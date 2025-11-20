|
Štvrtok 20.11.2025
Meniny má Félix
Kaufland stavil na slnko: Strešná elektráreň v Ilave by pokryla spotrebu 703 domácností
Tagy: fotovoltika PR Udržateľnosť
Energia zo slnka budove pokryje až 98 % spotreby, čím Kaufland výrazne znižuje svoju uhlíkovú stopu a posilňuje vlastnú energetickú sebestačnosť. Obchodný reťazec tak posúva hranice ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Energia zo slnka budove pokryje až 98 % spotreby, čím Kaufland výrazne znižuje svoju uhlíkovú stopu a posilňuje vlastnú energetickú sebestačnosť. Obchodný reťazec tak posúva hranice udržateľnosti.
Plocha väčšia ako sedemnásť tenisových kurtov. Taký rozsiahly priestor využil Kaufland na streche svojho logistického centra v Ilave, aby tam umiestnil modernú fotovoltickú elektráreň s rozlohou 4 533 metrov štvorcových. Dokopy 1 754 solárnych panelov dokáže za dvanásť mesiacov vygenerovať až 1 548 650 kWh, pričom podľa údajov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) priemerná slovenská domácnosť, ktorá nevyužíva elektrinu na vykurovanie a ohrev vody, minie na svoju spotrebu približne 2 200 kWh elektriny ročne.
Vďaka najmodernejším technológiám, ktoré sú nainštalované na streche skladu ovocia a zeleniny, dokáže distribučné centrum v Ilave pokryť až 98 % energetickej ročnej spotreby. Takmer všetka energia, ktorú budova potrebuje pre svoje fungovanie, tak pochádza priamo zo slnka, čím sa znižujú prevádzkové náklady logistického skladu, aj uhlíková stopa obchodného reťazca.
Distribučné centrum v Ilave zásobuje všetky predajne Kauflandu na Slovensku.
"Udržateľnosť pre nás nepredstavuje iba cieľ, ale aj každodenné rozhodnutia a systematické začleňovanie do procesov nášho fungovania. V Ilave sme ukázali, že aj veľká logistická prevádzka môže fungovať efektívne, úsporne a s minimálnymi dopadmi na životné prostredie," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Takéto projekty majú zmysel, pretože prepájajú moderné technologické inovácie s reálnou ochranou prírodných zdrojov a dokážu prinášať výsledky v podobe nižších emisií či vyššej sebestačnosti. Každý náš krok smerom k udržateľnosti vnímame ako investíciu, ktorá má dlhodobý prínos pre ľudí, komunitu aj krajinu."
Logistické centrum v Ilave je srdcom distribúcie obchodného reťazca a už od roku 2003 zásobuje všetky jeho predajne, ktorých je na Slovensku aktuálne 86. Tvorí ho viacero skladov vrátane skladu ovocia a zeleniny, suchého a nepotravinového tovaru či mrazeného tovaru, pričom areálom s rozlohou takmer 250-tisíc metrov štvorcových denne prejde až 300 kamiónov. Každý deň vyskladní približne 4 400 paliet a počas jedného roka sa z jeho priestorov odvezie až 3, 5 milióna paliet s tovarom.
Vďaka solárnym panelom je budova v Ilave energeticky sebestačná na 98 percent.
Projekt rozšírenia fotovoltiky v Ilave bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Využívanie zelenej energie pre obchodný reťazec nie je žiadnou novinkou, dlhodobo sa spolieha na úsporné LED svetlá aj rekuperáciu odpadového tepla priemyselného chladenia. Fotovoltický systém má nainštalovaný na viac ako desiatich predajniach po celom Slovensku, čím zabezpečuje energiu pre ich bežnú prevádzku. Pri výstavbe nových budov sa moderné technológie stávajú ich štandardnou súčasťou všade tam, kde to umožňujú technické a ekonomické parametre.
Solárne panely na logistickom centre energiu vyrábajú priamo na mieste spotreby, a tak minimalizujú jeho energetickú závislosť od externých zdrojov. Ich ročný výkon vyše 1,5 milióna kWh podľa údajov SIEA zodpovedá množstvu elektriny, ktoré za dvanásť mesiacov spotrebuje približne 703 slovenských domácností.
Systematickými investíciami do ekologických riešení Kaufland potvrdzuje, že udržateľnosť je prirodzenou súčasťou zodpovedného podnikania a vníma ju ako dlhodobý záväzok voči ľuďom aj životnému prostrediu.
Zdroj: SITA.sk - Kaufland stavil na slnko: Strešná elektráreň v Ilave by pokryla spotrebu 703 domácností © SITA Všetky práva vyhradené.
Zelené riešenia nie sú novinka
