Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Slovenská pošta pokračuje v digitalizácii, elektronické overovanie identity posúva na vyššiu úroveň
20.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská pošta pokračuje v digitalizácii. Elektronické overovanie identity posúva teraz na vyššiu úroveň. Práve Slovenská pošta bola tá, ktorá ako prvá na Slovensku zaviedla elektronické overovanie identity prostredníctvom eDokladov formou vizuálnej kontroly.
Dnes však bude vďaka technologickému vybaveniu všetkých pobočiek fungovať ešte rýchlejšie, a to cez mobilnú aplikáciu eDoklady alebo občiansky preukaz z čipom. Nebude už viac potrebné manuálne prepisovanie údajov.
„Cieľom nového spôsobu overovania je zjednodušiť a urýchliť obsluhu pri väčšine poštových služieb a zároveň zvýšiť komfort zákazníkov aj zamestnancov. Elektronické overenie totožnosti eliminuje potrebu manuálneho prepisovania údajov, čím sa skracuje čas vybavenia a znižuje riziko chýb,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Celý proces bude fungovať veľmi rýchlo, jednoducho a bezpečne.
Zákazníci si môžu pritom zvoliť spôsob, ktorý im viac vyhovuje. Overenie totožnosti pri vybavovaní služieb bude fungovať prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, ktorý zákazník vloží do zariadenia, pričom údaje sa automaticky zamestnancovi načítajú cez čítačku.
Druhou možnosťou je mobilná aplikácia eDoklady, kde zákazník potvrdí žiadosť pošty o overenie totožnosti a vygenerovaný QR kód overí zamestnanec pošty cez čítačku.
„V oboch prípadoch sa údaje zobrazia priamo v počítači zamestnanca pošty bez potreby ich ručného zadávania. Celý proces zrýchľuje vybavenie klienta aj pri službách, ktoré si na vybavenie vyžadujú viac času. Na overenie identity na pošte rýchlo a bezpečne sú technologicky pripravené všetky priehradky na každej pobočke,“ priblížila pošta.
Každé pracovisko je tak vybavené potrebnými zariadeniami. V prípade občianskych preukazov s čipom sú to čítačky čipových kariet s numerickou klávesnicou a na snímanie QR kódov z aplikácie eDoklady majú pobočky skenery.
Rýchly a jednoduchý proces
Dve možnosti
