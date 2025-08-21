|
Štvrtok 21.8.2025
|Denník - Správy
21. augusta 2025
Lavrov: Prítomnosť európskych vojakov na Ukrajine je „neakceptovateľná“
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že akákoľvek prítomnosť európskych vojsk na Ukrajine by bola „absolútne neakceptovateľná“. Vyjadril sa tak v čase, keď spojenci ...
21.8.2025 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že akákoľvek prítomnosť európskych vojsk na Ukrajine by bola „absolútne neakceptovateľná“. Vyjadril sa tak v čase, keď spojenci Kyjeva pracujú na bezpečnostných zárukách pre krajinu.
„Toto by bolo pre Ruskú federáciu absolútne neprijateľné,“ povedal Lavrov v odpovedi na otázku novinára o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a označil to za „zahraničnú intervenciu v niektorej časti ukrajinského územia“.
Lavrov zároveň vyhlásil, že Ukrajina „nemá záujem“ o dlhodobú mierovú dohodu a obvinil ju zo snahy o bezpečnostné záruky, ktoré sú nezlučiteľné s požiadavkami Ruska. „Ukrajinský režim a jeho predstavitelia komentujú súčasnú situáciu veľmi špecifickým spôsobom, čím priamo ukazujú, že nemajú záujem o udržateľné, spravodlivé a dlhodobé urovnanie,“ povedal na tlačovej konferencii.
