 Sobota 16.5.2026
 Meniny má Svetozár
 24hod.sk    Z domova

16. mája 2026

Kauza agrodotácií exposlankyne Ľubice Roškovej pokračuje, Najvyšší súd vytýčil verejné zasadnutie


Tagy: Agro Porúbka Subvenčný podvod Súdy

Exposlankyňa, známa aj pod prezývkou „Grófka", bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného ...



16.5.2026 (SITA.sk) - Exposlankyňa, známa aj pod prezývkou „Grófka“, bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu.


Najvyšší súd SR vytýčil na stredu 20. mája verejné zasadnutie vo veci bývalej poslankyne za stranu Smer-SD Ľubice Roškovej. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju v apríli 2024 v kauze neoprávneného čerpania agrodotácií uznal za vinnú a uložil jej trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu piatich rokov. Zároveň je podľa neprávoplatného rozsudku povinná uhradiť spôsobenú škodu vo výške viac ako 150-tisíc eur. Odvolanie voči verdiktu podal vtedy obhajca obžalovanej Ondrej Urban, ako aj prokurátor.

Rošková čelila obžalobe pre agrodotácie


Exposlankyňa, známa aj pod prezývkou „Grófka“, bola v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Podľa obžaloby spoločnosť, ktorej bola obžalovaná konateľkou, prijala v rokoch 2016 a 2017 dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na poľnohospodárke pozemky na východnom Slovensku, ktoré nemala k dispozícii, nemali vytýčené hranice alebo na také, ktoré neobhospodarovala. Tým spôsobila škodu viac ako 150-tisíc eur.

Dôvodom podania odvolania zo strany prokuratúry bolo podľa vtedajšieho prokurátora Matúša Harkabusa prekvalifikovanie skutku zo strany súdu. „My sme spokojní s tým, že súd skonštatoval vinu, ale nie sme spokojní s tým, ako skutok, pre ktorý uznal vinu, právne kvalifikoval,“ skonštatoval v apríli 2024. Obhajca obžalovanej Ondrej Urban v tejto súvislosti povedal, že súd sa vo viacerých veciach podľa neho pomýlil. „Ja budem veľmi pozorne očakávať, čo sudca napíše v odôvodnení,“ doplnil Urban.

Rošková tvrdí, že je nevinná


Obžalovaná na hlavnom pojednávaní ešte koncom mája 2023 vyhlásila, že vo veci sa cíti byť nevinná. Obhajca Urban v tejto súvislosti zdôraznil, že skutky uvedené v obžalobe Rošková nespáchala alebo nie sú trestnými činmi. Prvú žiadosť na dotáciu v roku 2016 podľa neho podával ešte bývalý konateľ spoločnosti Agro Porúbka.

Žiadosť o rok neskôr zase podľa neho Rošková podala v súlade s doterajšou praxou. Pokiaľ ide o pozemky, ktoré sa nevyužívali na deklarovaný účel, išlo podľa advokáta len o zlomok a bol to omyl. „Zvyšné časti boli riadne poľnohospodárske pozemky,“ skonštatoval v máji 2023 Urban. Doplnil, že v minulosti vykonané kontroly neodhalili v tejto súvislosti žiadne nezrovnalosti. „Všetky platby, ktoré boli poskytnuté, použila na zákonný účel,“ vyhlásil advokát.

Kauzu agrodotácií pre firmu exposlankyne Smeru-SD Agro Porúbka (predtým Gard) otvorila reportáž Denníka N. Podľa denníka poberala agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastnila ani neobhospodarovala. Slovenský pozemkový fond začiatkom marca 2019 oznámil, že so spoločnosťou ukončuje nájomné vzťahy. V septembri 2018 fond ukončil aj nájomný vzťah so spoločnosťou I. P. Construct Patrika Š., ktorý bol podľa medializovaných informácií „predĺženou rukou“ Ľubice R. Na kauzu upozorňovali v priebehu roka 2018 aj protestujúci poľnohospodári.


Zdroj: SITA.sk - Kauza agrodotácií exposlankyne Ľubice Roškovej pokračuje, Najvyšší súd vytýčil verejné zasadnutie © SITA Všetky práva vyhradené.

