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03. septembra 2026
Liberáli predložili návrh na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Chcú vytvoriť špecializáciu policajtov, prokurátorov aj sudcov – VIDEO
Tagy: Domáce násilie Obete Ochrana
V návrhu požadujú aj lepšie vyhodnocovanie rizika pre obeť a jej včasné informovanie o prepustení páchateľa. Návrh na lepšiu ochranu obetí
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3.9.2026 (SITA.sk) - V návrhu požadujú aj lepšie vyhodnocovanie rizika pre obeť a jej včasné informovanie o prepustení páchateľa.
Návrh na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia smeruje do parlamentu. Predložila ho strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá žiada, aby sa takýmto prípadom venovali špecializovaní policajti, prokurátori a sudcovia. V návrhu požadujú aj lepšie vyhodnocovanie rizika pre obeť a jej včasné informovanie o prepustení páchateľa.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozornila, že na Slovensku je ročne približne 1 400 prípadov domáceho násilia a trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Liberáli preto navrhujú vytvorenie špecializácie vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a tiež probačných a mediačných úradníkov v jednotlivých krajoch.
Návrh SaS počíta približne s ôsmimi až deviatimi špecializovanými vyšetrovateľmi a podobným počtom prokurátorov, a pri probačných a mediačných úradníkoch ráta s približne tromi až štyrmi na kraj. Návrhy na neodkladné opatrenia by riešili sudcovia venujúci sa rodinnoprávnej agende.
Rezort spravodlivosti by spolu a Generálnou prokuratúrou SR, políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže a intervenčnými centrami mali podľa SaS pripraviť jednotnú metodiku hodnotenia nebezpečnosti páchateľa a rizika pre život či zdravie obete. Kolíková zdôraznila, že nestačí dať policajtom či prokurátorom ďalší nástroj s dúfaním, že ho niekto použije správne.
"Potrebujeme ľudí, ktorí vedia riziko rozpoznať a dokážu konať okamžite. Preto chceme aj povinné vzdelávanie prostredníctvom Justičnej akadémie a posilnenie probačných a mediačných úradníkov o 28 ľudí. Náklady sme vyčíslili približne na 800-tisíc eur ročne. Ak má štát nájsť peniaze na niečo, tak ochrana života a zdravia žien a detí musí byť jednou z jeho základných povinností," dodala Kolíková.
Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková dodala, že systémovými zmenami nemožno stratiť zo zreteľa ženy, ktorých sa týka násilie. Upozornila, že len tento rok na Slovensku zavraždili takmer 20 žien ich partneri alebo expartneri.
"Násilie sa začína v prostredí, ktoré ponižovanie žien zľahčuje, sexuálne násilie relativizuje a agresiu vydáva za zábavu alebo slobodu slova. O to väčšiu zodpovednosť majú politici, ktorí túto krajinu vedú. Ak sa stretávajú s ľuďmi spájanými so sexuálnym násilím alebo legitimizujú ľudí, ktorí verejne útočia na ženy, vysielajú do spoločnosti veľmi nebezpečný signál," myslí si Holečková.
Súčasne zdôraznila, že žena, ktorá už naberie odvahu povedať, že jej niekto ubližuje, nesmie od štátu dostať odpoveď, že si to má vyriešiť sama. Ženy tak musia mať istotu, že keď zavolajú políciu, tak sa ich systém zastane a bude ich chrániť. "Štát nemá začať konať po tragédii. Musí urobiť všetko pre to, aby k tragédii vôbec nedošlo," doplnila poslankyňa.
Podľa Miroslavy Bátovskej (SaS) je problémom aj to, že systém dnes rieši jednotlivé fázy prípadu oddelene. Príbeh obete sa však podľa nej nekončí tým, že súd páchateľa uzná vinným. Práve preto je podľa SaS dôležitý systém, v ktorom policajti, prokurátori, sudcovia a inštitúcie spolupracujú a včas vyhodnocujú riziko.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) súčasne doplnil, že jednou z najdôležitejších zmien musí byť správne vyhodnotenie prípadu už pri prvom kontakte s políciou. "Nestačí mať telefonickú linku alebo e-mailovú adresu. Policajt musí vedieť rozpoznať domáce násilie a musí existovať jasný postup, aby oznámenie nebolo odmietnuté alebo zľahčené na priestupok," uviedol Dostál s tým, že práve preto navrhujú jednotnú metodiku a špecializáciu ľudí, ktorí sa zaoberajú takýmito prípadmi.
