je tak vybavené potrebnými zariadeniami. V prípade občianskych preukazov s čipom sú to čítačky čipových kariet s numerickou klávesnicou a na snímanie QR kódov z aplikácie eDoklady majú pobočky skenery.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta pokračuje v digitalizácii, elektronické overovanie identity posúva na vyššiu úroveň © SITA Všetky práva vyhradené.

