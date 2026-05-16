 Zo zahraničia

16. mája 2026

Ukrajina prevzala od Ruska telá stoviek padlých vojakov, identifikácia ešte len prebehne


16.5.2026 (SITA.sk) - Ide o jednu z mála oblastí spolupráce medzi znepriatelenými krajinami.


Ukrajina oznámila, že Rusko jej v rámci repatriačných snáh odovzdalo telá 528 osôb, ktoré majú byť podľa ruskej strany ukrajinskými vojakmi padlými vo vojne. Ide o jednu z mála oblastí spolupráce medzi znepriatelenými krajinami.

Ukrajinské centrum pre vojnových zajatcov uviedlo na sociálnych sieťach, že „v dôsledku repatriačných aktivít boli na Ukrajinu vrátené telá 528 zosnulých osôb; podľa ruskej strany môže ísť o ukrajinských príslušníkov ozbrojených síl“.

Úrady zároveň dodali, že vyšetrovatelia a experti „vykonajú všetky potrebné kroky na identifikáciu repatriovaných zosnulých“.

Oznámenie prišlo deň po tom, čo si Rusko a Ukrajina vymenili po 205 vojnových zajatcov na každej strane.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil trojdňové prímerie a výmenu tisíc zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne potvrdil, že piatková výmena bola prvou fázou dohodnutého procesu.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred viac ako štyrmi rokmi patria výmeny zajatcov a návraty tiel padlých k zriedkavým formám spolupráce medzi oboma krajinami.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina prevzala od Ruska telá stoviek padlých vojakov, identifikácia ešte len prebehne © SITA Všetky práva vyhradené.