Cieľom SaS je aj zmena informovania obetí. Dostál pripomenul, že dnes musí obeť žiadať o informáciu o prepustení páchateľa. SaS navrhuje, aby štát obeť informoval automaticky, ak sama vyslovene nepovie, že to nechce, a to aj v prípade, ak podozrivý vôbec nepôjde do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli predložili návrh na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Chcú vytvoriť špecializáciu policajtov, prokurátorov aj sudcov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrh na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia smeruje do parlamentu. Predložila ho strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá žiada, aby sa takýmto prípadom venovali špecializovaní policajti, prokurátori a sudcovia. V návrhu požadujú aj lepšie vyhodnocovanie rizika pre obeť a jej včasné informovanie o prepustení páchateľa.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozornila, že na Slovensku je ročne približne 1 400 prípadov domáceho násilia a trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Liberáli preto navrhujú vytvorenie špecializácie vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a tiež probačných a mediačných úradníkov v jednotlivých krajoch.
Obsah návrhu
Návrh SaS počíta približne s ôsmimi až deviatimi špecializovanými vyšetrovateľmi a podobným počtom prokurátorov, a pri probačných a mediačných úradníkoch ráta s približne tromi až štyrmi na kraj. Návrhy na neodkladné opatrenia by riešili sudcovia venujúci sa rodinnoprávnej agende.
Rezort spravodlivosti by spolu a Generálnou prokuratúrou SR, políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže a intervenčnými centrami mali podľa SaS pripraviť jednotnú metodiku hodnotenia nebezpečnosti páchateľa a rizika pre život či zdravie obete. Kolíková zdôraznila, že nestačí dať policajtom či prokurátorom ďalší nástroj s dúfaním, že ho niekto použije správne.
"Potrebujeme ľudí, ktorí vedia riziko rozpoznať a dokážu konať okamžite. Preto chceme aj povinné vzdelávanie prostredníctvom Justičnej akadémie a posilnenie probačných a mediačných úradníkov o 28 ľudí. Náklady sme vyčíslili približne na 800-tisíc eur ročne. Ak má štát nájsť peniaze na niečo, tak ochrana života a zdravia žien a detí musí byť jednou z jeho základných povinností," dodala Kolíková.
Ženy musia mať istotu
Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková dodala, že systémovými zmenami nemožno stratiť zo zreteľa ženy, ktorých sa týka násilie. Upozornila, že len tento rok na Slovensku zavraždili takmer 20 žien ich partneri alebo expartneri.
"Násilie sa začína v prostredí, ktoré ponižovanie žien zľahčuje, sexuálne násilie relativizuje a agresiu vydáva za zábavu alebo slobodu slova. O to väčšiu zodpovednosť majú politici, ktorí túto krajinu vedú. Ak sa stretávajú s ľuďmi spájanými so sexuálnym násilím alebo legitimizujú ľudí, ktorí verejne útočia na ženy, vysielajú do spoločnosti veľmi nebezpečný signál," myslí si Holečková.
Súčasne zdôraznila, že žena, ktorá už naberie odvahu povedať, že jej niekto ubližuje, nesmie od štátu dostať odpoveď, že si to má vyriešiť sama. Ženy tak musia mať istotu, že keď zavolajú políciu, tak sa ich systém zastane a bude ich chrániť. "Štát nemá začať konať po tragédii. Musí urobiť všetko pre to, aby k tragédii vôbec nedošlo," doplnila poslankyňa.
Správne vyhodnotenie prípadu
Podľa Miroslavy Bátovskej (SaS) je problémom aj to, že systém dnes rieši jednotlivé fázy prípadu oddelene. Príbeh obete sa však podľa nej nekončí tým, že súd páchateľa uzná vinným. Práve preto je podľa SaS dôležitý systém, v ktorom policajti, prokurátori, sudcovia a inštitúcie spolupracujú a včas vyhodnocujú riziko.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) súčasne doplnil, že jednou z najdôležitejších zmien musí byť správne vyhodnotenie prípadu už pri prvom kontakte s políciou. "Nestačí mať telefonickú linku alebo e-mailovú adresu. Policajt musí vedieť rozpoznať domáce násilie a musí existovať jasný postup, aby oznámenie nebolo odmietnuté alebo zľahčené na priestupok," uviedol Dostál s tým, že práve preto navrhujú jednotnú metodiku a špecializáciu ľudí, ktorí sa zaoberajú takýmito prípadmi.
Cieľom SaS je aj zmena informovania obetí. Dostál pripomenul, že dnes musí obeť žiadať o informáciu o prepustení páchateľa. SaS navrhuje, aby štát obeť informoval automaticky, ak sama vyslovene nepovie, že to nechce, a to aj v prípade, ak podozrivý vôbec nepôjde do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli predložili návrh na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Chcú vytvoriť špecializáciu policajtov, prokurátorov aj sudcov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Domáce násilie Obete Ochrana
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