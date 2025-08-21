Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

21. augusta 2025

Lavrov: Prítomnosť európskych vojakov na Ukrajine je „neakceptovateľná“


Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že akákoľvek prítomnosť európskych vojsk na Ukrajine by bola „absolútne neakceptovateľná". Vyjadril sa tak v čase, keď spojenci ...



russia_gambia_33748 1 676x451 21.8.2025 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že akákoľvek prítomnosť európskych vojsk na Ukrajine by bola „absolútne neakceptovateľná“. Vyjadril sa tak v čase, keď spojenci Kyjeva pracujú na bezpečnostných zárukách pre krajinu.


Toto by bolo pre Ruskú federáciu absolútne neprijateľné,“ povedal Lavrov v odpovedi na otázku novinára o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a označil to za  „zahraničnú intervenciu v niektorej časti ukrajinského územia“.

Lavrov zároveň vyhlásil, že Ukrajina „nemá záujem“ o dlhodobú mierovú dohodu a obvinil ju zo snahy o bezpečnostné záruky, ktoré sú nezlučiteľné s požiadavkami Ruska. „Ukrajinský režim a jeho predstavitelia komentujú súčasnú situáciu veľmi špecifickým spôsobom, čím priamo ukazujú, že nemajú záujem o udržateľné, spravodlivé a dlhodobé urovnanie,“ povedal na tlačovej konferencii.


Zdroj: SITA.sk - Lavrov: Prítomnosť európskych vojakov na Ukrajine je „neakceptovateľná“ © SITA Všetky práva vyhradené.

