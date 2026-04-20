Ľudia rozhodli: Lidl potvrdil pozíciu lídra
Tagy: Hermes Komunikátor roka PR
Dlhodobo sa mu darí v súťažiach, v ktorých rozhodujú ľudia, pričom aj tento rok získal ceny Mastercard Obchodník roka, ShopRoku a Hermes Komunikátor roka. Aj tieto ocenenia sú odrazom dlhodobej stratégie ...
20.4.2026 (SITA.sk) - Dlhodobo sa mu darí v súťažiach, v ktorých rozhodujú ľudia, pričom aj tento rok získal ceny Mastercard Obchodník roka, ShopRoku a Hermes Komunikátor roka. Aj tieto ocenenia sú odrazom dlhodobej stratégie spoločnosti a potvrdzujú, že Lidl sa oplatí.
Trinásty ročník prestížneho ocenenia Mastercard Obchodník roka, potvrdil postavenie modro-žltého reťazca ako lídra. Lidl už po trinásty raz získal Cenu verejnosti, ktorá odzrkadľuje popularitu obchodníkov. Tento rok sa s 34 789 bodmi opäť dostal na vrchol a stal sa prvou voľbou zákazníkov. V kategórii Cena verejnosti Slováci a Slovenky vyjadrujú svoju spokojnosť s nákupmi u daného obchodníka a aj to, či ide z ich pohľadu o "lovebrand". V hlasovaní Lidl uspel doposiaľ v každom ročníku.
"Nesmierne nás teší, že Slováci v tom majú už roky jasno: Lidl sa jednoducho oplatí. Našou silou je nekompromisná kvalita za najnižšiu cenu, silné vlastné značky a akcie, ktoré zákazníkov skutočne oslovujú. Všetko, čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí. Preto tento úspech venujem nášmu tímu v predajniach, logistických centrách a na centrále – je to vaša vášeň a každodenné nasadenie, ktoré budujú našu značku," povedala Justyna Siekanko, konateľka zodpovedná za rezort Starostlivosti o zákazníka a brand.
Mimoriadne obľúbený je aj internetový obchod reťazca, ktorý dlhodobo víťazí v súťaži ShopRoku. Aj tento rok uspel hneď v troch kategóriách - stal sa najpopulárnejším internetovým obchodom v kategórii Obchodné domy, získal cenu udržateľného E-shopu a na základe dotazníkov spokojnosti zákazníkov získal aj prvé miesto v kategórii Cena kvality. Celkovo je Lidl držiteľom už 19 cien ShopRoku.
Diskont je pravidelne oceňovaný aj za svoje komunikačné aktivity. Dôkazom je opätovný úspech v súťaži Hermes Komunikátor roka, ktorá ako jediná na slovenskom trhu posudzuje, ako firmy a verejné inštitúcie komunikujú so svojimi zákazníkmi. V aktuálnom ročníku si Lidl odniesol dve ocenenia. Na základe výsledkov reprezentatívneho prieskumu obsadil prvé miesto spomedzi obchodných reťazcov a získal cenu MEDIAN SK. Lidl sa stal víťazom aj Ceny verejnosti, o ktorej rozhodli ľudia prostredníctvom online hlasovania.
Viac informácií o Lidli nájdete na stránke www.lidl.sk a na sociálnych sieťach reťazca.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ľudia rozhodli: Lidl potvrdil pozíciu lídra © SITA Všetky práva vyhradené.
Trinásty ročník prestížneho ocenenia Mastercard Obchodník roka, potvrdil postavenie modro-žltého reťazca ako lídra. Lidl už po trinásty raz získal Cenu verejnosti, ktorá odzrkadľuje popularitu obchodníkov. Tento rok sa s 34 789 bodmi opäť dostal na vrchol a stal sa prvou voľbou zákazníkov. V kategórii Cena verejnosti Slováci a Slovenky vyjadrujú svoju spokojnosť s nákupmi u daného obchodníka a aj to, či ide z ich pohľadu o "lovebrand". V hlasovaní Lidl uspel doposiaľ v každom ročníku.
"Nesmierne nás teší, že Slováci v tom majú už roky jasno: Lidl sa jednoducho oplatí. Našou silou je nekompromisná kvalita za najnižšiu cenu, silné vlastné značky a akcie, ktoré zákazníkov skutočne oslovujú. Všetko, čo robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí. Preto tento úspech venujem nášmu tímu v predajniach, logistických centrách a na centrále – je to vaša vášeň a každodenné nasadenie, ktoré budujú našu značku," povedala Justyna Siekanko, konateľka zodpovedná za rezort Starostlivosti o zákazníka a brand.
Lidl bodoval aj v ďalších oblastiach
Mimoriadne obľúbený je aj internetový obchod reťazca, ktorý dlhodobo víťazí v súťaži ShopRoku. Aj tento rok uspel hneď v troch kategóriách - stal sa najpopulárnejším internetovým obchodom v kategórii Obchodné domy, získal cenu udržateľného E-shopu a na základe dotazníkov spokojnosti zákazníkov získal aj prvé miesto v kategórii Cena kvality. Celkovo je Lidl držiteľom už 19 cien ShopRoku.
Diskont je pravidelne oceňovaný aj za svoje komunikačné aktivity. Dôkazom je opätovný úspech v súťaži Hermes Komunikátor roka, ktorá ako jediná na slovenskom trhu posudzuje, ako firmy a verejné inštitúcie komunikujú so svojimi zákazníkmi. V aktuálnom ročníku si Lidl odniesol dve ocenenia. Na základe výsledkov reprezentatívneho prieskumu obsadil prvé miesto spomedzi obchodných reťazcov a získal cenu MEDIAN SK. Lidl sa stal víťazom aj Ceny verejnosti, o ktorej rozhodli ľudia prostredníctvom online hlasovania.
Viac informácií o Lidli nájdete na stránke www.lidl.sk a na sociálnych sieťach reťazca.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ľudia rozhodli: Lidl potvrdil pozíciu lídra © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hermes Komunikátor roka PR
